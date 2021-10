โนเกียจัดหนักแคมเปญ 10.10 ส่งแรร์ไอเทมหูฟังไร้สาย ลดสูงสุด 50%

บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟน ฟีเจอร์โฟน และอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกีย (Nokia) ส่งหูฟัง Nokia ไร้สาย Nokia Power Earbuds 2 รุ่น พร้อมยกทัพขบวนสมาร์ทโฟนและฟีเจอร์โฟนรุ่นยอดฮิต ลดราคาสูงสุด 50% ในแคมเปญออนไลน์ 10.10 บน Shopee Lazada และ JD Central อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ 24 ชั่วโมง 3 วันเท่านั้น!! ในวันที่ 10 – 12 ต.ค. นี้ ชูไอเทมไม่ควรพลาด Nokia Power Earbuds (BH-605) และ Nokia Power Earbuds Lite (BH-405) หูฟังไร้สายคุณภาพสูง สุดรักษ์โลกด้วยวัสดุรีไซเคิล 100% คุณภาพเสียงคมชัดใสเคลียร์ ดีไซน์สวย น้ำหนักเบา แบตเตอรี่อึด กันน้ำ พร้อมเชื่อมต่อ Bluetooth 5.0 ขานรับไลฟ์สไตล์คนยุคนิวนอร์มอล ที่มีหูฟังเป็นไอเทมจำเป็นกับการทำงานและการเรียนออนไลน์ ราคาลดพิเศษสุด เริ่มต้นเพียง 999 บาท

นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล จำกัด (HMD) เผยว่า เดือนตุลาคม 2564 นี้ Nokia ส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ ราคาเข้าถึงง่าย สำหรับผู้บริโภคในช่วงโค้งสุดท้ายของปีในแคมเปญออนไลน์ 10.10 จัดโปรแรง ลดราคาผลิตภัณฑ์สูงสุด 50%โดยได้ขนทัพโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือทั้งสมาร์ทโฟนและฟีเจอร์โฟน รวมทั้งยังได้นำแกดเจ็ตไอเทมเด็ด ขานรับไลฟ์สไตล์คนยุคนิวนอร์มอลด้วย Nokia Power Earbuds (BH-605) และ Nokia Power Earbuds Lite (BH-405) หูฟังไร้สาย Nokia คุณภาพสูงเกินราคา ภายใต้แนวคิด Love it. Trust it. Keep it. เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างเหนือระดับจากโนเกียถึงมือผู้ใช้งาน ที่รักเลยกับดีไซน์ที่ใช้งานสะดวกสบาย เสียงคมชัด ราคาพิเศษ ไว้ใจได้ด้วยวัสดุอุปกรณ์คุณภาพที่รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิล 100% มาพร้อมแบตเตอรี่อึดที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังรองรับการกันน้ำมาตรฐานIPX7 และทนทานตามแบบฉบับเฉพาะตัวของ Nokia

ทั้งนี้ หูฟังไร้สาย รุ่น Nokia Power Earbuds (BH-605) สี Polar Night Black (สีเทาดำ) มาพร้อมกับเคสแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 3,000 mAh ตอบโจทย์การใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง150 ชม. ขณะที่ รุ่น Nokia Power Earbuds Lite (BH-405) สี Black (สีดำ) สามารถฟังเพลงต่อเนื่อง 5 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง โดยมาพร้อมเคสแบตเตอรี่ 600 mAh สามารถใช้งานต่อเนื่องนานถึง 35 ชม. ทั้ง 2 รุ่น มีมาพร้อมกับไดร์เวอร์ชับให้เสียงคมชัดใสเคลียร์ขนาด 6 mm. Graphene สัมผัสเสียงเบสหนักแน่นทุกสายในจังหวะที่ดีเกินคาด เพิ่มอรรถรส ฟังสนุกครบรส ไม่ว่าจะใช้ประชุมงาน เรียนออนไลน์ ดูหนัง ฟังเพลง มั่นใจคุณภาพด้วยระบบการทำงานซอฟต์แวร์ควบคุมดีและยืดหยุ่น รับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว เชื่อมต่อเสถียรไม่มีสะดุด ไม่มีดีเลย์ รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.0 เต็มที่กับโลกการสื่อสาร กิจกรรมความบันเทิงที่ไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าเป็นฟิตเนส กิจกรรมกลางแจ้ง และแม้เมื่อมีฝนได้ทุกที่ ทุกเวลา หูฟังไร้สาย รุ่น Nokia Power Earbuds (BH-605) และ รุ่น Nokia Power Earbuds Lite (BH-405) ดีไซน์ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย น้ำหนักเบาพกพาง่าย และระบบควบคุมการใช้งานแบบสัมผัสที่ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการโทร เลือกเพลง หรือการใช้งานอื่น ๆ และยังสามารถรองรับการกันน้ำระดับ IPX7 ได้ในระดับน้ำ 1 เมตร นาน 30 นาที อีกด้วย

โดยแคมเปญพิเศษ 10.10 บนแพลตฟอร์มอีมาร์เกตเพลสชั้นนำ Lazada Shopee และ JD Central สำหรับหูฟัง 2 รุ่น ลดสูงสุดถึง 50 % รุ่น Nokia Power Earbuds (BH-605) ลดเหลือเพียง 1,499 บาท จากราคาปกติ 2,590 บาท และรุ่น Nokia Power Earbuds Lite (BH-405) ลดเหลือ 999 บาท จากราคาปกติ 1,990 บาท จำนวนจำกัด พร้อมกับเหล่าสมาร์ทโฟนรุ่นยอดนิยม Nokia G10 และ Nokia G20 ลดราคาพิเศษพร้อม กระเป๋าผ้า Nokia สุดชิค มูลค่า 700 บาท ฟรี! และฟีเจอร์โฟน Nokia รุ่นขายดีในราคาพิเศษประหยัดกว่าเดิม อาทิNokia 105 Nokia 110 Nokia 225 และข้อเสนออื่น ๆ อีกมากมาย 3 วันเท่านั้น!! ในวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2564 นี้ ให้อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ 24 ชั่วโมง บนอีมาร์เกตเพลส

รายละเอียด แคมเปญดังต่อไปนี้

ดีลพิเศษไม่ควรพลาด รับส่วนลดสูงสุด 1,295 บาท

– สมาร์ทโฟน Nokia G20 พร้อมหูฟังไร้สาย Nokia Power Earbuds Lite BH-405 เพียง 5,985 บาท จากราคาปกติ 6,980 บาท (รับส่วนลด 995 บาท)

– สมาร์ทโฟน Nokia G20 พร้อมหูฟังไร้สาย Nokia Power Earbuds BH-605 เพียง 6,285 บาท จากราคาปกติ 7,580 บาท (รับส่วนลด 1,295 บาท)

สมาร์ทโฟนส่วนลดพิเศษพร้อมของแถมสุดชิค

ฟรี! กระเป๋าผ้า Nokia มูลค่า 700 บาท เมื่อซื้อ Nokia G10 หรือ Nokia G20

– สมาร์ทโฟน Nokia G10 เหลือเพียง 3,710 บาท จากราคาปกติ 3,990 บาท (รับส่วนลด 280 บาท) แถมฟรีกระเป๋าผ้า Nokia มูลค่า 700 บาท

– สมาร์ทโฟน Nokia G20 เหลือเพียง 4,610 บาท จากราคาปกติ 4,990 บาท (รับส่วนลด 380 บาท) แถมฟรีกระเป๋าผ้า Nokia มูลค่า 700 บาท

ฟีเจอร์โฟนส่วนลดพิเศษ

– Nokia 105 4G มือถือปุ่มกด รองรับใช้งาน 2 ซิม เหลือเพียง 1,010 บาท จากราคาปกติ1,050 บาท

(รับส่วนลด 40 บาท)

– Nokia 110 4G มือถือปุ่มกด รองรับใช้งาน 2 ซิม เหลือเพียง 1,080 บาท จากราคาปกติ 1,150 บาท

(รับส่วนลด 70 บาท)

– Nokia 225 4G มือถือปุ่มกด รองรับใช้งาน 2 ซิม เหลือเพียง 1,370 บาท จากราคาปกติ 1,490 บาท

(รับส่วนลด 120 บาท)

หูฟังไร้สาย Nokia ส่วนลดพิเศษ

– หูฟังไร้สาย Nokia Power Earbuds BH-605 (Polar Night Black สีเทาดำ) เหลือเพียง1,499 บาท จากราคาปกติ 2,590 บาท (รับส่วนลด 1,091 บาท)

– หูฟังไร้สาย Nokia Power Earbuds Lite BH-405 (Black สีดำ) เหลือเพียง 999 บาท จากราคาปกติ 1,990 บาท (รับส่วนลด 991 บาท)

โดยสามารถพบกับแคมเปญ 10.10 จาก Nokia ได้แล้ววันนี้ บนช่องทางออนไลน์ Shopee https://shopee.co.th/nokia_officialshop Lazada https://www.lazada.co.th/shop/nokia JD Central https://www.jd.co.th/jshop/12587.html หรือติดตามข่าวสาร พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://facebook.com/NokiamobileTH/ ทั้งนี้ เงื่อนไขโปรโมชั่นต่าง ๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด