“การ์มิน” เปิดตัว “Garmin x Rabbit” การชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่านจีพีเอสสมาร์ทวอทช์ ครั้งแรกใน “Garmin Venu 2 Series” ดีไซน์สุดพรีเมียม

ครั้งแรก การ์มิน ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จีพีเอสสมาร์ทวอทช์ระดับโลก และ บัตรแรบบิท ผู้นำด้านสมาร์ทการ์ดที่ใช้ได้ทั้งเดินทางและซื้อสินค้าในบัตรเดียว ผสานจุดแข็งด้านเทคโนโลยีสมาร์ทวอทช์และสมาร์ทการ์ด ยกระดับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแอคทีฟให้สะดวกสบายกว่าที่เคย เปิดตัว Garmin Venu 2 Series จีพีเอสสมาร์ทวอทช์ ซีรีส์ใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อม “Garmin x Rabbit” บริการชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่านสมาร์ทวอทช์ดีไซน์พรีเมียม เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายให้กับชาวเมือง กับจุดเด่นดีไซน์มีให้เลือกสองขนาดคือ Venu 2 ขนาด 45 มม. และ Venu 2S ขนาด 40 มม. พร้อมฟีเจอร์เพื่อการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายแบบอัพเกรดใหม่ พ่วงด้วยสมาร์ทฟีเจอร์ครบครัน ตอบโจทย์ผู้สวมใส่ที่มุ่งมั่นในการมีสุขภาพที่ดีขึ้นในแบบของตัวเอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ DEAR BODY – WORK ON A BETTER YOU พร้อมชวนศิลปินชื่อดัง นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ และลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย บอกเล่าเรื่องราวการใช้ สมาร์ทวอทช์เป็นตัวช่วยในการก้าวสู่การใช้ชีวิตสมาร์ทได้อย่างลงตัว

มร. สกาย เชน ผู้อำนวยการ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า “การเปิดตัว Garmin Venu 2 Series สมาร์ทวอทช์ซีรีส์ใหม่ล่าสุด ที่ถูกออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์ ‘DEAR BODY – WORK ON A BETTER YOU หากเราสามารถสร้างไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีได้ เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้’ ถือเป็นก้าวสำคัญของการ์มินในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มตัวในประเทศไทยภายใต้เป้าหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่เน้นเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทยเพราะนอกจาก Garmin Venu 2 Series จะมาพร้อมฟีเจอร์ออกกำลังกายและติดตามสุขภาพที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจสุขภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้นแล้ว การจับมือพันธมิตรอย่างบัตรแรบบิท ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ยังทำให้แนวคิด TOUCH & GO ที่มุ่งตอบรับไลฟ์สไตล์แอคทีฟคนเมืองเป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านการนำเสนอบริการใหม่ Garmin x Rabbit ที่เข้ามาเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางและใช้จ่ายของผู้ใช้ให้เหนือระดับยิ่งกว่าที่เคย”

มร. เคลวิน เหลียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ผู้ให้บริการ “บัตรแรบบิท” กล่าวว่า “บริการ Garmin x Rabbit จะเข้ามาช่วยตอบรับการใช้จ่ายแบบนิวนอร์มอลที่มุ่งเน้นลดการสัมผัสสามารถชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ค่าเดินทางขนส่งสาธารณะอื่นๆ รวมไปถึงค่าสินค้าและบริการต่างๆ ที่ร้านค้าชั้นนำมีอยู่ทั่วประเทศได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเพียงแค่พลิกข้อมือ และสอดคล้องไปกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของบัตรแรบบิทในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสด การร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์มารวมกันเพื่อส่งมอบการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทได้ลงตัวยิ่งขึ้น”

ดึงสองศิลปินดัง แชร์เรื่องราวการ Work on A Better You

นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ นักแสดงชื่อดังและพรีเซนเตอร์ชาวไทยคนแรกของการ์มิน กล่าวว่า “ในฐานะแฟนของสมาร์ทวอทช์การ์มิน การ์มินไม่ใช่เพียงสมาร์ทวอทช์สำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายเท่านั้น แต่เหมาะสำหรับทุกคนที่มองหาตัวช่วยที่จะให้ การใช้ชีวิตแบบสมาร์ทได้อย่างลงตัว บริการใหม่ล่าสุดใน Garmin Venu 2 Series อย่าง Garmin x Rabbit ที่ทำให้ผมซื้อของและเดินทางได้รวดเร็วสมกับแนวคิด TOUCH & GO ที่เข้ามาเติมเต็มการใช้ชีวิตในเมืองได้แบบไร้รอยต่อ เพราะนอกจาก Garmin Venu 2 Series จะทำให้ผมสามารถออกกำลังและดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นในแบบของผมเอง ด้วยข้อมูลสุขภาพที่ครอบคลุมและแม่นยำแล้ว สมาร์ทฟีเจอร์อื่นๆ ยังเป็นเหมือนผู้ช่วยที่พร้อมดูแลและมอบความสะดวกให้ผมตลอดเวลา”

ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย นักร้องสาวชื่อดังที่รักการใช้ชีวิตแอคทีฟ กล่าวว่า “การมีสมาร์ทวอทช์ที่ครอบคลุมทั้ง การออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ รวมไปถึงมีสมาร์ทฟีเจอร์อื่นๆ ในเครื่องเดียว ทำให้สามารถใช้ชีวิตแบบแอคทีฟได้อย่างไม่สะดุด ในการตัดสินใจเลือกใช้สมาร์ทวอทช์สักเรือน นอกเหนือไปจากรูปลักษณ์ที่สวยงามพร้อมฟีเจอร์สำหรับ การออกกำลังกายที่อัดแน่นแล้ว ลุลายังต้องขอฟีเจอร์ที่สามารถจัดเก็บเพลงได้แบบจุใจ เพื่อทำให้ทุกๆ การออกกำลังกายเพลิดเพลินยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การมีตัวเลือกให้สามารถชำระเงินแบบไร้สัมผัสก็ยิ่งตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในช่วงนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้มีครบถ้วนใน Garmin Venu 2 Series”

ดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น เทรนได้ดียิ่งขึ้น ใช้ชีวิตได้สมาร์ทยิ่งขึ้น

Garmin Venu 2 Series มาพร้อมฟีเจอร์ติดตามสุขภาพแบบ 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมไปถึงฟีเจอร์ติดตามการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Tracking) ฟีเจอร์ติดตามการหายใจและติดตามระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) ฟีเจอร์ติดตามระดับความเครียด (Stress Monitoring) ฟีเจอร์ติดตามการดื่มน้ำ (Hydration Tracking) ฟีเจอร์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ทั้งการติดตามรอบเดือนและการตั้งครรภ์ (Menstrual Cycle Tracking and Pregnancy Tracking) ฟีเจอร์ติดตามระดับพลังงานของร่างกาย (Body BatteryTM) ยิ่งไปกว่านั้น Garmin Venu 2 Series ยังมาพร้อมฟีเจอร์เพื่อการดูแลสุขภาพใหม่ เช่น ฟีเจอร์ติดตามการนอนหลับขั้นสูง การให้คะแนนประสิทธิภาพของการนอน และข้อมูลการนอนเชิงลึก (Advanced Sleep with Sleep Score and Insights) ฟีเจอร์วัดอายุของสุขภาพ (Fitness Age) แสดงผลได้ทันทีบนหน้าจอ ที่ช่วยประเมินอายุสุขภาพจากอายุจริง กิจกรรมที่ทำ อัตราการเต้นของหัวใจในขณะพัก และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย หรือ BMI รวมถึงยังมี Health SnapshotTM แสดงผลอัปเดตข้อมูลสุขภาพได้ทันใจภายในเวลา 2 นาที ทั้งข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด การหายใจ และระดับความเครียด

Garmin Venu 2 Series ยังมีฟีเจอร์เพื่อการออกกำลังกายที่อัพเกรดใหม่ อาทิ Built-in Sports Apps โหมดการออกกำลังกายกว่า 25 ประเภทที่รวมถึงการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ โยคะ พิลาทิส ปีนผาในร่ม เดินเขา และการออกกำลังกายแบบ HIIT Animated On-screen Workouts โหมดแสดงภาพแอนิเมชันที่จะช่วยแนะนำท่าออกกำลังกายกว่า 75 แบบผ่านสมาร์ทวอทช์ Advanced Strength Training โหมดแสดงภาพกราฟิกที่ช่วยระบุจุดของกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานในแต่ละการออกกำลังกายช่วยให้วางแผนการออกกำลังกายได้อย่างละเอียดและตรงจุดมากขึ้น

นอกเหนือไปจากฟีเจอร์เพื่อการติดตามสุขภาพและออกกำลังกายแล้ว Garmin Venu 2 Series มาพร้อมดีไซน์ทันสมัย สวยงามโดดเด่น และขนาดตัวเรือนให้เลือก 2 ขนาด คือ Venu 2 ขนาด 45 มม. พร้อมสายซิลิโคนขนาด 22 มม. มีให้เลือกถึง 2 สี และ Venu 2S ขนาด 40 มม. พร้อมสายซิลิโคนขนาด 18 มม. มีให้เลือกถึง 4 สี รุ่นนี้ยังมาพร้อมพลังแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานสูงสุดถึง 11 วันในโหมดจีพีเอสในรุ่น Venu 2 และ 10 วัน ในรุ่น Venu 2S และยังรองรับ การชาร์จเร็ว ชาร์จเพียง 10 นาที สามารถใช้งานในโหมดสมาร์ทวอทช์ได้ 1 วัน หรือโหมด GPS และฟังเพลงได้ 1 ชั่วโมง ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตแบบสมาร์ทยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซิงค์กับบริการสตรีมมิงเพลงต่างๆ อาทิ Spotify และ Joox เพื่อเล่นเพลงโปรดได้โดยตรงจากนาฬิกาเมื่อเชื่อมต่อบลูทูธกับหูฟังไร้สาย และยังสามารถจัดเก็บเพลงโปรดได้สูงสุดถึง 650 เพลง สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับเพื่อรับการแจ้งเตือนการโทรเข้าออก ข้อความ และปฏิทินนัดหมาย ที่พิเศษสุดสำหรับผู้ใช้งานชาวไทยคือ บริการ Garmin x Rabbit บริการชำระเงินด้วย Garmin Pay โซลูชันการชำระเงินแบบไร้สัมผัส ผ่าน Rabbit Card ณ ผู้ให้บริการที่มีสัญลักษณ์ยินดีต้อนรับ Rabbit Card

เป็นเจ้าของ Garmin Venu 2 Series และสัมผัสประสบการณ์การชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่าน Garmin x Rabbit ได้แล้ววันนี้ ในราคา 13,690 บาท ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของการ์มินทุกสาขา พร้อมรับโปรโมชันพิเศษ เมื่อซื้อสมาร์ทวอทช์รุ่น Garmin Venu 2 Series รับฟรี! คูปอง Top-up มูลค่า 500 บาทสำหรับ Garmin x Rabbit ทันที ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคมนี้ หรือจนกว่าคูปองจะหมด ติดตามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3BIaL0e ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Garmin Thailand และ อินสตาแกรม Garmin Thailand