ช้อป Taobao จากไทย ส่งตรงถึงหน้าบ้านใน 7-10 วัน ผ่าน BEST Express เจ้าเดียวเท่านั้น

จากการพัฒนาที่รวดเร็วของเศรษฐกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงได้รุดขยายตลาดสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่หยุดยั้ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 BEST Group (เบสท์กรุ๊ป) บริษัทแม่ BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ประเทศไทย เดินหน้าจับมือร่วมกับ Taobao และ Cainiao (ไช่เหนี่ยว) เปิดตัวบริการชอปปิงไร้พรมแดนและจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบ Full-Link จากประเทศจีนไปยังประเทศไทยโดยตรงแบบ Door to Door ภายใน 7-10 วันทำการ ผ่านขนส่งพัสดุด่วน BEST Express โดยผ่านคลังสินค้าของเบสท์ในเซินเจิ้นประเทศจีน และเข้าพิธีการทางศุลกากรในประเทศไทย และจัดส่งพัสดุต่อมายังศูนย์กระจายสินค้ากรุงเทพมหานคร เพื่อทำการคัดแยกและจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าทั่วประเทศได้ทันท่วงทีตามระยะเวลาที่บริษัทขนส่งกำหนด เพื่อให้ลูกค้า Taobao ในประเทศไทยมีความสะดวกสบายในการสั่งซื้อและเพลิดเพลินกับการช้อปสินค้าออนไลน์จากประเทศจีนมากยิ่งขึ้น

จากการจับมืออย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับอีคอมเมิร์ชแพลตฟอร์มรายใหญ่ในประเทศจีนอย่าง Taobao เพื่อเปิดให้บริการการช้อปไร้พรมแดน ทาง BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทั่วไทย แบรนด์ขนส่งพัสดุด่วนเอกชนชั้นนำหนึ่งในห้าแถวหน้าของประเทศ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รอช้าเดินหน้าสานต่อ BEST Inc. (เบสท์ อิงช) ผู้นำด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอัจฉริยะแบบครบวงจร บริษัทแม่ เบสท์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เสริมกลยุทธ์การให้บริการขนส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศจากจีนแผ่นดินใหญ่มาไทย ด้วยการเชื่อมต่อระบบ API (Applications Program Interface) กับ Taobao (เถาเป่า) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสินค้าขายปลีกรายใหญ่ยอดนิยมจากแดนมังกร หวังรองรับพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ชาวไทยที่ต้องการสั่งสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ทำให้การจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในแบบวิถีชีวิตใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์โลกยุคดิจิทัลด้วยบริการขนส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ พร้อมกระตุ้นยอดมูลค่าอีคอมเมิร์ซปี 2021 และในอนาคตให้สูงขึ้นด้วยการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ระหว่างประเทศจากจีนสู่การเปิดกว้างอย่างไร้พรมแดนในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เบสท์ เอ็กซ์เพรส มีสายป่านในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างยาว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ที่อยู่ในประเทศจีน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือทั่วโลก รวมถึงพันธมิตรธุรกิจอีคอมเมิร์ซชั้นนำต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศหรือการเชื่อมต่อกับอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มรายใหญ่ในประเทศจีนหรือทั่วโลก เบสท์ก็สามารถช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แบบไร้พรมแดนหรือระหว่างประเทศได้ง่ายสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงนับเป็นเรื่องง่ายที่ เบสท์ เอ็กซ์เพรส จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการทุกที่ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งสอดคล้องภายใต้แนวคิดสโลแกนที่ว่า เบสท์ เอ็กซ์เพรส ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you”

การเชื่อมต่อกับ Taobao ครั้งนี้มาพร้อมด้วยความสามารถในการสั่งซื้อสินค้าแบบไร้พรมแดนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยมี 5 ขั้นตอนการสั่งซื้อและการให้บริการจัดส่งสินค้าผ่านการใช้งานบนแพลตฟอร์ม Taobao ดังนี้:

1. กดลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ https://world.taobao.com/ และทำการลงทะเบียนใช้งานในแพลตฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตนก่อนทำการสั่งซื้อของออนไลน์

2. ทำการระบุที่อยู่ผู้รับปลายทาง

3. สั่งซื้อสินค้า ขั้นตอนนี้ง่ายมาก เนื่องจากสามารถนำรูปสินค้าที่อยากได้ถ่ายลงไปเพื่อให้ระบบดำเนินการค้นหาสินค้าที่อยากสั่งซื้อได้

4. ชำระเงิน สามารถชำระเงินด้วย บัตรเครดิต Credit / เดบิต Debit/ อาลีเพย์ Alipay ทำให้ง่ายต่อการสั่งซื้อมากยิ่งขึ้น

5. ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้า รายละเอียดคำสั่งซื้อ และสถานะการจัดส่งสินค้าของร้านค้า ผ่านทางเว็บไซต์ Taobao และหลังจากสินค้าเข้าสู่ประเทศไทย สามารถตรวจเช็คสถานะพัสดุจาก BEST Express ได้ที่ LINE Official Account: @BESTEXPRESSTH (มี@ด้วย) หรือคลิก https://lin.ee/jj3oCAb โดยทาง BEST Express มีบริการ BEST Tracking Alert ที่คอยแจ้งเตือนสถานะพัสดุอัตโนมัติผ่าน LINE Official Account เพื่อลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการตรวจเช็คสถานะพัสดุผ่านออนไลน์

ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเริ่มใช้บริการและสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ โดยเยี่ยมชมวิดีโอวิธีการสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=bZE7_iACmuY หรือคลิกเพื่อดูรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ที่ https://bit.ly/3hAw8cJ