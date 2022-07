เปิดตัว Nokia C2 2nd Edition สมาร์ทโฟน 4G จับตลาดแมส ชูฟีเจอร์ครบ ทนทานแบตอึด

เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD Global) เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริม

แบรนด์โนเกียทั่วโลก เปิดตัวสมาร์ทโฟน 4G ตระกูล C ซีรีส์ รุ่นใหม่ Nokia C2 2nd Edition ปี 2022 เจาะตลาดแมส ขึ้นแท่นสมาร์ทโฟนคุณภาพสูง – ราคาน่าคบยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ด เจาะผู้ใช้กลุ่ม นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า และกลุ่มผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ ชูฟีเจอร์ครบจบในเครื่องเดียว กล้อง 5 ล้านพิกเซล พร้อมแฟลชทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง แบตเตอรี่อึด 2400mAh ใช้งานยาวนานตลอดทั้งวัน ดีไซน์เด่นสไตล์สแกนดิเนเวียน สัมผัสความเพรียวบาง เรียบหรู ผลิตจากวัสดุทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน แถมปลดล็อกสแกนใบหน้าขณะใส่แมสก์ ย้ำระบบความปลอดภัยขั้นสูง มั่นใจตลอดการใช้งานด้วยการอัปเดตความปลอดภัยยาวๆ 2 ปี กับราคาน่าคบ 2,490 บาท รับยุคเศรษฐกิจชะลอตัว พบ 37.37% อยู่ในภาวะที่ต้องดึงเงินออมออกมาใช้ โดยเน้นใช้จ่ายเฉพาะสิ่งจำเป็น แลกความคุ้มค่าเกินราคา

นายฟลอเรียน ซีช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) กล่าวว่า สมาร์ทโฟนน้องใหม่ Nokia C2 2nd Edition ในตระกูลซีรีส์ บนระบบปฏิบัติการ Android 11 (Go edition)™ มาพร้อมฟีเจอร์การใช้งานที่ครบจบในเครื่องเดียว ภายใต้แนวคิด Love it. Trust it. Keep it. คุณภาพสูง ราคาดีมีอยู่จริง ตัวเครื่องทำมาจากวัสดุโลหะโพลีคาร์บอเนต ดีไซน์ขอบโค้ง ด้วยลายเส้นที่โดดเด่นสไตล์สแกนดิเนเวียน ให้สัมผัสเพียวบาง คงความเรียบหรู พกพาสะดวก แต่แข็งแกร่งทนทานต่อแรงกระแทก ผ่านการทดสอบจากทีมผู้ผลิตมาอย่างเข้มงวด อัดแน่นด้วยฟังก์ชันการใช้งานเกินราคากับระบบรักษาความเป็นส่วนตัว ปลดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าขณะใส่แมสก์ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน พร้อมมั่นใจด้านประสิทธิภาพความทนทาน และความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ด้วยการอัปเดตความปลอดภัยยาวๆ 2 ปี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โนเกีย ทั้งยังสามารถรองรับการใช้งานครอบคลุมแอพพลิเคชัน ซื้อสินค้าออนไลน์ และความบันเทิงต่างๆ บนหน้าจอขนาดใหญ่ ถ่ายภาพสวยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง เซลฟี่ได้ไม่อั้นพร้อม แชะและแชร์ได้ทันที

“Nokia C2 2nd Edition มาพร้อมสเปคความจุ RAM 2 GB และ ROM 32 GB ที่รองรับ MicroSD card ได้สูงสุดถึง 256 GB มอบประสบการณ์การใช้งานที่เพลิดเพลินด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ 5.7 นิ้ว คมชัดด้วยความละเอียด 480 x 960 พิกเซล เพิ่มอรรถรสการถ่ายภาพที่ดีด้วยกล้องหลักความละเอียด 5 ล้านพิกเซลและแฟลชให้แสงสว่างสดใสธรรมชาติ ช่วยให้ไม่พลาดทุกโอกาสในการเก็บภาพประทับใจแม้อยู่ในที่แสงน้อย สนุกกับลูกเล่นโหมดการถ่ายพาโนรามา เก็บวิวทิวทัศน์ครอบคลุมทุกองศาในสถานที่ต่าง ๆ และกล้องหน้าให้ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล เอาใจสายเซลฟี่ พร้อมแฟลชเพิ่มแสงสว่างและโหมดหน้าใส โดย AI แต่งภาพอัตโนมัติ ละลายฉากหลังให้ภาพสวยโดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังสามารถจัดเก็บภาพได้อย่างจุใจใน Gallery Go แอพพลิเคชันเก็บรูปภาพจาก Google เวอร์ชั่นเบาไม่หนักเครื่อง ที่มีขนาดเล็กเพียง 10 MB ช่วยบริหารจัดเรียงรูป และปรับแต่งภาพ สามารถใช้งานแบบออฟไลน์โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ โดยทุกรูปจะถูกซิงค์เข้าไว้ในโทรศัพท์ และแสดงให้เห็นตามวันเวลาที่ถ่ายรูปอีกด้วย” นายฟลอเรียน ซีช กล่าว

นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) เผยว่า การเปิดตัวNokia C2 2nd Edition ในประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นโอกาสในการเจาะกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้น ชูเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วยการอัปเดทความปลอดภัยนาน 2 ปีเต็ม และเชื่อว่าจะขยับขึ้นแท่นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มผู้บริโภคคนไทยได้ ด้วยฟีเจอร์การใช้งานที่ตอบโจทย์ได้อย่างครบครัน พร้อมคุณภาพ ความอึดทน เน้นใช้งานได้ยาวนาน ขนาดตัวเครื่องกะทัดรัด ในราคาสบายกระเป๋า ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายยุคเศรษฐกิจชะลอตัว ในราคาเพียง 2,490 บาท เหมาะกับการเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรก หรือสำหรับผู้บริโภคกลุ่มแมส อาทิ กลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า และกลุ่มผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น สอดรับพฤติกรรมด้านการจับจ่ายใช้สอยในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะเดียวกันข้อมูลจากผลสำรวจสวนดุสิตโพลเผย 37.37% ของผู้บริโภคอยู่ในภาวะที่ต้องดึงเงินออมออกมาใช้ โดยเน้นใช้จ่ายเฉพาะสิ่งจำเป็น ซึ่ง Nokia C2 2nd Edition ถือเป็นตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์ได้ และไม่เพียงแต่เป็นการสอดรับความต้องการตลาดแมสในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการขยายตลาด พร้อมรุกตลาด ขยายฐานลูกค้าของแบรนด์ออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในปัจจุบันและอนาคตคาดจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และอาจกลายเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญของแบรนด์โนเกียในตลาดประเทศไทยได้

ทั้งนี้ Nokia C2 2nd Edition ใหม่ปี 2022 จำหน่ายในประเทศไทยรุ่น RAM2/ROM32 สีเทา (Grey) ราคาเพียง 2,490 บาท พร้อมจำหน่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป