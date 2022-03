โนเกีย บุกตลาดแท็บแล็ต จัดดีลพิเศษ Nokia T20 สเปกคุ้มค่า ราคาเข้าถึงบุกตลาดระดับกลาง

โนเกีย (Nokia) จัดหนักเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายพร้อมอัดแคมเปญ มอบดีลสุดพิเศษ Nokia T20 ส่วนลดสูงสุด 3,600 บาท ผ่านทรูช็อป ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ และโปรโมชั่นพร้อมของแถมสุดพิเศษผ่านทีจีโฟน ช็อป เดินหน้ารุกตลาดแท็บแล็ตไทย เจาะกลุ่มวัยเรียนและวัยทำงาน ยกระดับการสื่อสารออนไลน์ให้มีบทบาทมากขึ้น ดันแท็บเล็ตขึ้นแท่นดีไวซ์หลักที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นกว่า 27% เพราะพกพาสะดวก ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ทั้งเรียนและทำงาน กับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมไม่แพ้ดีไวซ์อื่นๆ และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลไลฟ์ ชูจุดเด่นสเปก ดีไซน์เรียบหรู ทนทาน ใช้งานได้นาน คุ้มราคา จับตลาดลุยขายผ่านช่องทางทีจีโฟน ช็อป และทรูช็อป ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์

นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) เปิดเผยว่า หลังการเปิดตัวแท็บเล็ต Nokia T20 รุ่นแรกในประเทศไทยของโนเกีย ล่าสุด เดินหน้าทำตลาดแท็บเล็ตในประเทศไทยมากขึ้น จัดแคมเปญพิเศษ ลดราคาสูงสุด 3,600 บาท บนช่องทางจำหน่ายทั้ง ทีจีโฟน ช็อป และทรูช็อป ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างครอบคลุม ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานแท็บเล็ตที่เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบัน จากตัวเลขในปีที่ผ่านมาพบว่าคนไทยเลือกรับรู้ข่าวสารและทำธุรกรรมต่างๆ บนออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 69% ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ทุกคนยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคม กระตุ้นให้หลายองค์กรมีมาตรการให้พนักงานทำงานที่จากบ้าน (Work From Home) หรือ Remote Working โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรับ-ส่งงาน ประชุมงานผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอคอล สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น เดียวกับการเรียนในห้องเรียนและการเรียนพิเศษ พบว่ามีหลายสถาบันเลือกพัฒนาหลักสูตรเรียนเสริมพิเศษผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตัวเลขการใช้งานอินเตอร์เน็ตรูปแบบวิดีโอคอล เพื่อการติดต่อสื่อสารของคนไทยเพิ่มขึ้นกว่า 34.8% ทำให้การสื่อสารออนไลน์มีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มที่จะเกิดการทำงานแบบ Remote Working รวมทั้งการเรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาตัวเองสำหรับผู้ใหญ่รวมไปถึงการเรียนพิเศษของเด็กในรูปแบบออนไลน์จะยังเติบโตต่อเนื่องแม้อนาคตโควิด-19 จะคลี่คลาย เนื่องจากช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากปัญหารถติด และการเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งมลพิษบนท้องถนน

ทั้งนี้ แท็บเล็ต Nokia T20 ถูกพัฒนาเพื่อขานรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ท่ามกลางภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ส่งผลให้เครื่องมือสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ต ได้รับความนิยมเพราะมีจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ปัจจุบันแท็บเล็ตด้วยขนาดที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาสะดวกในการพกพา หน้าจอขนาดใหญ่ และยังสามารถทำงานได้มากกว่าโทรศัพท์ และเกือบเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ ตอบโจทย์ทั้งการเรียนและการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้แท็บเล็ตได้รับความนิยมมาเป็นอันดับต้นๆ ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นกว่า 27%

สำหรับแท็บเล็ต Nokia T20 ยังคงพัฒนาภายใต้แนวคิด Love it. Trust it. Keep it. มาพร้อมสเปกดีในราคาสุดคุ้ม กับหน้าจอ 2K ใสคมชัด ขนาดใหญ่ 10.4 นิ้ว ลำโพงสเตอริโอ OZO Playback และไมค์ 2 ตัวติดตั้งในตัวเครื่อง ดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวียน ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ โครงสร้างตัวเครื่องเป็นโลหะเหล็กแข็งแรง ทนทานใช้งานได้ยาวนานตามแบบฉบับโทรศัพท์มือถือโนเกีย แบตเตอรี่อึดใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดวัน มาพร้อมกับ Android 11TM รองรับการอัพเกรด 2 ปี อัพเดตความปลอดภัยรายเดือนตลอด 3 ปี และ Google Kids Space เพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้งานของเด็ก นอกจากนี้ ยังมาพร้อมปรัชญาการออกแบบดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวียน ที่เป็นการออกแบบเรียบง่ายทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นขอบและพื้นผิวตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ โดยจำหน่ายผ่าน ทีจีโฟน ช็อป และทรูช็อป ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ ที่ทรูช็อป : https://store.truecorp.co.th/online-store/item/L91766265?ln=th&_ga=2.242203591.419698446.1647330785-249806928.1647330785&matcode=3000095260&selected_campaign=mnp_bundling_existing&rc=699

โปรโมชั่นสำหรับช่องทางการขายของทรู ส่วนลดพิเศษ สูงสุด 3,600 บาท ด้วย 3 แพคเกจหลัก ประกอบด้วย

– แท็บเล็ต Nokia T20 4/46 จากราคาปกติ 8,590 เหลือเพียง 5,990 บาท รับส่วนลดจำนวน 2,600 บาท ในแพ็คเกจรายเดือนที่ร่วมโปรโมชั่นใช้งานเครือข่าย 5G Ultra Max Speed 499

– แท็บเล็ต Nokia T20 4/46 จากราคาปกติ 8,590 เหลือเพียง 5,390 บาท รับส่วนลดจำนวน 3,200 บาท ในแพคเกจรายเดือนที่ร่วมโปรโมชั่นใช้งานเครือข่าย 5G Ultra Max Speed 599

– แท็บเล็ต Nokia T20 4/46 จากราคาปกติ 8,590 เหลือเพียง 4,990 บาท รับส่วนลดจำนวน 3,600 บาท ในแพคเกจรายเดือนที่ร่วมโปรโมชั่นใช้งานเครือข่าย ทรู 5G โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 5G Ultra Max Speed 699