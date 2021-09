Nokia G50 สมาร์ทโฟน 5G ผนึก ทรู 5G นำร่องเปิดตัว เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ รักเทคโนโลยี

เอชเอ็มดี โกลบอล เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ฟีเจอร์โฟน และอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกีย (Nokia) เปิดตัว Nokia G50 สมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกจาก Nokia ที่รองรับทุกความถี่ 5G ในประเทศไทย ไม่ต้องรอ ไม่ต้องจองล่วงหน้า พร้อมขายทั่วประเทศ 5 ตุลาคมนี้ กับสมาร์ทโฟน 5G ใหม่ ชิปเซ็ต Snapdragon 480 5G จาก Qualcomm รองรับเครือข่าย 5G หน้าจอ HD+ ขนาด 6.82 นิ้ว พร้อม Android เวอร์ชั่นล่าสุด ที่พร้อมรองรับ Android 12 และ Android เวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต รองรับทุกการใช้งานของ Google Mobile Service รุกขยายฐานลูกค้าเจเนอเรชั่นใหม่ และกลุ่มคนรักเทคโนโลยี พร้อมเพิ่มช่องทางขายโค้งสุดท้ายของปี โดยมี YAS จัดหนักจับมือ ทรู 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่เร็วกว่า แรงกว่า รายแรก รายเดียว ที่ครบสุดทุกย่านความถี่ มอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าทรูเท่านั้น เมื่อซื้อ Nokia G50 สมาร์ทโฟน 5G ในราคาที่เข้าถึงได้ ปลดล็อกผู้บริโภคเข้าถึง 5G เพิ่มมากขึ้น ลุยบุกตลาดจัดหนักด้วยแคมเปญจ่ายราคาเครื่องเบา ๆ เริ่มต้นเพียง 1,590 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G Ultra Max Speed Plus 1,399 บาท นาน 12 เดือนพร้อมรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย ตอบโจทย์การใช้จ่ายที่ต้องการความยืดหยุ่น ชูจุดแข็งสินค้าคุณภาพดี ราคาจับต้องได้ ภายใต้แนวคิด Love it. Trust it. Keep it. ที่ทรูช็อป ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล จำกัด (HMD) เปิดเผยว่า HMD พร้อมเปิดตัวและจัดจำหน่าย Nokia G50 สมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของ Nokia เพื่อเปิดตลาดในประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกไป เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยไม่ต้องรอ หรือสั่งจองล่วงหน้า บนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นล่าสุด รองรับทุกการใช้งาน Google Mobile Service แบบไม่มีสะดุด มาพร้อมเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ Nokia สเปกคุ้ม แบตอึด ในราคาสมเหตุสมผล โดยการเปิดตัว Nokia G50 สมาร์ทโฟน 5G เป็นไปตาม 4 กลยุทธ์การตลาดในประเทศไทย ซึ่งจะเข้มข้นมากขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ได้แก่ 1. แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ มุ่งพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างชัดเจน 2. ขยายช่องทางการจำหน่าย 3. บริการหลังการขายที่เน้นสร้างความอุ่นใจ ประทับใจ ตลอดระยะเวลาการใช้งานกับผู้บริโภค และ 4. กลุ่มพันธมิตร ตัวแทนจำหน่ายที่แข็งแกร่ง พร้อมขยายตลาดในทุกช่องทาง เพื่อเป้าหมายสำคัญ สู่การเข้าไปนั่งในใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด Love it. Trust it. Keep it.



เพื่อให้โทรศัพท์ Nokia เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงตามแนวคิดของบริษัทฯ ที่ต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าเทคโนโลยีได้ HMD ได้ทำงานร่วมกับ บริษัท วายเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ YAS ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อกระจายและจัดส่งโทรศัพท์ Nokia ในประเทศไทย ผ่านช่องทางการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ ทั้งในช่องทางหน้าร้านค้า ทางแพลตฟอร์ม E-commerce ต่าง ๆ และช่องทางใหม่ ๆ ในอนาคต ตามกลยุทธ์ด้านการกระจายโทรศัพท์ Nokia ของ HMD รวมถึงการหาพันธมิตรเพื่อกระจายสินค้าในรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ อย่างการจับมือกับ TRUE 5G ในการจำหน่าย Nokia G50 ในครั้งนี้

“Nokia G50 จำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านทางช่องทางการขายของ TRUE บนเครือข่ายอัจฉริยะ TRUE 5G ซึ่งการจับมือกับพันธมิตรที่มีความพร้อมทั้งด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านเครือข่ายอัจฉริยะครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนดิจิทัลไลฟ์ของผู้บริโภคชาวไทยในยุคนิวนอร์มอล ที่ต้องทำงานจากที่บ้าน เรียนออนไลน์ ใช้จ่ายทำธุรกรรมบนออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังมีฐานลูกค้าเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่และคนรักเทคโนโลยี รวมทั้งมีช่องทางจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ ทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยนำ Nokia G50 เข้าไปตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์ พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าเข้าไปในกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนรักเทคโนโลยีได้มากขึ้น โดยจะช่วยเพิ่มสัดส่วนการเติบโตของ Nokia ในประเทศถึง 50% ในปี 2564 ในขณะที่ TRUE 5G ได้ Nokia G50 เพิ่มเป็นอีกทางเลือกของสมาร์ทโฟน 5G คุณภาพจากฟินแลนด์ ในราคาที่เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น” นายภราดร อธิบาย

ด้าน นายปภาพรต ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วายเอ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ YAS บริษัทในกลุ่มเบญจจินดา ผู้จัดจำหน่ายและจัดส่งโทรศัพท์มือถือ ทั้งฟีเจอร์โฟน สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เสริมให้กับ Nokia อย่างเป็นทางการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ที่ YAS ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทาง HMD ในฐานะผู้จัดจำหน่าย Nokia ที่ครอบคลุมช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งทางหน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือ กว่า 3,000 ร้านค้า และในช่องทางโมเดิร์นเทรด อย่างบิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต และ TG Fone รวมทั้งช่องทางออนไลน์ มาร์เก็ตเพลส ได้แก่ Shopee, Lazada และ JD central ทั้งนี้ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายที่ใกล้ชิดผู้บริโภคและคร่ำหวอดในวงการเทคโนโลยี YAS เห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่กำลังก้าวสู่ยุคเทคโนโลยี 5G ทั่วประเทศ หลายพื้นที่สามารถรองรับการใช้งาน 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนช่องทางจำหน่ายผ่านพันธมิตร โดยมีเป้าหมายในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมเครือข่ายโทรศัพท์ 5G ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศอย่าง TRUE 5G จะช่วยกระตุ้นตลาดสมาร์ทโฟน 5G ในโค้งสุดท้ายของปี

และช่วยเร่งการกระจายโทรศัพท์ของ Nokia ให้ได้เพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าตลาดสมาร์ทโฟน 5G ในประเทศไทยจะขยายตัวขึ้น 42% ภายในปี 2564

นายปริญญา พงษ์สิน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล จำกัด (HMD) กล่าวว่า Nokia G50 เป็นสมาร์ทโฟนในกลุ่ม G-series ใหม่ล่าสุด ด้วยจอแสดงผลระดับ HD + ขนาด 6.82 นิ้ว คมชัดทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ กล้อง AI ที่มาพร้อมกับกล้อง 3 เลนส์ ความละเอียด 48MP เก็บทุกภาพพร้อมร่วมแชร์ด้วยความเร็วสูงบนเครือข่าย 5G โดยมีชิปเซ็ต Snapdragon 480 5G จาก Qualcomm ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี รองรับ 5G ในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับ Android เวอร์ชั่นล่าสุด ที่รองรับการอัพเกรด Android 12 และเวอร์ชั่นใหม่ในอนาคต การันตีการอัปเดตความปลอดภัยรายเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี อายุการใช้งานแบตเตอรี่นานถึง 2 วัน ตัวเครื่องรองรับการชาร์จไวด้วยอแดปเตอร์ชาร์จ 18W ชาร์จไวไม่เสียเวลา เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับการเล่นเกมและชมวิดีโอ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์แบบบนเครือข่าย 5G นอกจากนี้ ยังมี Spotify แอพฯ ฟังเพลงที่มอบความบันเทิงให้ผู้ใช้ Nokia G50 เข้าถึงเพลง 70 ล้านเพลง รวมทั้ง 2.9 ล้านพอดแคสต์ฟรี และยังมอบความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานแบบปราศจากมัลแวร์ ด้วย ExpressVPN ที่พร้อมให้ทดลองใช้งานบน Nokia G50 ฟรี 30 วัน อนึ่ง Nokia G50 ที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นสี Ocean Blue (สีน้ำเงิน) พร้อมหน่วยความจำและความจุ 6/128 GB

ทรู 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่เร็วกว่า แรงกว่า รายแรก รายเดียวในไทย ที่ครบสุดทุกย่านความถี่ครอบคลุมทั่วไทยการันตีความเร็วแรงโดย nPerf 5 ปี ซ้อนมอบประสบการณ์การใช้งานบนเครือข่ายที่เหนือกว่า ผ่านสมาร์ทโฟนNokia G50 เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้าทรูเท่านั้น พบข้อเสนอพิเศษมากมาย ในราคาที่ดีที่สุด เริ่มต้นเพียง 1,590 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G Ultra Max Speed Plus 1,399 บาท นาน 12 เดือน สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่มีการใช้งาน 12 เดือน ขึ้นไป ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อาทิชมฟรี! ทรูพรีเมียร์ลีก ตลอดฤดูกาล 2021/22 เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาท ขึ้นไป รับเน็ตฟรี สำหรับดู NETFLIX ไม่อั้น 12 เดือน สมัครแพ็กเกจ 699 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าสมาชิกรายเดือน NETFLIX) หรือราคาเฉพาะตัวเครื่อง 8,590 บาท เป็นเจ้าของได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป