YouTube ประกาศผลวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดและครีเอเตอร์ยอดนิยมแห่งปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 YouTube ประเทศไทย ประกาศผลวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดและครีเอเตอร์ยอดนิยมแห่งปี 2565 และในปีนี้ยังมีหมวด Top Shorts หรือวิดีโอสั้นยอดนิยม เป็นหมวดใหม่ประจำปี โดยผลอิงมาจากจำนวนการเข้าชมวิดีโอในประเทศไทยจากคอนเทนต์ต่างๆ ที่ถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม YouTube ในปี 2565

ในปีนี้วิดีโอในหมวดทั่วไปที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย ได้แก่ “พิชิตก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่สุดในไทย โหดจริงยิ่งกว่าโอ่งมังกร!!! | PEACH EAT LAEK” ที่พาไปทานก๋วยเตี๋ยวบุญชามใหญ่ที่สุดในไทยที่ จ. นครปฐม อันดับ 2 ได้แก่ “ซื้อลัมโบร์กีนีเซอร์ไพรส์ตา 25 ล้านบาท” จากช่อง SpriteDer SPD และ “FINAL SHOW – MISS GRAND INTERNATIONAL 2022” จากช่อง GrandTV ที่เป็นวิดีโอถ่ายทอดสดการประกวด Miss Grand International รอบตัดสินจากกรุงจาการ์ตา คว้าอันดับที่ 3 ไปครอง

สำหรับวิดีโอยอดนิยมในหมวดทั่วไปที่ติดโผในอันดับอื่นๆ ที่มอบความสนุกและความบันเทิงแก่ผู้ชมอย่าง “แหกคุกหนีตำรวจพุงย้วย | Roblox” จากช่อง zbing z. ที่เป็นเรื่องราวการผจญภัยสนุกๆ จากเกม Roblox หรือ “The Wall Song ร้องข้ามกำแพง ฉลองก้าวเข้าสู่ EP.100 |อ๊ะอาย 4EVE,เต้ย พงศกร,มิลลิ” จากช่อง WorkpointOfficial แล้ว ยังมีวิดีโอที่ให้เกร็ดความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดอย่าง “อย่าแตะต้องอูฐที่ตายในทะเลทราย..จะหาว่าไม่เตือน” จากช่อง MR.B ที่ได้พูดถึงลักษณะที่น่าสนใจของอูฐ และข้อห้ามเมื่อพบเจออูฐที่ตายในทะเลทราย รวมทั้งคอนเทนต์สร้างพลังงานบวกและแรงบันดาลใจจากวิดีโอ “Rapper เด็กดอย “น้องโดะกุ” เจอ #สไปร์ท แอบเซอร์ไพรส์ | SUPER10” จากช่อง Superjeew Official ที่เล่าถึงความใฝ่ฝันของหนุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงและการแร็ป

10 อันดับวิดีโอยอดนิยมบน YouTube ประเทศไทย หมวดทั่วไป (จัดอันดับในเดือนพฤศจิกายน 2565)

ด้านวิดีโอยอดนิยมในหมวดมิวสิควิดีโอเป็นของศิลปินไทยทั้งสิบอันดับ โดยอันดับ 1 ได้แก่ “นะหน้าทอง – โจอี้ ภูวศิษฐ์ (JOEY PHUWASIT)「Official MV」” ผลงานเพลงของหนุ่มเพลงร็อคจากช่อง Genierock ซึ่งเป็นเพลงอิตที่ติดเทรนด์อย่างรวดเร็ว โดยโกยยอดวิวหลักร้อยล้านภายใน 2 เดือน ตามมาด้วยอันดับ 2 “ขวานบิ่น – สิงโต นำโชค กับ โจ๊ก โซคูล (Official MV)” โดยเป็นการฟีเจอร์ริ่งระหว่างสิงโต นำโชค กับ โจ๊ก โซคูล อันดับ 3 กับเพลง “ทักครับ – Lipta Feat. GUYGEEGEE [OFFICIAL MUSIC VIDEO]” ที่รวมความทะเล้นของ Lipta กับ GUYGEEGEE หนุ่มแร็ปเปอร์ไว้ได้อย่างลงตัว อันดับ 4 “เสแสร้ง (Pretend) Feat. MOON – Paper Planes 「Official MV」” จากช่อง Genierock และอันดับที่ 5 ได้แก่เพลง “SARAN x Maimhon – ลืมแทบไม่ไหว (Official MV)” โดยนักร้องแชมป์จาก The Voice ไม้หมอน มาฟีเจอร์ริ่งกับหนุ่มดาวรุ่งเพลงแร็ปที่ผสมผสานกันได้อย่างกลมกล่อม

10 อันดับวิดีโอยอดนิยมบน YouTube ประเทศไทย หมวดมิวสิควิดีโอ (จัดอันดับในเดือนพฤศจิกายน 2565)

ในส่วนของหมวดครีเอเตอร์ยอดนิยมแห่งปี 2565 ช่องที่ติดอันดับ 1 และ อันดับ 2 ยังครองแชมป์ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ช่อง “SpriteDer SPD” กับสโลแกนช่องแห่งการให้ที่มีคอนเทนต์สนุกๆ มาให้ชมตลอดเวลา และช่อง “zbing z.” นักแคสเกมยอดนิยมตลอดกาล ที่ปัจจุบันเป็นครีเอเตอร์ไทยที่มีผู้ติดตามมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศด้วยจำนวนผู้ติดตาม 16.8 ล้านคน ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ “My Mate Nate” ที่ผลิตคอนเทนต์เพื่อมอบความบันเทิงอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากคอนเทนต์สนุกสนานแล้ว ยังมีคอนเทนต์หลากหลายจากครีเอเตอร์ที่ทำคอนเทนต์บนความชอบ และความเชี่ยวชาญของตัวเอง เช่น ช่อง “อาจารย์ยอด” นักจัดรายการวิทยุแห่งเมืองระยองที่นำเสนอเรื่องเล่าชาวบ้าน กฎแห่งกรรม รวมทั้งธรรมมะ ด้วยวิธีการเล่าที่สนุกน่าติดตาม รวมทั้งช่อง “หลอนไดอารี่” ที่นำเรื่องเล่าสุดหลอนมาถ่ายทอดในรูปแบบ 3D Animation

10 อันดับครีเอเตอร์ยอดนิยมบน YouTube ประเทศไทย (จัดอันดับในเดือนพฤศจิกายน 2565)

สำหรับหมวดครีเอเตอร์ดาวรุ่งที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วบน YouTube ในปี 2565 ได้เห็นถึงความหลากหลายของคอนเทนต์ โดยครีเอเตอร์ดาวรุ่งอันดับ 1 ไดัแก่ ช่อง “U.U eung” ซึ่งทำคอนเทนต์สนุกๆ จากกิจกรรมที่หลากหลาย อันดับ 2 เป็นของช่อง “Beam-Oil Channel” ที่นำเสนอกิจกรรมของครอบครัว โดยเฉพาะความน่ารักของแฝด “น้องธีร์ น้องพีร์’ ส่วนอันดับ 3 คือช่อง “Tgangสตูดิโอ” ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์เป็นละครสั้นเพื่อสะท้อนสังคม และอันดับ 4 เป็นของน้องมิกที่หลงใหลการเล่นรูบิค “MicRubik” นอกจากนี้ยังมีช่อง “เอ็ม หัตถ์เทพ FC” ที่นำเสนอเรื่องราวของพระเครื่องที่ตนเองมีความถนัดและชื่นชอบ และ“JOJO CH” ช่องอนิเมชั่นสนุกๆ ที่มีทั้งความบันเทิงและสาระ

10 อันดับครีเอเตอร์ดาวรุ่งบน YouTube ประเทศไทย (จัดอันดับในเดือนพฤศจิกายน 2565)

ด้านหมวดวิดีโอ Shorts ยอดนิยม ซึ่งเป็นหมวดใหม่ในปีนี้ พบว่าคอนเทนต์บันเทิงและสนุกสนานยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยอันดับ 1 ได้แก่ วิดีโอ “หมดกันวันพักผ่อน” จากช่อง ประธานฮ่าง Channel อันดับ 2 “หนูไม่ได้ตั้งใจ แต่ว่า.. #ladyso” จากช่อง Lady SO เชอริลิน อันดับ 3 “เฉลยผลการทดลอง : คุ้กกี้ฝังดิน1ปี🕵🏼‍♀️” จากช่อง THAMMACHAD ส่วน “อย่าสาดเท่ากับ #ครูบอลนะจ๊ะ #สุดแสบท้ายซอย” จากช่องครูบอลนะจ๊ะ และ “กู้ภัยทางน้ำที่แท้ทรู!!” จากช่อง Ake Baowmery คว้าอันดับ 4 และ 5 ตามลำดับ

10 อันดับวิดีโอ Shorts ยอดนิยมบน YouTube ประเทศไทย (จัดอันดับในเดือนพฤศจิกายน 2565)