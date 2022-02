HMD รุกแตกไลน์บุกตลาดแท็บเล็ตไทย เปิดตัว Nokia T20 แท็บเล็ตราคาคุ้มค่า ครั้งแรกในประเทศไทย

HMD เปิดต้นปี 2565 เดินเกมรุกแตกไลน์บุกตลาดแท็บเล็ตประเทศไทย นำร่องเปิดตัว Nokia T20 แท็บเล็ตใหม่รุ่นแรก มุ่งเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคเข้าถึงสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ราคาคุ้มค่า ตอบโจทย์การใช้งานยุคดิจิทัล ไปพร้อมกับการสร้างแบรนด์โนเกียให้เข้มแข็งในตลาดไทย รายงาน Connected Consumer Radar ของโนเกีย พบว่าผู้บริโภคมีความต้องการใช้งานแท็บเล็ตมากขึ้นกว่า 27% เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ชู Nokia T20 สเปคดีในราคาสุดคุ้ม หน้าจอ 2K ใสคมชัด ขนาดใหญ่ 10.4 นิ้ว ลำโพงสเตอริโอ OZO Playback และไมค์ 2 ตัวติดตั้งในตัวเครื่อง ดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวียน ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ โครงสร้างตัวเครื่องเป็นโลหะเหล็กแข็งแรง ทนทานใช้งานได้ยาวนานตามแบบฉบับโทรศัพท์มือถือโนเกีย แบตเตอรี่อึดใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดวัน มาพร้อมกับ Android 11TM รองรับการอัปเกรด 2 ปี อัปเดตความปลอดภัยรายเดือนตลอด 3 ปี และ Google Kids Space เพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้งานของเด็ก ในราคาเพียง 8,590 บาท

นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) เปิดเผยว่า ตลอดปีที่ผ่านมาวิถีชีวิตการทำงาน และการเรียนแบบออนไลน์ เกิดการใช้งานบนโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มวิดีโอคอล และบริการสตรีมมิ่งที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการแท็บเล็ตเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมการใช้งาน โดยในปี 2564 ทั่วโลกมียอดขายแท็บแล็ต จำนวน 170 ล้านเครื่อง แบ่งเป็นกลุ่มการใช้งานเป็นผู้ชาย 55% และผู้หญิง 45% ซึ่งเป็นไปทิศทางเดียวกับตลาดแท็บเล็ตในประเทศไทย ซึ่งจากรายงานล่าสุดของ Counterpoint เกี่ยวกับแท็บเล็ตในตลาดทั่วโลก ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความต้องการใช้แท็บเล็ตเพิ่มขึ้นถึง 53% ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 ในขณะที่รายงาน Connected Consumer Radar ของโนเกียล่าสุดที่พบว่า 27% ของผู้ใช้งานแท็บเล็ตเห็นคุณค่าของแท็บเล็ตที่ใช้งานมากขึ้น ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับประเทศไทย ผู้บริโภคต้องการใช้แท็บเล็ตเพื่อการทำงานงานและการเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น และถึงแม้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะเริ่มคลี่คลายลงได้ในอนาคต แท็บเล็ตก็จะยังเป็นเครื่องมือสำคัญด้านการทำงาน การเรียน และเพื่อความบันเทิง เนื่องจากได้กลายเป็นเครื่องมือเข้าถึงโลกดิจิทัลได้สะดวกรวดเร็วที่สำคัญไม่แพ้สมาร์ทโฟน ด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ รองรับการใช้งานในระยะเวลานานได้ดีกว่า และยังมีขนาดพอเหมาะพกพาง่ายเมื่อเทียบกับโน๊ตบุ๊ค ล่าสุด โนเกียจึงได้เปิดตัว Nokia T20 แท็บเล็ตรุ่นแรกในตลาดประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ ด้วยแท็บเล็ตที่มีฟีเจอร์และเทคโนโลยีอเนกประสงค์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงาน การเรียน และความบันเทิง

“หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของโนเกียในประเทศไทยปี 2565 นี้ คือการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เน้นตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ครอบคลุมผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด Love it. Keep it. Trust it. ซึ่งการนำ Nokia T20 แท็บเล็ตใหม่ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในแผนเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ HMD เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มองหาแท็บเล็ตคุณภาพ ใช้งานได้นาน ในราคาที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันที่ต้องทำงาน เรียน ติดต่อสื่อสารในรูปวิดีโอคอล หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ทุกที่ทุกเวลา” นายภราดร กล่าว

ทั้งนี้ Nokia T20 มาพร้อมกับหน้าจอ 2K ใส ชัด คม ขนาดใหญ่ 10.4 นิ้ว ลำโพง สเตอริโอ OZO Playback ให้เสียงคุณภาพไม่พลาดทุกรายละเอียดในเวลาสำคัญ ไมโครโฟนคู่ติดตั้งในตัวเครื่อง มั่นใจได้ว่าจะได้ยินเสียงพูดเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง แบตเตอรี่ 8200mAh ทำให้ Nokia T20 ใช้งานท่องเว็บออนไลน์ได้นาน 15 ชั่วโมง ประชุมทางโทรศัพท์ได้นาน 7 ชั่วโมง หรือชมภาพยนตร์ได้ถึง 10 ชั่วโมง และยังมาพร้อมกับการชาร์จที่เร็วขึ้นทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่สะดุด

เช่นเดียวกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโนเกีย การรักษาความปลอดภัยและซอฟต์แวร์ยังคงเป็นเรื่องที่โนเกียให้ความสำคัญ Nokia T20 แท็บเล็ตใหม่ ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 11TM รองรับการอัปเกรดระบบปฏิบัติการเป็นเวลา 2 ปี พร้อมกับการอัปเดตความปลอดภัยรายเดือนตลอด 3 ปี เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคาม นอกจากนี้ ยังช่วยให้เด็กปลอดภัยเมื่ออยู่หน้าจอมีความสำคัญพอ ๆ กับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ของเด็ก Nokia T20 แท็บเล็ตใหม่ มี Google Kids Space ซึ่งเป็นโหมดการใช้งานสำหรับเด็กโดยเฉพาะที่เชื่อถือได้ ให้เด็กสามารถสำรวจหาแอปฯ หนังสือ และวิดีโอ ที่สนใจได้เหมาะสม โดย Google Kids Space จะทำงานควบคู่กับบัญชี Google ของเด็กที่ผู้ปกครองสามารถช่วยจัดการด้วยการควบคุมผ่าน Family Link

ด้านดีไซน์ Nokia T20 แท็บเล็ตใหม่ ได้รับการออกแบบด้วยปรัชญาการออกแบบดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวียน ที่เป็นการออกแบบเรียบง่ายทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นขอบและพื้นผิวตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ โครงสร้างตัวเครื่องเป็นโลหะเหล็กแข็งแรง กรอบจอ 3 มิติขัดเงา ติดจอขนาดใหญ่เข้ากับตัวเครื่องโลหะเหล็กบางได้อย่างลงตัว คงทน ใช้งานได้นาน นอกจากนี้ Nokia T20 แท็บเล็ตใหม่ ถูกรวมอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ Android Enterprise Recommended (AIR) ที่กว้างขวางที่สุด ตรงตามข้อกำหนดระดับองค์กรที่เข้มงวดของ Google ซึ่งผู้ใช้งานสามารถวางใจได้ว่าเครื่องสามารถสนับสนุนงานของธุรกิจได้ โดย Nokia T20 แท็บเล็ตใหม่ ยังทำงานร่วมกับ HMD Enable Pro ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ระดับองค์กรที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสามารถจัดการอุปกรณ์ที่ใช้จากอินเทอร์เฟซแบบครบวงจรอีกด้วย

Nokia T20 แท็บเล็ตใหม่ ที่จำหน่ายในประเทศไทย สี Nordic Blue (สีน้ำเงิน) หน่วยความจุความจำ RAM 4GB ROM 64GB พร้อมช่องใส่ MicroSD การ์ดได้ถึง 512GB ในราคาเพียง 8,590 บาท มีจำหน่ายที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Nokia ทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ ดังนี้

Shopee : https://shopee.co.th/product/76502199/10883788926/

Lazada : https://www.lazada.co.th/products/i3319741888.html?spm=a1zawg.24863640.table_online_product.1.b0314edfDL6I6x

JD Central : https://www.jd.co.th/product/66704882.html