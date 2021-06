เอ็นทีที คว้ารางวัลพันธมิตรแห่งปี จาก SAP มอบความเป็นเลิศสู่การขับเคลื่อนธุรกิจบนคลาวด์ให้กับลูกค้า

บริษัท เอ็นทีที จำกัด (NTT Ltd.) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ประกาศว่า บริษัท ได้รับรางวัล SAP® Pinnacle Award ประจำปี 2021 ในประเภท Global Outsourcing Service Partner of the Year ซึ่งยกย่องผลงานที่โดดเด่นในฐานะพันธมิตรของเอสเอพี (SAP) โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการจัดการสภาพแวดล้อมให้กับลูกค้าบนระบบคลาวด์และไฮบริดคลาวด์ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการเป็นที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าในการจัดการเปลี่ยนแปลงการใช้งานโซลูชั่นบนระบบคลาวด์ด้วย Rise with SAP

พร้อมกันนี้ได้ประกาศความร่วมมือกับเอสเอพี ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หลักในการจัดหาโซลูชั่นและบริการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิทัลได้อย่างราบรื่น ด้วยการผสานศักยภาพแพลตฟอร์มและโซลูชั่นล้ำสมัยบนคลาวด์สำหรับองค์กรด้วย Rise with SAP เป็นบริการเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ (Business transformation-as-a-Service) ซึ่งเป็นโซลูชั่นล่าสุดจากเอสเอพี โดยลูกค้าองค์กรจะได้สัมผัสกับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น Rise with SAP จะช่วยประเมินการวางแผนธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณและกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจในโลกยุค “New Normal”

นายสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นทีที จำกัด ประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า และลาว กล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เอสเอพี ได้มอบรางวัลล่าสุด SAP Pinnacle Award ปี 2021 ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเอ็นทีทีได้รับการยอมรับจากเอสเอพีในการส่งมอบบริการระดับมืออาชีพ และการจัดการที่มีคุณภาพสูงทั่วโลก โดยเอ็นทีที และ เอสเอพี เป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์ในระดับโลกมาอย่างยาวนาน และในวันนี้เราขอประกาศการขยายความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและการให้บริการออกสู่ตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ, โซลูชั่น และแอพพลิเคชั่น สำหรับการวางแผนดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการให้บริการแบบ End-to-End พร้อมรองรับการให้บริการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมยานยนต์ และสถาบันการเงิน เป็นต้น

“การเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการลงทุน เพื่อร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับลูกค้า และช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าได้อย่างราบรื่นผ่านข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายพร้อมด้วยโซลูชั่นที่ล้ำสมัย ด้วยการผสานการทำงานบนระบบคลาวด์ของเอ็นทีที เข้ากับบริการ RISE with SAP HANA และซอฟต์แวร์โซลูชั่น ERP โดยจะเข้ามาช่วยประเมินสถานการณ์ในการจัดสรรงบประมาณด้านการลงทุน การจัดซื้อ การจำหน่าย และการผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัท ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ขั้นสูงที่เชื่อถือได้ พร้อมให้การดูแลด้านความปลอดภัยข้อมูลด้วยนวัตกรรมชั้นเลิศอีกด้วย” นายสุทัศน์กล่าว

นายอาตุล ตูลี กรรมการผู้จัดการเอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับเอ็นทีที ที่ได้รับรางวัล SAP® Pinnacle Award ปี 2021 ในประเภท ‘Global Outsourcing Service Partner of the Year’ และผมจะติดตามความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเอ็นทีที ส่งมอบโครงการที่โดดเด่นทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาค รวมถึงการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลเมื่อไม่นานมานี้ด้วย RISE with SAP ส่งผลมาจากการเป็นหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้รับการหลอมรวมจากการเป็นพันธมิตร มาหลายปีระหว่างเอสเอพี และ เอ็นทีที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าบรรลุประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประหยัดต้นทุนจากกระบวนการทางธุรกิจที่ยืดหยุ่น รวมถึงความสามารถที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราพร้อมที่จะเดินทางต่อไปร่วมกับเอ็นทีที

สำหรับการผนึกกำลังกันในครั้งนี้นับเป็นการขยายความร่วมมือระดับโลกระหว่างทั้งสองบริษัท เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าและความโปร่งใส่ให้กับลูกค้า ในขณะที่พวกเขาอัพเกรดกระบวนการทำงานและปรับเปลี่ยนไปใช้คลาวด์ เอ็นทีทีและเอสเอพีจะทำงานร่วมกันในทุกระดับตั้งแต่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาระบบ และสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

เอ็นทีที และ เอสเอพี ทำงานร่วมกันมากว่า 30 ปีเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจขององค์กรทั่วโลก ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนี้ช่วยให้เราทั้งสองบริษัทเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในการส่งมอบโซลูชั่นที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ เปลี่ยนเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยการผนึกรวมโซลูชั่นของเรานำไปสู่การทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันในรูปแบบอัตโนมัติระหว่างลูกค้า, ซัพพลายเออร์, ผู้ค้าปลีก, ผู้ผลิต และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าและการเปิดใช้โมเดลธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในระบบกระบวนการทำงานอย่างมีศักยภาพ

ทั้งนี้ เอ็นทีที ได้แบ่งการให้บริการ SAP S/4 HANA เป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับองค์กร ดังนี้

1. SAP S/4HANA public cloud : ได้รับโซลูชั่น SaaS ERP ที่สมบูรณ์และทันสมัยพร้อมการทำงานเต็มรูปแบบบนคลาวด์ สาธารณะ ด้วย SAP ERP เป็นบริการบนคลาวด์ โดยลูกค้าไม่ต้องติดตั้ง Hardware และ Software หรือไม่ต้องกังวลกับการดูแลระบบเอง ซึ่งบริการดังกล่าวพร้อมรองรับความต้องการทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมความเร็วสูงสุด

2. SAP S/4HANA private cloud : ได้รับการปรับเปลี่ยนจาก ERP ที่มีอยู่เดิมไปยังแพลตฟอร์มบนคลาวด์ส่วนตัว พร้อมความยื่นหยุ่นในการทำงานบนแอพพลิเคชั่นภายในองค์กร และฟังก์ชั่นการทำงาน ERP เต็มรูปแบบ

3. SAP S/4HANA on-premise : เป็นเจ้าของและสามารถควบคุมแอพพลิเคชั่นและข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถให้การบริหารจัดการที่ไม่เหมือนใครได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยระบบคลาวด์สาธารณะ หรือคลาวด์ส่วนตัว และสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของแผนกไอทีที่มีอยู่ได้ตามงบประมาณที่ต้องการ รวมถึงการวางระบบเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม หรือข้อกำหนดตามกฎระเบียบในแต่ละประเทศได้