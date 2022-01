ทรูปลูกปัญญา รวมติวเตอร์ชื่อดังทั่วประเทศ ติวฟรีออนไลน์ทุกวิชา! จัดเต็มทุกแพลตฟอร์ม

ทรูปลูกปัญญา สร้างปรากฏการณ์ดึงติวเตอร์ชั้นนำของประเทศ อัดแน่นเต็มพิกัดในรายการ #สอนศาสตร์เตรียมสอบ 65 ให้น้องๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมต้น ถึงมัธยมปลายทั่วประเทศ ได้อัปเดตทุกเทรนด์ความรู้ สนุกครบทุกวิชา โดยเหล่าติวเตอร์จากหลากหลายสถาบันกวดวิชาแนวหน้าของไทย อาทิ พี่เอ๋–วิเศษ กี่สุขพันธ์ จากสถาบัน WE by The Brain พี่วิเวียน–นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร จากสถาบัน OnDemand อ.ปิง–ปิง เจริญศิริวัฒน์ จากสถาบัน DA’VANCE อ.กอล์ฟ–วรธน อนันตวงษ์ จากสถาบันภาษาไทย อ.กอล์ฟ พี่กิ๊ฟ–วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา จากสถาบัน ENCONCEPT ครูพลอย–พัชรา ลิมป์วรรณธะ จากสถาบัน Berante เช็คคลาสเรียน พร้อมรับความรู้และเทคนิคดีๆ เอาไปสอบได้แบบเป๊ะปัง ติวดี ติวฟรี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ชั้น ป.6 เวลา 14.00 น. ม.ต้น เวลา 15.00 น. และ 18.30 น. และ ม.ปลาย เวลา 19.30 น. ครบสุด 3 แพลตฟอร์ม ทั้งช่องทรูปลูกปัญญา ช่องความรู้ ดูสนุก ทรูวิชั่นส์ 37 และ HD 111 เว็บไซต์ www.trueplookpanya.com และแอปพลิเคชันทรูไอดี โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการติวได้ที่ www.trueplookpanya.com/tv นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันทรูไอดี : สอนศาสตร์ โดย ทรูปลูกปัญญา และ YouTube : TruePlookpanya Channel

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กว่า 10 ปีที่ทรูปลูกปัญญา ได้สร้างสรรค์ “สอนศาสตร์” รายการสอนบทเรียน ทบทวนความรู้ และแนะแนวการทำข้อสอบ ออกอากาศทางช่องทรูปลูกปัญญา จนครองใจนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นรายการเดียวของไทยที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนของเหล่าติวเตอร์ชื่อดัง จากสถาบันกวดวิชาชั้นนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้หมุนเวียนมาถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการเรียน การทำข้อสอบ ครอบคลุมทุกวิชา ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงบางบทเรียนที่ไม่มีสอนในห้องเรียน ซึ่งทรูปลูกปัญญา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเนื้อหาวิชา ให้ทันยุคทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด สอนศาสตร์ เตรียมพร้อมก่อนสอบ 65 ครั้งนี้ ได้เสริมทัพ 13 ติวเตอร์ จาก 6 สถาบัน ซึ่งต้องขอขอบคุณติวเตอร์ทุกท่านที่มีส่วนสำคัญทำให้รายการสอนศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางส่งต่อความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเฉพาะน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และเตรียมตัวสำหรับการศึกษายุคใหม่ โดยสามารถรับชมรายการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ของทรูปลูกปัญญา และกลุ่มทรู”

ทางด้านติวเตอร์ชั้นนำ (พี่เอ๋) วิเศษ กี่สุขพันธ์ จากสถาบัน We by The Brain กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมงานกับรายการสอนศาสตร์ ช่องทรูปลูกปัญญา เพราะถือเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้ได้ช่วยเด็กไทยทั่วประเทศ เดินตามความฝันและไปให้ถึงรั้วมหาวิทยาลัย หรืออาชีพที่อยากเป็น ผ่านการติวด้วยเทคนิคเปลี่ยนโจทย์ยากให้เป็นโจทย์ง่าย”

(อ.ปิง) ปิง เจริญศิริวัฒน์ จากสถาบัน DA’VANCE กล่าวว่า “ในปี 2565 นี้ ครูจะนำคอนเทนต์ใหม่ ที่ต้องใช้กับระบบใหม่มาสอนเด็กๆ บางคนอาจไม่สามารถไปเรียนที่สถาบันได้ ครูก็ได้ยกข้อสอบมาไว้ที่นี่ ไว้ที่สอนศาสตร์เลยค่ะ และขอขอบคุณรายการสอนศาสตร์ ที่ทำให้ได้มาร่วมติวเพื่อเด็กๆ จะได้ทำคะแนนสอบได้ตามที่หวังไว้”

และ (พี่วิเวียน) นพ. วีรวัช เอนกจำนงค์พร จากสถาบัน OnDemand กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ แต่น้องๆ ก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะทุกปี พี่อัปเดตคลังข้อสอบใหม่ ตรงประเด็น

ทำได้อย่างแน่นอน และยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการสอนศาสตร์ ช่องทรูปลูกปัญญาค่ะ”

สำหรับรายการ #สอนศาสตร์เตรียมสอบ 65 ครั้งนี้ ยังมีทัพติวเตอร์อีกมากมายมาร่วมให้ความรู้แก่น้องๆ ได้แก่ พี่บิ๊ก–ดร. ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ พี่ยู–สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า พี่ภูมิ–สิทธิเดช เลนุกูล จากสถาบัน WE by The Brain พี่เต้ย–ดร. ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ พี่เคน–เคน อรรถเวชกุล จากสถาบัน OnDemand พี่หมอเจ–นพ. ธีรวุฒิ อังควรพานิช จากสถาบัน DA’VANCE อ.กอล์ฟ–วรธน อนันตวงษ์ จากสถาบัน ภาษาไทย อ.กอล์ฟ พี่กิ๊ฟ–วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา ครูพี่หวาย–ธฤตสรณ์ ศรพรหม จากสถาบัน ENCONCEPT และครูพลอย–พัชรา ลิมป์วรรณธะ จากสถาบัน Berante

มาติวฟรี ติวสนุก ครบทุกวิชา กับพี่ๆ ติวเตอร์ เพื่อรับความรู้และเทคนิคดีๆ เอาไปสอบให้เป๊ะปัง กับ #สอนศาสตร์เตรียมสอบ 65 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

• ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 14.00 น. – 15:00 น.

• ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 15.00 น. – 16:00 น. และ 18.30 น.– 19.30 น.

• ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 19.30 น.– 20.30 น.

ติดตามชมรายการผ่าน 3 แพลตฟอร์ม ทั้งช่องทรูปลูกปัญญา ช่องความรู้ ดูสนุก ทรูวิชั่นส์ 37 และ HD 111เว็บไซต์ www.trueplookpanya.com และแอปพลิเคชันทรูไอดี