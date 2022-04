Meta ชวนคนไทย สาดน้ำสงกรานต์ไปให้ถึงเมตาเวิร์ส ด้วยฟีเจอร์ AR ใหม่

สงกรานต์เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดแห่งปีของคนไทย เพราะเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวและเพื่อนมารวมตัวกันเพื่อฉลองวันปีใหม่ไทย

ภารกิจของ Meta คือการทำให้โลกเมตาเวิร์สมีชีวิต และช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อ ค้นหาชุมชน และเติบโตไปด้วยกัน ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คนไทยกว่า 3.2 ล้านคน ได้โพสต์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์มากกว่า 6.1 ล้านครั้ง โดยหัวข้อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้ ได้แก่ อาหาร/ของหวาน ช้อปปิ้ง และการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบน Facebook ประเทศไทย ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

เพื่อช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกับเพื่อน ๆ และครอบครัวในแบบที่เหนือจินตนาการ Meta ได้เปิดตัว #SongkranTogether แคมเปญที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกเมตาเวิร์ส โดยจับมือกับกลุ่มศิลปินยอดนิยม IWANNABANGKOK ซึ่งก่อตั้งโดย คุณอดิศักดิ์ (บีม) จิราศักดิ์เกษม และ คุณศุภกร (กอล์ฟ) บัวเรือน อวดผลงานศิลปินคลื่นลูกใหม่ที่หลากหลายเพื่อตอกย้ำศักยภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่

IWANNABANGKOK กล่าวว่า “ฟิลเตอร์ SONGKRAN TOGETHER เป็นตัวแทนของเทศกาลสงกรานต์ในโลกเมตาเวิร์ส เราอยากให้คนที่เล่นได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นการเล่นสาดน้ำในโลกเมตาเวิร์สแบบจำลอง การได้ร่วมงานกับ Meta ครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ เราได้รับโจทย์ที่คิดไม่ถึงมาก่อน แต่ก็เป็นโจทย์ที่สนุกแล้วก็ล้ำมากครับ”

ฟิลเตอร์พิเศษนี้ยังจะได้รับการสร้างสรรค์เหล่าครีเอเตอร์ ที่จะมาร่วมแจมความสนุก เช่น Bangkok Naughty Boo ซึ่งเป็นครีเอเตอร์ดิจิตอล non-binary ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายในประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องของแฟชั่นไปจนถึงความสัมพันธ์ และการทำลายทัศนคติเหมารวมแบบเดิม ๆ ซึ่ง Bangkok Naughty Boo ก็ได้เชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับแคมเปญนี้ด้วย “ทุกคนคงยังไม่เคยเล่นสงกรานต์ในโลก Metaverse กันใช่ไหมครับ งั้นมาเต้นโชว์ปัง ๆ และมาเล่นสาดน้ำกับแบงไปให้ถึงจักรวาลนฤมิตกันนะค้าบบ”

ค้นหา ‘Songkran Together’ บน AR Effect Gallery ของ Instagram

กิจกรรม ‘สาดน้ำสงกรานต์ไปให้ถึงเมตาเวิร์ส’ (Splash towards the Metaverse) นี้ มีครีเอเตอร์ไทยชั้นนำและคนดังร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เช่น Golf Was Here และ Doi Mae Salong ศิลปินและครีเอเตอร์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ชื่นชอบประเทศไทยและเทศกาลสงกรานต์ เช่น คู่พี่น้องสายแดนซ์ Ranz และ Niana หรือครีเอเตอร์สายทำอาหาร Ms. Yeah จากเมืองเฉิงตู นักแสดงชาวเวียดนาม Sam และครีเอเตอร์ชาวไต้หวัน Alizabeth ฟิลเตอร์ AR ธีมเมตาเวิร์สนี้ ยังได้รับแรงบันดาลใจจากการมีส่วนร่วมของคนไทยผ่านความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกบนแพลตฟอร์มด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นำด้านการใช้ Reels และกว่า 40% ของ Reels ที่ถูกสร้างขึ้นทุกวันในประเทศไทยก็ใช้เอฟเฟกต์ AR ผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้สอดคล้องกับเทรนด์ทั่วโลกผ่านครีเอเตอร์กว่า 600,000 ราย ที่มีการใช้เอฟเฟกต์มากกว่า 2.5 ล้านครั้งบนแพลตฟอร์มของ Meta นอกจากนี้ ยังมีผู้คนกว่า 700 ล้านคนที่ใช้เอฟเฟกต์ AR ผ่านแอพ Facebook และเครื่องมืออื่น ๆ เป็นประจำทุกเดือน

คุณแพร ดํารงค์มงคลกุล Country Director ของ Facebook ประเทศไทย จาก Meta กล่าวว่า “Meta อยากให้ทุกคนเฉลิมฉลองและส่งความสุขในเทศกาลวันหยุดผ่านการใช้เอฟเฟกต์ AR ในแคมเปญ #SongkranTogether ด้วยกัน พวกเราที่ Meta เชื่อว่าทุกคนคือครีเอเตอร์บนเวทีโลก และเมตาเวิร์สจะช่วยขจัดข้อจำกัดทางกายภาพสำหรับโลกธุรกิจและการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และช่วยให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ได้มากขึ้น เราจะยังคงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจครีเอเตอร์ของประเทศไทยต่อไป และจะช่วยสนับสนุนครีเอเตอร์ในการทำความฝันให้กลายเป็นจริง”

สามารถเฉลิมฉลองแคมเปญ #SongkranTogether บน Facebook และ Instagram ในช่วงปีใหม่ไทยได้ โดยไปที่ Effect Gallery บน Reels หรือ Stories แล้วพิมพ์คำค้นหา “Songkran Together” หรือเพียงแค่คลิกลิงก์นี้: https://www.instagram.com/ar/303235391892451 เพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับรูปภาพหรือวิดีโอของคุณ แล้วใส่แฮชแท็ก #SongkranTogether จากนั้นก็แชร์กับเพื่อนและคนที่คุณรักได้เลย!