@heyhexx โรงละคร interactive อวดโฉมงานดีไซน์ น้อง Hexx หุ่นยนต์ AI กล่องกระดาษ แปลอารมณ์ทวีตและตอบโต้ได้อัจฉริยะ

@heyhexx โรงละคร interactive ที่ได้จัดแสดงที่ Fitteen Exhibition ประเทศอังกฤษในปี 2018 ที่ Ars Eletronica 2018 ประเทศออสเตรีย และนิทรรศการออนไลน์ .art domains 2020 โดยศิลปินนักออกแบบหุ่นยนต์และของเล่นชาวไทย เฟ พัศราพรณ์ ลิ่ววัฒนากรณ์ โปรเจกต์งานศิลปะ interactive ผนวกเทคโนโลยี ที่มีความน่ารัก ไม่เหมือนใคร ดีต่อโลก โดยนำเสนอตัวหุ่นยนต์ น้อง Hexx ดีไซน์ล้ำสมัยที่มีเอกลักษณ์ความน่ารักเฉพาะตัวเพื่อสื่อความหมาย สร้างปฏิสัมพันธ์เชื่อมโลกเสมือนกับโลกแห่งความจริงได้อย่างลงตัว พร้อมเปิดแสดงในงาน PQ 2023 (Prague Quadrennial 2023) ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

หนึ่งในสามเจ้าของโปรเจกต์อันน่าสนใจนี้คือดีไซน์เนอร์ชาวไทย เฟ พัศราพรณ์ ลิ่ววัฒนากรณ์ นักออกแบบรุ่นใหม่ ที่เริ่มต้นจากการเป็นสถาปนิกและทำงานในสตูดิโอออกแบบประสบการณ์ Very Kind Invention ผู้อยู่เบื้องหลังอีเวนต์และงานออกแบบที่แปลกใหม่ในเมืองไทย เช่น งานวัดลอยฟ้า งานเปิดตัว Maison Margiela งานเปิดตัว Sansiri Khun by Yoo เป็นต้น และศึกษาต่อด้านการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับงานออกแบบ ในสาขา Design for Performance & Interaction ที่ The Bartlett – UCL ประเภทอังกฤษ และ @heyhexx คือโปรเจกต์จบการศึกษาที่โดดเด่น ต่อยอดสู่งานดีไซน์มืออาชีพ

น้อง Hexx เป็นงานดีไซน์หุ่นยนต์รูปกล่องกระดาษ มีเอกลักษณ์ที่น่ารัก เป็นมิตร มีตาเป็นลูกปิงปองที่เคลื่อนไหวด้วยเทคนิคเดียวกับหุ่นเชิด แต่เปลี่ยนจากการใช้คนเชิด เป็นการใช้ Robot Arm (แขนหุ่นยนต์) Hexx อาศัยอยู่ในโลกที่ทำจาก Origami หรือเทคนิคการพับกกระดาษของญี่ปุ่น ผสมกับการออกแบบกลไกลทำให้ฉากทั้งหมดขยับได้ คนดูสามารถสื่อสารกับ Hexx ด้วยการส่งข้อความทวีต จากนั้น Hexx จะตอบกลับทั้งในโรงละครและโลกออนไลน์ในรูปแบบวีดีโอสั้นๆ ที่ถูกอัด ณ ขณะนั้นไปยังข้อความทวีตที่ถูกส่งมา

พัศราพรณ์ ลิ่ววัฒนากรณ์ กล่าวว่า“ชื่นชอบการออกแบบการก่อสร้างมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนเด็กเล่นในไซต์ก่อสร้างกับคุณตา ชอบเรื่องกลไกลเพราะดูคุณพ่อเล่นเครื่องบินและรถบังคับวิทยุ โตขึ้นก็ชอบไปดูงานศิลปะที่ตอบสนองกับคนดู มักจะดูด้านหลังงานก่อนที่จะดูหน้างาน สงสัยว่ามันทำงานยังไง สร้างยังไง สงสัยว่าเซนเซอร์อยู่ตรงไหน แกลเลอรี่ชอบมากคือ Museo del Novecento – Milan ที่นั่นมีงานศิลปะจากกลุ่ม Gruppo N จากสมัย 60s งานล้ำมาก เหมือ NFT ที่ขยับได้แต่ในโลกจริงไม่ใช่ในจอ อยากทำได้บ้าง มีแรงบันดาลใจและตัดสินใจไปเรียนต่อด้านนั้น”

ในโปรเจกต์นี้ พัศราพรณ์ รับหน้าที่ออกแบบการสื่อสารระหว่าง Twitter กับ Hexx สร้างฉากและออกแบบกลไกลทั้งหมด ส่วนสมาชิกอีกสองคนก็มีความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆ ซึ่งทำให้โปรเจกต์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

@heyhexx มีความสดใหม่ และน่าสนใจจากการผสมหลากหลายศาสตร์ความรู้เข้าด้วยกัน (Multidisciplinary Design) การสร้างหุ่นยนต์ การโปรแกรมการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์ ศิลปะการออกแบบฉากและสร้างตัวละคร การใช้ AI มาช่วยในการแปลอารมณ์ของข้อความทวีต และ การะออกแบบวิศวะเครื่องกล ด้วยศาสตร์ทั้งหมดนั้น ทำให้ Hexx สามารถเข้าใจ คิด และโต้ตอบกับคนดู

แก่นและสมองของ Hexx คือการแปลข้อความเป็นอารมณ์ด้วย AI Hexx จะประเมินผลข้อความทวีตเพื่อจำแนกว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มีอารมณ์อย่างไร โดย Hexx จะโต้ตอบกับอารรมณ์นั้นๆ การจำแนกอารมณ์ด้วย AI ได้ถูกใช้อย่างเเพร่หลายในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการประเมินอารมณ์ของข่าวและโทนของการแสดงความคิดเห็นของคนในโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการอ่านใจผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น งาน@heyhexx สามารถแสดงเทคโนโลยีนี้ได้อย่างน่ารัก ชวนให้เรียนรู้ แต่ในขณะเดียวกันทำให้เรา ต่อยอด ตั้งคำถามได้มากมายต่อเทคโนโลยีสมองกล การสื่อสาร การตลาด การแสดงอารมณ์ในโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

นอกจากงานแสดงที่จัดขึ้นตามเทศกาลต่าง @heyhexx ได้จัดแสดงเลือกโซเชียลมีเดียมาเป็นช่องทางในการสื่อสารกับ Hexx ไม่เพียงแค่อยากตั้งคำถามเกี่ยวกับการแสดงออกในโซเชียลมีเดียแต่รวมถึงอยากให้คนสามารถเข้าถึงงานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกโดยไม่จำเป็นต้องอยู่หน้างานเท่านั้น ซึ่งเหมาะกับช่วงโควิดที่คนสามารถสัมผัสงานได้จากที่ใดก็ได้

จากโปรเจกต์นี้ ได้มีการต่อยอดการออกแบบบกลไกของโรงละคร ไปสู่การออกแบบของเล่นไม้กลไก เพื่อสอนเด็กเล็กด้านวิทยาการคำนวณ (Computational Thinking) และ STEM ที่ไม่พึ่งหน้าจอ ของเล่นไม้นี้มีคอนเซ็ปต์ที่ใหม่และเเตกต่างจากของเล่นทั่วไป ของเล่นนี้ชื่อ Tomata มาจาก Automata ศิลปะกลไกทำมือ ที่ได้พัฒนาไอเดียกับผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุง และทดลองกับกลุ่มเด็กเล็กที่อังกฤษ จนออกมาเป็นของเล่นคอลเลกชั่นแรก ในหนึ่งเซ็ท ประกอบไปด้วยหัวสัตว์ ตัวสัตว์ที่ทำหน้าที่เป็น hardware และเกียร์รูปต่างๆ ซึ่งเทียบได้กับ software ที่บังคับรูปแบบการเคลื่อนไหวของของเล่น ทั้งหมดนี้ ทำให้ Tomata เป็นของเล่นที่น่าสนใจและน่าจับตามอง

@heyhexx จะกลับมาในเวอร์ชั่นอัพเกรด @heyhexx 2.0 ที่จะแสดงในงาน PQ 2023 (Prague Quadrennial 2023) งานเกี่ยวกับการละครและการเเสดงที่จัดทุกๆ 4 ปี