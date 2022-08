กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ‘Thailand Game Show 2022 : Comeback’ เตรียมซื้อบัตร 15 ส.ค.นี้

สาวกคอเกมทั่วฟ้าเมืองไทยเตรียมตัวให้พร้อม !!! กับการเปิดขายบัตร มหกรรมงานเกมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Thailand Game Show 2022 : Come Back” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 21-23 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่ขนทัพค่ายเกมดังระดับโลกมาไว้แบบอัดแน่น และครั้งแรกของ SEGA ค่ายเกมยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น พร้อมแล้วให้เหล่าสาวกคอเกมได้ จับจองซื้อบัตรเข้างานแบบสุดคุ้ม ราคา 150 บาท และ 500 บาท เปิดขายบัตรพร้อมกัน 15 สิงหาคมนี้ ผ่าน www. zipevent.com

หลังจากที่ห่างหายกันไปนานถึง 2 ปีเต็ม ล่าสุดผู้จัดงาน “Thailand Game Show 2022 ” ภายใต้คอนเซป Come Back กลับมาจัดงานในรูปแบบออฟไลน์อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปีนี้ ได้ทยอยเปิดเผยความพิเศษและไฮไลท์ต่าง ๆ ของงานที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องและเผยราคาบัตรสุดคุ้มที่แฟน ๆ รอคอย ที่ปีนี้มีมาให้คอเกมได้เลือกซื้อถึง 2 แบบด้วยกัน เริ่มด้วยบัตรราคา 150 บาท สำหรับเข้าชมงานได้ 1 วัน ให้คอเกมได้เต็มอิ่มตลอดทั้งวัน เพลิดเพลินไปกับ บูธเกมชั้นนำทั้งไทยและเทศที่อยู่ภายในงาน และบัตรราคา 500 บาท สำหรับเข้างาน 1 วัน พร้อมรับ T- Shirt “Thailand Game Show 2022” ที่ในปีนี้ เปิดเฉพาะสั่งซื้อแบบพรีออร์เดอร์ผ่านออนไลน์เท่านั้น และเพิ่มความพิเศษกว่านั้น สำหรับสาวกคอเกมที่เข้างานก่อนมีสิทธิ์ก่อน !!!! เพียงแสดง QR Code เข้างานก็จะได้รับสเปรย์แอลกอฮอล์กันไปเลยฟรี ๆ และผู้จัดงานยังคำนึงถึงความปลอดภัยในสถานการณ์โรคโควิด-19 ของทุก ๆ คน ปีนี้จึงลดการสัมผัสจัดทำบัตรเข้างานรูปแบบ QR Code เพื่อความปลอดภัยของทุกคนอีกด้วย

งาน “Thailand Game Show 2022 ” Come Back ยังคงมีไฮไลท์ต่าง ๆ มากมายที่รอทุกคนได้สัมผัส และเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ค่ายเกมยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก SEGA ล่าสุดคอนเฟิร์ม เข้าร่วมเป็นครั้งแรกในปีนี้ นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์โลก Rainbow Six Siege จาก ESL รวมถึงการมาของ 2 เกมใหม่อย่าง Tower of Fantasy และ NIKKE: Goddess of Victory จาก Level Infinite เกม Warrior of Gods จาก Beyond Godlike และค่ายเกมชั้นนำอีกมายมาย อย่าง Bandai Namco Entertainment, HoYoverse, Riot Games, SDGs Game Fest และ KOCCA ค่ายเกมจากประเทศ

เกาหลี และ ค่ายเกม NFT ยักษ์ใหญ่อย่าง GuildFi, Tales of Xtalnia, Terosoft, Frosty Whale และ Marco ที่มาพร้อม เกม Office Land และแบรนด์สตรีมมิ่งระดับโลก Twitch ที่มาพร้อมกิจกรรมอัดแน่นอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ภายในงานยังจัดหนักด้วยโปรโมชั่นสินค้าประเภทเกมมิ่งเกียร์จากแบรนด์ดังมายมาย อาทิเช่น Acer ,Logitech G, Intel, Western Digital, HyperX, NubwoX, Marvo, Steelseries และ Huawei AppGallery เป็นต้น

เตรียมซื้อบัตรงาน “Thailand Game Show 2022 ” Come Back พร้อมกันได้แล้วในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ บัตรเข้างาน 1 วันราคา 150 บาทและบัตรเข้างาน 1 วัน พร้อมเสื้อ T-Shirt ราคา 500 บาท แล้วมาเจอกันในสถานที่ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ตลอด 3 วันเต็ม 21 – 23 ตุลาคม 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Exhibition Hall 3-4 ชั้น G สามารถซื้อบัตรได้ที่ : www. zipevent.com ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป