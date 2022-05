เวสเทิร์น ดิจิตอล เปิดตัวหน่วยความจำแฟลช และ ฮาร์ดไดรฟ์ ใหม่ ได้แรงบันดาลใจจากทุกวิถีทางที่ผู้คนใช้ข้อมูล

เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป จัดงานแถลง What’s Next Western Digital Event ในวันนี้ที่ The Ritz-Carlton ซานฟรานซิสโก โดยงานนี้เป็นงานที่ลงละเอียดในเรื่องภารกิจการปลดล็อกศักยภาพของข้อมูลโดยใช้ประโยชน์เพื่อความเป็นไปได้ในการนำมาใช้งาน โดยผู้บริการของเวสเทิร์น ดิจิตอล เป็นผู้ให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ พร้อมการเปิดตัวนวัตกรรมที่ล้ำสมัยของฮาร์ดไดรฟ์และแฟลชที่ได้แรงบันดาลใจจากบริษัทและผู้ใช้จริงที่นำข้อมูลมาต่อยอดสิ่งใหม่

เดวิด แกกเคอเลอร์ (David Goeckeler)ประธานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ให้ความเห็นเกี่ยวกับตลาดที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การเติบโตของระบบคลาวด์ จำนวนของอุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อมูลดิจิทัลที่สร้างด้วยอุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นทุกวันทั่วโลก ล้วนต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

แกกเคอเลอร์เสริมอีกว่า “ทุกสิ่งที่พวกเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่ผสานเข้ากับนวัตกรรมดิจิทัลและทำให้ทุกอย่างเกิดความเป็นไปได้ ด้วยแรงบันดาลใจจากหลายวิธีที่ลูกค้าของพวกเราใช้ข้อมูลได้มาเสริมพลังกลไกการเข้าสู่ตลาดที่แข็งแกร่งของพวกเรา เราจะต้องตอบสนองความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลในวงกว้างของลูกค้าที่หลากหลายของเราในทุกระดับ ตั้งแต่อุปกรณ์อัจฉริยะที่เล็กที่สุดไปจนถึงระบบคลาวด์สาธารณะที่ใหญ่ที่สุด”

ในงานมีพันธมิตรรายต่าง ๆ อย่าง AMD Intel และ Microsoft ร่วมขึ้นบนเวที คุณร็อบ โซเดอร์เบอเรีย รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป ในกลุ่มธุรกิจหน่วยความจำแบบแฟลช ได้กล่าวตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำเสนอโซลูชันที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ซึ่งขับเคลื่อนแอปพลิเคชันดิจิทัลที่สำคัญและน่าตื่นเต้นที่สุดในโลกในปัจจุบัน

โซเดอร์เบอเรียพูดไว้ว่า “นวัตกรรมสู่อนาคตเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เรารู้ว่าเมื่อผู้คนได้รับเครื่องมือที่สามารถผลักดันขอบเขต พวกเขาจะผ่านอะไรก็ได้ ตั้งแต่รถยนต์ไร้คนขับ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (Augmented Reality: AR) ไปจนถึงการประมวลผล การสตรีม และการเล่นเกม ผลิตภัณฑ์แฟลชของเราช่วยเติมพลังให้ลูกค้าของเรามีศักยภาพและช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีที่สุด”

แอชลีย์ โกรอคโพวาลา (Ashley Gorakhpurwalla) รองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไปของหน่วยธุรกิจฮาร์ดไดรฟ์ กล่าวถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปของศูนย์ข้อมูล และการเปิดตัวฮาร์ดดิสก์ CMR[1] ขนาด 22TB และ UltraSMR ขนาด 26TB เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมที่ผลิตขึ้นจากพื้นฐานของชุดนวัตกรรมที่สำคัญที่ได้รับการสั่งสมมาเป็นเวลาหลาย 10 ปี ในการพูดคุยกับ Dropbox เขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเวสเทิร์น ดิจิตอล ในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าระบบคลาวด์ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่พวกเขาต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

โกรอคโพวาลากล่าวว่า “ในฐานะผู้นำ Areal Density ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ นวัตกรรมที่ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเพื่อส่งมอบในเรื่องต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total cost of ownership: TCO) ไปยังลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา เรารู้ว่าข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของลูกค้าของเรา และเรารวบรวมความคิดที่เฉียบแหลมที่สุด”

นวัตกรรมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์

เวสเทิร์น ดิจิตอล ยังคงต่อยอดความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมที่สั่งสมมายาวนานกว่า 50 ปี ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับหน่วยความจำประเภทแฟลชและฮาร์ดดิสก์สำหรับลูกค้ากลุ่มคลาวด์ ไคลเอนต์ และคอนซูเมอร์

๐ The Cloud: เวสเทิร์น ดิจิตอล เปิดตัวโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลใหม่ที่ทรงพลังสำหรับลูกค้าคลาวด์ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ CMR ขนาด 22TB และ UltraSMR ขนาด 26TB รายแรกของอุตสาหกรรม และ SSD รุ่นใหม่ในตระกูล PCIe Gen4 NVMe ประสิทธิภาพสูง ที่มีความจุเพิ่มสูงขึ้นเพื่อช่วย

ให้ลูกค้าสามารถออกแบบโซลูชันในการจัดการพื้นที่จัดเก็บแบบลำดับชั้น (tiered-storage) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อช่วยให้ข้อมูลเติบโตมากยิ่งขึ้น

๐ The Way We Work Now: PCIe Gen4 Western Digital PC SN740 NVMe SSD รุ่นใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของพนักงานที่ทำงานแบบไฮบริด และยกระดับประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วในการอ่านแบบต่อเนื่องสูงถึง 5,150 MB/s[2] ที่มาพร้อมดีไซน์ที่บาง เบา และใช้พลังงานต่ำ

๐ Creativity: เวสเทิร์น ดิจิตอล เปิดตัว SanDisk Professional PRO-BLADE™ Modular SSD Ecosystem รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการบันทึกภาพ ถ่ายโอน และเก็บรักษาเนื้อหาที่มีความละเอียดสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งโซลูชัน PRO-BLADE ช่วยให้มืออาชีพสามารถประหยัดเวลาในการถ่ายโอน ประหยัดเงินสำหรับความจุที่เท่ากัน และลดปริมาณและน้ำหนักของเครื่องมือ

๐ Gaming: เวสเทิร์น ดิจิตอล เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเกมมิ่งภายใต้แบรนด์ WD_BLACK ที่การันตีด้วยรางวัลอีกสองรายการ ได้แก่ WD_BLACK SN850X NVMe SSD และ WD_BLACK P40 Game Drive SSD ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและสไตล์ ช่วยให้เกมเมอร์มีตัวเลือกมากขึ้นในการยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมเพื่อให้เล่นได้ดีที่สุด