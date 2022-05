LINE MELODY เปิดชาร์ตเพลงฮิต ยอดดาวน์โหลดฮอต ประจำเดือนเมษายน 2565

LINE MELODY MUSIC CHARTS ประกาศ 5 อันดับชาร์ตเพลงมาแรงทั้งไทยและสากล ประจำเดือนเมษายน 2565 ดังต่อไปนี้

TOP CHARTS เพลงไทย

อันดับที่ 1 : ติดกลิ่น – Jack&Co.

อันดับที่ 2 : เป็นได้ทุกอย่าง – URBOYTJ

อันดับที่ 3 : ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) – Tilly Birds

อันดับที่ 4 : ไมโครเวฟ – BELL WARISARA

อันดับที่ 5 : รักเธอนะ – Peem Nitsaya

TOP CHARTS เพลงสากล

อันดับที่ 1 : Love, Maybe Ost.A Business Proposal – MeloMance

อันดับที่ 2 : Out of Time – The Weeknd

อันดับที่ 3 : Nobody Knows – STAMP & Christopher Chu

อันดับที่ 4 : GANADARA (Feat. IU) – Jay Park

อันดับที่ 5 : Say Yes (Feat. Moon Byul of MAMAMOO) – Punch

สามารถรับชม LINE MELODY MUSIC CHARTS ตอนต่อไปได้ผ่านทุกช่องทางของ LINE MELODY แล้วพบกันใหม่ทุกๆ สิ้นเดือน เวลา 19.00 น.