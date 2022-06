HMD แต่งตั้ง RTB Technology ลุยตลาดแกดเจ็ตประเทศไทย ประเดิมเปิดตัว NOKIA GO EARBUDS2+ และ EARBUDS2 Pro

เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD Global) เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริม แบรนด์โนเกียทั่วโลก ล่าสุดแต่งตั้ง อาร์ทีบี เทคโนโลยี (RTB Technology) เป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และบริการหลังการขายแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกียอย่างเป็นทางการในประเทศไทย บุกตลาดแกดเจ็ตขานรับเทรนด์อุปกรณ์เสริมประเภทหูฟังไร้สายที่เติบโตขึ้นกว่า 33% ในช่วงปีที่ผ่านมา คาดปี 2565 จะโตเพิ่มขึ้นกว่า 20% สอดรับเทรนด์ The stay-at-home economy จากพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ต้องการความคล่องตัวและความสะดวกสบายมากขึ้นในชีวิตประจำวัน พร้อมเปิดตัวหูฟังทรูไวร์เลสโนเกียรุ่น NOKIA GO EARBUDS2+ และ NOKIA GO EARBUDS2 Pro ไดร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ถึง 10 มิลลิเมตร ให้เสียงเต็มอรรถรสด้วยระบบ ENC ลดเสียงรบกวนรอบข้าง เชื่อมต่อการใช้งานได้ 2 เครื่องในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็วด้วย Google Fast Pair ใช้งานต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,390 บาท เจาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มวัยทำงาน ตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้น 20% ในปีนี้ ด้านทีม HMD Global ในประเทศไทยเน้นลุยจัดจำหน่ายพร้อมบริการหลังการขายของสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือโนเกียในประเทศไทยเป็นหลัก

นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามค่านิยม เพื่อรับมือกับการใช้ชีวิต New Normal ในยุคดิจิทัลที่ต้องการความคล่องตัวและความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์เสริมด้านการสื่อสารอย่าง “แกดเจ็ต” ซึ่งปีที่ผ่านมาพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและมีการเติบโตอย่างมาก ขณะที่หลายแบรนด์ต่างเร่งพัฒนารูปแบบการใช้งานและเพิ่มฟีเจอร์เด่น ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดแกดเจ็ตมีการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้อุปกรณ์แกดเจ็ตแบรนด์โนเกียเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างครอบคลุม เอชเอ็มดีฯ จึงต้องการผู้แทนจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมในการทำตลาดแบบมีกลยุทธ์ เพื่อรักษาฐานกลุ่มผู้บริโภคเดิม ขยายตลาด และเจาะกลุ่มผู้บริโภคใหม่ ๆ อย่างเหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ จึงได้แต่งตั้ง บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด หรือ RTB Technology ขึ้นแท่นผู้แทนจำหน่ายแกดเจ็ตและอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกีย โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของ RTB Technology ด้านผู้นำนวัตกรรมและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ถือที่เชี่ยวชาญมากว่า 10 ปี ทั้งกลยุทธ์การตลาดและช่องทางจำหน่ายที่เชื่อว่าจะสามารถผลักดันแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกียให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค พร้อมบริการหลังการขายอย่างครอบคลุม โดย RTB Technology มีความพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่น่าสนใจในแต่ละช่วง โดยตั้งเป้ายอดขายแกดเจ็ตในประเทศไทยเติบโต 20% ในปี 2565 นี้

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง RTB Technology เป็นตัวแทนจำหน่ายแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกียอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ส่งผลให้เอชเอ็มดี โกลบอล ในประเทศไทย สามารถเดินหน้าเน้นทำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนแบรนด์โนเกียได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับบริการหลังการขายโทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฟนผ่าน Nokia Mobile Care Delivery มุ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ อยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้ง่าย ๆ โดยมีบริการให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งาน ด้วยบริการส่งซ่อมฟรี! ผ่าน EMS ของไปรษณีย์ไทยกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ และบริการ Pick Up Service รับเครื่องซ่อมนอกสถานที่ บริการครบจบที่เดียวผ่านช่องทาง NPK Call Center 02-005-0195

นายบรรพต วัฒนสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแกดเจ็ตรายใหญ่ของประเทศไทย วันนี้อาร์ทีบีฯ มองเห็นพฤติกรรม และเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมา จากมาตรการต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดเทรนด์ The stay-at-home economy ระบบเศรษฐกิจกิน-ใช้-จ่ายในบ้าน โดยพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหลายอย่างถูกบริหารจัดการผ่านออนไลน์มากขึ้น ทั้งการเรียน การประชุม การสังสรรค์ และการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) แบบออนไลน์ ทำให้แกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะหูฟังไร้สายแบบ True Wireless หรือ TWS มีบทบาทสำคัญต่อการใช้งาน เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกสบายมากขึ้น ดันตลาดแกดเจ็ตเติบโตอย่างรวดเร็วถึง 33% ซึ่งนอกเหนือจากฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานแล้ว ดีไซน์รูปทรงยังเป็นเทรนด์กระแสฮิตติดลมบน เรียกได้ว่าเดินไปใหนมาใหนก็จะพบผู้คนสวมใส่แต่หูฟังแบบไร้สายกันทั้งสิ้น พร้อมคาดว่ากระแสความนิยมด้านอุปกรณ์หูฟังไร้สายจะกระตุ้นตลาดแกดเจ็ตประเทศไทยในปีนี้ให้โตขึ้นถึง 20%

สำหรับการร่วมผนึกกำลังกับพาทเนอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง เอชเอ็มดี โกลบอล จากการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์แกดเจ็ตแบรนด์โนเกียในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ RTB Technology สู่การเติบโตไปอีกขั้น ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกียที่มาพร้อม DNA เด่นเรื่องความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ในราคาที่จับต้องได้ และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมทุกความต้องการ ล่าสุด เปิดตัวหูฟังทรูไวร์เลสโนเกียรุ่น NOKIA GO EARBUDS2+ และ NOKIA GO EARBUDS2 Pro เน้นเจาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มวัยทำงาน ที่ต้องการหูฟังที่เชื่อถือได้และใช้งานได้คุ้มค่าเกินราคา มาพร้อมฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายทั้งสำหรับการเรียน การทำงาน และความบันเทิงต่าง ๆ อย่างลงตัว ตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้น 20% ในปี 2565 นี้

Nokia Go Earbuds2+ และ Nokia Go Earbuds2 Pro มาพร้อมไดร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ถึง 10 มิลลิเมตร ให้เสียงเต็มอรรถรสด้วยระบบ ENC (Environmental Noise Cancellation) ลดเสียงรบกวนรอบข้าง สามารถเชื่อมต่อการใช้งานพร้อมกันได้ถึง 2 เครื่อง โดดเด่นด้วยความสะดวกในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วไม่มีสะดุดด้วย Google Fast Pair จับคู่ Bluetooth ได้ง่ายขึ้น เพียงแค่อยู่ใกล้กัน ตอบโจทย์วิถีชีวิตวัยเรียนและวัยทำงานที่ต้องเดินทางตลอดเวลา บนรูปแบบดีไซน์ที่เรียบหรู ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส ใช้งานต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง และใช้งานนานถึง 24 ชั่วโมงเมื่อรวมการชาร์จจากตลับชาร์จ พร้อมคงเอกลักษณ์เฉพาะของโนเกียทั้งด้านฟังก์ชัน วัสดุคงทน และใช้งานได้นานคุ้มค่า ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,390 บาท ในรุ่น NOKIA GO EARBUDS2+ และราคา 1,490 บาท ในรุ่น NOKIA GO EARBUDS2 Pro ที่มาพร้อมโหมด Low latency mode ใช้งานได้ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งเล่นเกมส์ ดูหนัง หรือคุยโทรศัพท์ อย่างไม่มีสะดุด

หูฟังทรูไวร์เลสโนเกียรุ่น NOKIA GO EARBUDS2+ และ NOKIA GO EARBUDS2 Pro มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Banana IT, Banana mobile, Jaymart, Power Buy, Power Mall, Be Trend และ ร้านมือถือและอุปกรณ์ชั้นนำทั่วประเทศ รวมทั้งในช่องทางออนไลน์