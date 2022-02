เบรนเนอร์จี้ คว้ารางวัลจากผลงาน นวัตกรรม Empower Business with Digitization

คุณ ถิรธร เบญจรงคกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานนวัตกรรม (Head of Innovation Unit) บริษัทเบรนเนอร์จี้ จำกัด ในกลุ่มเบญจจินดา กล่าวว่า บริษัทฯได้ รับรางวัล จากผลงาน Empower Business with Digitization ในการแข่งขัน MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All “บริการไทย ไร้รอยต่อ” จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA โดย เป็นการพัฒนา SmartFlow ระบบลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเอกสารอิเล็กทรอนิค ที่พัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากมีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจุดเด่นการยืนยันตน หรือ ดิจิทัล ไอเดนติตี้ (Digital Identity) พร้อมลายมือชื่ออีเล็คทรอนิด (Digital Signature) บนเอกสารต่างๆ เพื่อให้การพิสูจหลักฐานเอกสารได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ใช้พิสูจน์ในชั้นศาลได้จริง นอกจากนี้ยังนวัตกรรมมีความยืดหยุ่น ในเรื่องการรองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายในองค์กรรองรับการเซ็นเอกสารคนทั่วไปและองค์กร