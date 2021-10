เผย 10 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2022-2024 ในงาน CDIC 2021

นายปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เปิดเผย 3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปี 2022-2024 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปิดเผย 10 แนวโน้มดังกล่าวภายในงานสัมมนาประจำปี CDIC 2021 ภายใต้แนวคิด “Entrusting Digital Provenance, Digital Identity and Privacy Tech” จัดโดยเอซิสฯ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนี้ ในรูปแบบออนไลน์

สำหรับ 3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปี 2022-2024 ประกอบด้วย 1. Digital Inequality and Cyber Vaccination 2. Supply Chain Cyber Attacks and CMMC 3. Remote Working Challenge and Zero Trust ทั้ง 3 ประเด็นแนวโน้มได้เริ่มปรากฏขึ้นบ้างแล้ว และจะค่อยๆ มากขึ้นเรื่อยๆ

โดยภายในงาน CDIC 2021 ที่จะขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ในรูปแบบ Virtual Event ภายใต้แนวคิด “Entrusting Digital Provenance, Digital Identity and Privacy Tech” ยุคของความเชื่อมั่นบนโลกดิจิทัลกับเทคโนโลยีพิสูจน์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล อัตลักษณ์และความเป็นส่วนตัว ส่วนอีก 7 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ปี 2022-2024 จะเปิดเผยภายในงาน CDIC 2021

CDIC 2021 เป็นงานสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ซึ่งครั้งนี้ครบรอบ 20 ปี มีธีมหลักที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งผู้คน องค์กร และหน่วยงานรัฐบาลกำลังอยู่บนความเสี่ยงดังกล่าว เช่น กรณีการเกิด Ransomware โดยพุ่งเป้าไปที่ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ภายในงานมีสาระเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องร้อยเรียงกันทำให้เกิดความเข้าใจ รู้แนวปฏิบัติ และสามารถนำไปปรับใช้ หรือปรับให้เป็นแนวทางต่อการวางแผนให้แก่องค์กรหรือหน่วยงาน

ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ ขีดความสามารถ และความท้าทาย กับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และด้านข้อมูลส่วนบุคคลในวิถีดิจิทัล การขับเคลื่อนกลไกด้านกฎหมาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทิศทางเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี ค.ศ. 2022 กลยุทธ์อาตัวรอดในยุคที่ Ransomware ระบาด เป็นต้น

ในแต่ละหัวข้อจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นนำของประเทศและภูมิภาค พร้อมการ Live Show ซึ่งเป็นเสน่ห์ของงานทุกๆ ปี โดยปีนี้จัด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. เมื่อช่องโหว่ของ Printer อาจทำให้คุณนอนไม่หลับ 2. ZERO Logon ภัยเงียบที่สามารถยึดระบบได้ทั้งองค์กร 3. สาธิตเทคนิคการโจมตีบนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้คอนเทนเนอร์ และ 4. ก้าวข้ามกลไกของการตรวจจับใบหน้าผ่าน USB camera โดยไม่ต้องใช้ใบหน้า

เนื้อหาต่างๆ ถูกคัดสรรมาจากความรู้ทั่วทุกมุมโลก ด้วยการรวบรวมมาไว้ภายในงานนี้เพียงงานเดียว