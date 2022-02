เตรียมพบ Surface Laptop Studio แล็ปท็อปธุรกิจทรงประสิทธิภาพ – Surface Pro 8 พร้อมวางจำหน่ายในไทยแล้ว

เตรียมพบกับ Surface Laptop Studio แล็ปท็อปธุรกิจทรงประสิทธิภาพ – Surface Pro 8 พร้อมวางจำหน่ายในไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไมโครซอฟท์ประกาศเปิดพรีออร์เดอร์ Surface Laptop Studio ใหม่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายสำหรับลูกค้าภาคธุรกิจ CipherMed และ ADD In Business และสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ Banana IT, JIB, DKAN, IT City, Power Buy, Shopee Microsoft Authorized Store and Lazada Microsoft Authorized Store

Surface Laptop Studio

Surface Laptop Studio เป็นแล็ปท็อปที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดของเรา โดยถูกออกแบบขึ้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ในอุดมคติของนักพัฒนา ครีเอทีฟมืออาชีพ นักออกแบบ และเกมเมอร์ เพื่อนำเสนอประสิทธิภาพการทำงานแบบทรงพลังเสมือนเดสก์ท็อป ความสะดวกในการพกพาของแล็ปท็อป และความสามารถของสตูดิโอครีเอทีฟรวมกันในอุปกรณ์เดียว มาพร้อมกับทัชสกรีนอันทันสมัยขนาด 14.4 นิ้ว[1] หน้าจอ 120Hz สีสันสดใส ลำโพง Quad Omnisonic™ และระบบเสียง Dolby Atmos® ที่เต็มอรรถรส เพื่อช่วยให้คุณทำงาน สร้างสรรค์ และเล่นในรูปแบบที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ Surface Laptop Studio ยังมาพร้อมบานพับแบบ Dynamic Woven Hinge เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อ

ในโหมดแล็ปท็อป ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การพิมพ์ชั้นยอดกับคีย์บอร์ดแบบเต็มรูปแบบ และทัชแพด Precision Haptic ที่มีระบบสัมผัสแม่นยำ

เมื่ออยู่ในโหมด Stage หน้าจอทัชสกรีน PixelSense ขนาด 14.4 นิ้ว จะถูกดึงออกมาข้างหน้าในมุมที่เหมาะกับการใช้งานเพื่อเล่นเกม สตรีมมิ่ง การเชื่อมต่อด็อกกิ้ง หรือการนำเสนองานกับลูกค้า และเมื่อคีย์บอร์ดถูกปกปิดด้วยหน้าจอ คุณจะสัมผัสประสบการณ์การใช้หน้าจออย่างเต็มอรรถรส และสามารถสั่งงานด้วย Surface Slim Pen 2 การสัมผัส หรือทัชแพด

ในโหมด Studio คุณสามารถใช้ประโยชน์จากหน้าจอเสมือนผืนผ้าใบทรงประสิทธิภาพเพื่อการวาด เขียน สเก็ตช์ภาพ หรือการสร้างสรรค์ผลงานแบบอื่น ๆ ได้อย่างปราศจากการรบกวน

นอกจากนี้ Surface Slim Pen 2 ยังถูกจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบภายใต้คีย์บอร์ด ซึ่งจะยึดติดกันด้วยแม่เหล็กและชาร์จแบตเตอรี่เพื่อความสะดวกต่อการหยิบใช้เมื่อผู้ใช้รู้สึกมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยพวกเขาสามารถปลดปล่อยจินตนาการให้โลดแล่นด้วยการใช้งานแล็ปท็อปที่เต็มไปด้วยความสามารถรอบด้านรุ่นนี้ ให้ใช้งานเพื่อพัฒนาแอป รับชมวิดีโอ และสตรีมเกมที่มีความเร็วสูง โดยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11 H35 และจีพียู NVIDIA® GeForce RTX™ ทำให้ Laptop Studio มีพลังในการทำงานในรูปแบบใดก็ตามให้สำเร็จได้อย่างง่ายดาย

“เราเฝ้ารอที่จะนำ Surface Laptop Studio รุ่นใหม่มาสู่ประเทศไทย ซึ่งมาพร้อมกับสุดยอดนวัตกรรมในช่วงเวลาหลายปีของ Surface ทั้งบานพับ หน้าจอ ซีพียู และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการนำสุดยอดแห่งตำนานของ Surface มาผสานกันในอุปกรณ์ที่ทรงประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียว ด้วยการออกแบบเพื่อการใช้งานกับ Windows 11 จะเชื่อมั่นได้ว่า Surface Laptop Studio จะช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่น ได้รับแรงบันดาลใจ และรู้สึกใกล้ชิดกับสิ่งที่คุณรักมากยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพและรูปร่างที่สามารถยืดหยุ่นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของอุปกรณ์นี้” นางชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “นอกจากนี้ ประเทศไทยยังพร้อมแล้วกับการวางจำหน่าย Surface Pro 8 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ Pro ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเรา Windows เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับโลกมาโดยตลอด โดยเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ใครก็ตามสามารถสร้างสรรค์ เชื่อมต่อ เรียนรู้ และบรรลุเป้าหมายของพวกเขาได้สำเร็จ ในขณะที่ Windows ได้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ ๆ ก็ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้คนจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Surface Pro 8 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดครั้งสำคัญของเรานับตั้งแต่การเปิดตัว Pro 3 ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสนับสนุนให้ผู้คนจำนวนเพิ่มขึ้นมีผลิตผลและความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์และทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น ทุกที่ทุกเวลา”

Surface Pro 8

Surface Pro 8 ใหม่ วางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายสำหรับลูกค้าภาคธุรกิจ Cipher Med และ ADD In Business และสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ Banana IT, JIB, DKAN, IT City, Power Buy, Shopee Microsoft Authorized Store and Lazada Microsoft Authorized Store

Surface Pro 8 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับ Windows 11 อย่างลงตัวที่สุด โดยผสมผสานขุมพลังของแล็ปท็อปเข้ากับความยืดหยุ่นของแท็บเล็ตในทุกๆ ด้าน มาพร้อมขาตั้ง Kickstand อันเป็นเอกลักษณ์และคีย์บอร์ดแบบถอดได้ที่มีช่องจัดเก็บปากกาและสามารถชาร์จ Slim Pen ในตัว[2] ด้วยราคาเริ่มต้นที่ [4,900บาท] Surface Pro 8 จะมาพร้อมหน้าจอสัมผัส PixelSense ขนาด 13 นิ้วที่มีสีสันสดใส กล้องแบบ full HD ระบบเสียง Dolby® Atmos™ และไมโครโฟน Studio Mics แบบคู่ระยะไกล มอบทั้งภาพและให้เสียงที่ดีที่สุด

ยิ่งไปกว่านั้น Surface Pro 8 ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมตัวใหม่คือ Surface Pro Signature Keyboard ที่มีช่องเก็บปากกาในตัว สำหรับ Surface Slim Pen 2 ที่ปรับปรุงให้ลื่นกว่าเดิม สามารถชาร์จปากกาได้ในตัวคีย์บอร์ด พร้อมบันทึกทุกไอเดียและแรงบันดาลใจใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ด้วยอัตราการรีเฟรชหน้าจอ 120Hz คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การวาดเขียนเป็นธรรมชาติยิ่งกว่าที่เคย

Surface Pro 8 โดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัส PixelSense ขนาด 13 นิ้วที่มี ขอบจอบางเฉียบ พร้อมเพลิดเพลินกับประสบการณ์การรับชมที่สบายตาและสมจริงด้วยเทคโนโลยี Dolby® Vision™ และ Adaptive Color ให้ดูสว่างสดใสในการรับชมมากกว่าที่เคย จึงนับเป็นจอแสดงผลที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดเท่าที่ไมโครซอฟท์เคยพัฒนามา พร้อมด้วยกล้องหน้า 5MP ที่น่าทึ่ง และกล้องหลัง 10MP ที่รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ทำให้ Surface Pro 8 นับเป็นอุปกรณ์ไฮบริดที่สมบูรณ์พร้อม ที่มอบทั้งประสบการณ์การใช้งานแท็บเล็ตที่คล่องตัวและสะดวกต่อการพกพา และที่สุดของประสบการณ์การติดตั้งเพื่อการทำงานจากที่บ้าน

Surface Pro Signature Keyboard ใหม่ จะมาพร้อมความสามารถในการจัดเก็บและชาร์จแบตเตอรี่ของ Surface Slim Pen 2 ซึ่งมอบความสะดวกและความพร้อมต่อการหยิบใช้งานเมื่อใดก็ตามที่เกิดแรงบันดาลใจ ด้วยอัตราการรีเฟรชหน้าจอ 120Hz คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การวาดเขียนเป็นธรรมชาติยิ่งกว่าที่เคย โดย Surface Pro 8 มีราคาเริ่มต้นที่ 52,780บาท และพร้อมวางจำหน่ายแล้วในวันนี้

Surface Laptop Studio จะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายสำหรับลูกค้าภาคธุรกิจ Cipher Med และ ADD In Business และสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ Banana IT, JIB, DKAN, IT City, Power Buy, Shopee Microsoft Authorized Store and Lazada Microsoft Authorized Store

Surface Laptop Studio วางจำหน่ายในประเทศไทยแล้ววันนี้ ในรูปแบบดังต่อไปนี้