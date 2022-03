พบสุดยอดประสบการณ์ Immersive Experience ด้วยนวัตกรรมจอภาพ The Wall

ซัมซุง ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก และ เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือพร้อมฉลองความสำเร็จแห่งการผนึกกำลังในโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก ให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสโครงการผ่านประสบการณ์อันเหนือระดับแบบ 360 องศาด้วยสุดยอดนวัตกรรมจอภาพ The Wall จากซัมซุง ซึ่งได้ถูกติดตั้งภายในห้อง ‘Chamber of Secrets’ ณ ฟอเรสต์ พาวิลเลียน อาคารจัดแสดงวิสัยทัศน์และสำนักงานขายของโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์

สำหรับนวัตกรรม The Wall ความละเอียดสูงที่ติดตั้งในโครงการมีขนาด 38.707 x 3.628 เมตร และมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นกว่า 140.43 ตารางเมตร โดยบริเวณจอแสดงผลของ The Wall ประกอบไปด้วยชิ้นส่วน cabinet กว่า 384 ชิ้นร้อยเรียงกันเพื่อสร้างประสบการณ์รับชมที่ต่อเนื่อง 360 องศา บนความละเอียดถึง 46,080 x 4,320 พิกเซล หรือกว่า 199 ล้านพิกเซล

นางสาวเจนนิเฟอร์ ซอง ประธานธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นปรากฎการณ์ระดับโลกที่น่าตื่นเต้นที่สุดระหว่างสองผู้นำในด้านนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เราจึงขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ระหว่าง ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ และ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง เดอะ ฟอเรสเทียส์”

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (MQDC) ผู้พัฒนาโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำด้านการสร้างระบบนิเวศเพื่อทุกชีวิตบนโลกอย่าง เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC และผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกอย่าง ซัมซุง ได้ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นของเราในการสร้างโครงการเมืองแห่งแรกของโลกที่นำนวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาผสมผสานกับการออกแบบทุกมิติ ภายใต้แนวคิด ‘Sustainnovation’ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน”

“ภายในห้อง ‘Chamber of Secrets’ ของอาคาร ฟอเรสต์ พาวิลเลียน ถูกเนรมิตให้เป็นโรงภาพยนตร์แอนิเมชันระดับเวิร์ลคลาสด้วยนวัตกรรมจอ 360 องศา ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยพันธมิตรหลักของเราคือ บริษัททีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสประสบการณ์และแนวคิดในการสร้างโครงการที่อยู่อาศัยแห่งแรกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของธรรมชาติ บรรดาสัตว์ และมนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งเทคโนโลยี MicroLED แบบโมดูลาร์อันล้ำสมัยของ The Wall จะพาผู้เยี่ยมชมไปสัมผัสโครงการผ่านประสบการณ์อันดื่มด่ำและสมจริงมากที่สุด”

เดอะ ฟอเรสเทียร์ โดย MQDC เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของโลกที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกสิ่งมีชีวิตด้วยระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ โดยผู้อยู่อาศัยรวมไปถึงสัตว์และพันธุ์พืชหลากหลายสายพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขท่ามกลางผืนป่าและพื้นที่สีเขียวที่ครอบคลุมกว่า 48,000 ตารางเมตร ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักที่หล่อเลี้ยงและเชื่อมต่อทุกโครงการภายในพื้นที่ 398 ไร่ของ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ให้เป็นดินแดนต้นแบบแห่งความสุขและสุขภาพดีอย่างแท้จริง

อาคาร ฟอเรสต์ พาวิลเลียน ได้รับการออกแบบโดย MQDC ที่ร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญระดับโลก โดยหนึ่งในไฮไลท์ของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็คือห้อง ‘Chamber of Secrets’ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้นำเสนอวิสัยทัศน์ของโครงการผ่านภาพยนตร์แอนิเมชัน 360 องศา มอบประสบการณ์รอบทิศทางอันน่าทึ่งที่โอบล้อมผู้เข้าชมด้วยภาพสีสันสดใส สมจริงเป็นธรรมธรรมชาติ ด้วยสุดยอดนวัตกรรมจอภาพชั้นนำอย่าง The Wall จากซัมซุง

เทคโนโลยีจอ The Wall ในห้อง ‘Chamber of Secrets’ ได้มอบประสบการณ์รับชมอันเหนือระดับผ่านเรื่องราวของสัตว์นานาชนิดในผืนป่าของ เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC ซึ่ง The Wall จากซัมซุง คือสุดยอดนวัตกรรมจอภาพที่มาพร้อมเทคโนโลยี MicroLED แบบโมดูลาร์เป็นครั้งแรกของโลก มอบอีกขั้นของความคมชัดอันน่าทึ่งโดยปราศจากข้อจำกัดในด้านขนาด ความละเอียด และรูปทรง จึงสามารถรังสรรค์ออกมาในรูปแบบของโรงภาพยนตร์ 360 องศาได้ ให้ผู้เยี่ยมชมเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์แสนประทับใจ

ปัจจุบัน อาคาร ฟอเรส พาวิลเลียน รวมถึง ‘Chamber of Secrets’ เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานขาย โดยในอนาคตอันใกล้ พื้นที่ดังกล่าวจะถูกแปลงโฉมเป็นศูนย์์เรียนรู้สำหรับคนทุกวัย ของเดอะฟอเรสเทียส์ โดย MQDC

เทรนด์ตลาดจอภาพทั่วโลกจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2022 ซัมซุงโฟกัส FPP

ซัมซุงคาดการณ์ตลาดจอภาพ LED ทั่วโลกจะกลับมาเติบโตต่อเนื่องจากปี 2019 ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด หลังเห็นสัญญาณดีมานด์ที่เพิ่มในไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา จากการกลับมาของภาคธุรกิจ โดยคาดว่าอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) จะอยู่ที่ 21% (2022-2025) ทั้งนี้เซกเมนต์จอภาพสำหรับใช้ในอาคาร (Indoor LED) ยังคงครองตลาดส่วนใหญ่คิดเป็น 79% ของตลาด LED ทั้งหมด ในปี 2021 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 81% ภายในปี 2025

ในเซกเมนต์ Indoor กลุ่มจอภาพความละเอียดสูง (FFP – Fine Pixel Pitch) ครองตลาดส่วนใหญ่ โดยคาดว่าจะมีสัดส่วนเป็น 66% ภายในปี 2022 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 69% ภายในปี 2025 (จากข้อมูลวิจัยตลาดจอภาพของ Omdia) ซึ่ง The Wall ที่ใช้เทคโนโลยี MicroLED ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ และจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของซัมซุงในการเป็นผู้นำตลาดจอภาพ Indoor LED ในหลายตลาดทั่วโลก

นางสาวอภิรดา พัวพรพงษ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จอภาพ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “The Wall ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ยืดหยุ่น แต่ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ต้องการเต็มอิ่มกับการรับชมคอนเทนต์ ด้วยคุณภาพภาพที่ดีเยี่ยมจากเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของซัมซุง รวมถึงความละเอียดสูงสุดในตลาด จึงอาจกล่าวได้ว่า The Wall คือคำตอบที่ลงตัว สำหรับผู้ใช้งานที่กำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุด อย่างเช่น โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์”

สำหรับตลาดจอภาพในประเทศไทยหลังโควิด 19 นอกจาก The Wall ซึ่งเจาะกลุ่มผู้ใช้งานระดับ Ultra Luxury ทั้งประเภทบุคคลและองค์กร ซัมซุงยังมองเห็นศักยภาพกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจทั่วไป ภาคการศึกษา และ การใช้งานเพื่อความบันเทิงภายในบ้าน รวมไปถึงตลาดจอภายนอกอาคารเพื่อการโฆษณา (Advertising Outdoor Display) ที่ยังมีความสามารถเติบโตต่อเนื่อง คาดว่าซัมซุงจะยังคงเป็นผู้นำและกำหนดเทรนด์ตลาดจอภาพในประเทศไทยได้เช่นเดียวกับในทศวรรษที่ผ่านมา