งาน “Digital Your Life 2022 presented by Siam Paragon” เชื่อมโลกสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์

สยามพารากอน World-Class Shopping Destination ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างเหนือระดับ จับมือกับ จี-ยู ครีเอทีฟ สร้างปรากฏการณ์เชื่อมโลกสู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ในงาน “Digital Your Life presented by Siam Paragon” ชวนคนรุ่นใหม่สนุกกับกิจกรรมโลกเสมือนจริง เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ พร้อมจัดการแข่งขัน Esports ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท ตื่นตาตื่นใจไปกับ VTubers คนดังทั้งไทยและเอเชีย อย่าง AISHA ร่วมกิจกรรม Workshop 3D สร้างสรรค์โดยไทยดีไซน์เนอร์ทอย และเปิดตัวโครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ผลงานศิลปะ NFT ของนักสะสมและศิลปินไทยสู่สากล ชวนคนรุ่นใหม่สนุกไปกับ Robot & Innovation Zone โซนที่รวมนวัตกรรมและหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน พร้อม Meet & Greetกับเหล่าไอดอลศิลปินดังกว่า 30 วง และกองทัพ Cosplay Runway ที่พาเหรดกันมาโชว์ความสามารถ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2565 ณ พาร์ค พารากอน และ สยามเซ็นเตอร์ ทั้งนี้การจัดงานยังคงดำเนินภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

ธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน และทุกภาคส่วนได้ร่วมสนับสนุนให้ไทยพัฒนาสู่การเป็น Digital Economy Hub สยามพารากอนในฐานะผู้นำแห่งวิสัยทัศน์ “ The Visionary Icon” จึงร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโลกคู่ขนานออฟไลน์-ออนไลน์ ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร ซึ่งครั้งนี้ได้จับมือกับ จี-ยู ครีเอทีฟ ผู้จัดงานอีเวนต์และคอนเทนต์ญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยและเอเชีย สร้างปรากฏการณ์เชื่อมดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในงาน “Digital Your Life presented by Siam Paragon” เชิญชวนคนรุ่นใหม่ได้มาสัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ๆ และตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมต่างๆ ในโลกดิจิทัลอย่างครบรสตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน



ด้าน ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานกรรมการบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด กล่าวว่า ” ปัจจุบันเราปฎิเสธไม่ได้เลยที่โลกแห่งดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันเรามากขึ้นทุกวัน งาน Digital Your Life presented by Siam Paragon มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เกิดแรงบันดาลใจต่างๆ จากงานนี้

ผ่านกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและนำไปสานต่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อการขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจ ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจในโซนต่างๆ ทั้งที่ พาร์ค พารากอน และ สยามเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการรวม Vtuber ทั้งไทยและเอเชีย ที่สร้างมูลค่าเม็ดเงินมหาศาลจากผลงานผู้ประกอบการไทยสู่สายตาทั่วโลก หรือการนำ Design Toy และผลงานของเหล่าครีเอเตอร์รุ่นใหม่ขึ้นจำหน่ายบนโลก NFT ที่กำลังเป็นที่นิยม การจัดแสดงนวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภายในงานยังมีการจัดแข่งขัน Esports และการแสดงของศิลปินนักร้องรวมถึงไอดอลกว่า 30 วง และจะมีการเปิดตัวโครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ผลงานศิลปะ NFT ของนักสะสมและศิลปินไทยสู่สากล ตั้งเป้ายกระดับงานศิลปะเพื่อสังคม จัดกิจกรรมประมูลและจำหน่ายผลงานศิลปะดิจิทัล NFT เพื่อสมทบทุนกิจการเพื่อการกุศล เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมศิลปินและผู้สนับสนุนงานศิลป์

ทั้งในและต่างประเทศ ได้ขยายเครือข่ายและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในวงกว้างมากขึ้น”

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ที่น่าสนใจ ณ พาร์ค พารากอน ได้แก่

• การแข่งขัน Esports ครั้งยิ่งใหญ่ ที่เชิญคุณมาร่วมแข่งขันเพื่อพิสูจน์ฝีมือกว่า 32 ทีม

กับหลากหลายเกมที่กำลังมาแรงและเกม Pokemon Unite เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท

• Cosplay Parade & Runway ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโชว์สุดพิเศษกับกิจกรรม Cosplay Parade กับเหล่า Cosplayer ชื่อดังของไทย อาทิ Jasper Z, Onnies และ CMYK ในวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 2565 พร้อมสร้างประสบการณ์บนเวทีกับ Cosplay Runway อาทิ Emil Cosplayer, Kuruminさん, Cos Aim ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 2565 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น ONESIAM SuperApp

• World of Idol พบมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าไอดอลศิลปินดัง อาทิ LAST IDOL, SWEAT16, ELEMENT Boyband วงใหม่จาก Star Hunter Entertainment พร้อมศิลปินรุ่นพี่ที่จะมาร่วมแสดงความยินดี กันยกค่าย อาทิ 3 หนุ่ม “BKC” บาส-คิมม่อน-คอปเตอร์, เต๋า-เศรษฐพงศ์ และนักแสดงนำจากซีรีย์ You’re My Sky จุดหมายคือท้องฟ้า “บูม จั๊ม เสือ คริส และ ปอร์เช่” และสาวๆ Siam☆Dream, uphonie☆ , Sumomo และ Baifern-Chan สมทบนักแสดงจากซีรีส์ Love Stage นำโดย ก้าวหน้า-กิตติภัทร แก้วเจริญ, เทอร์โบ-ชนกชนม์ บุญมานะวงศ์, ตะวัน-ณวินวิชญ์ กิตติชนวิทย์ และแขกรับเชิญอีกมากมาย อาทิ เรียวตะ & Hiro นักแสดงชาวญี่ปุ่น และนักแสดง

จากค่าย KANTANA KOL อาทิ บิ๊กบอส-ณัฐกิตติ์ สังวรณ์กิจฤชัย, ปิ๊ง-กันตพัฒน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา พร้อม Meet & Greet กับศิลปินที่ชื่นชอบแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและติดตามรายละเอียดผ่าน แอปพลิเคชั่น ONESIAM SuperApp

• เปิดตัวโครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ผลงานศิลปะNFT ของนักสะสมและศิลปินไทยสู่สากล ตั้งเป้ายกระดับงานศิลปะเพื่อสังคม จัดกิจกรรมประมูลและจำหน่ายผลงานศิลปะดิจิทัล NFT เพื่อสมทบทุนกิจการเพื่อการกุศล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ เอเทรียม 1 และ 2 สยามเซ็นเตอร์ อาทิ

• VTuber (Virtual Tubers) & Mataverse ไลฟ์สตรีมมิ่งกับ Vtubers ไอดอลคนดังอย่าง AISHA (ไอช่า) ที่จะมาทักทายและ Meet & Greet กับแฟนๆ แบบใกล้ชิดด้วยเทคโนโลยี AR / VR พร้อมถ่ายภาพ Digital Magic Wall ที่โชว์ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดย VTuber และงาน FanArt VTuber

• Art Toys พบกับผลงาน Art Toys ที่เหล่านักออกแบบของเล่นชาวไทยสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นงานศิลปะสุดตระการตา

• Robot & Innovation Zone พบนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมได้ด้วย อาทิ

– Greetbot AI Smart Service Robot เกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างอัจฉริยะในยุค 5G

– Neolix Autonomous Vehicles รถยนต์ไร้คนขับ พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง

– Lucki AI Smart Delivery Service Robot เกิดมาเพื่อบริการคุณ Automation is the future

ร่วมเปิดประสบการณ์โลกดิจิทัลที่เชื่อมโลกไลฟ์สไตล์ และสัมผัสความสนุกสนานแบบครบรสได้ในงาน “Digital Your Life presented by Siam Paragon” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์