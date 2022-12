แอพพ์ Whoscall กวาด 12 รางวัลจากเวที Adman Awards & Symposium 2022

แอพพ์ Whoscall ใช้ความคิดสร้างสรรค์เอาชนะมิจฉาชีพ กวาด 12 รางวัลจากเวที Adman Awards & Symposium 2022

Whoscall แอพพลิเคชั่นระบุตัวตนสายเรียกเข้าที่ไม่รู้จักและป้องกันสแปมที่ถูกพัฒนาโดย Gogolook บริษัท TrustTech ระดับโลก พร้อมด้วย SOUR Bangkok เอเจนซี่โฆษณาสุดจี๊ด และ VGI สื่อพันธมิตรผู้นำตลาด Offline-to-Online (O2O) กวาด 12 รางวัลในงาน Adman Awards & Symposium 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับผลงานโฆษณาที่มีกลยุทธ์การสื่อสารที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่น

Advertisment

แคมเปญ “Whoscall The Safety Station” ชูกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสุดสตั๊นท์เอาให้งงกันทั้งสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เมื่อเป้าคือการเตือนให้คนไทยรู้เท่าทันมิจฉาชีพ Whoscall ได้เปลี่ยนเสียงประกาศแจ้งสถานีที่คุ้นเคยให้เป็นเสียงประกาศเวอร์ชั่นใหม่ที่สะดุดหูเตือนผู้โดยสารให้ระวังมิจฉาชีพ ซึ่งเสียงประกาศของแต่ละสถานีและป้ายดิจิทัลบนชานชาลายังเปลี่ยนตามโลเคชั่นจริงไม่ซ้ำกัน ทั้งหมด 24 สถานีทั่วกรุงเทพฯ เพื่อผสมผสานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของชาวไทย เช่น “รถไฟขบวนนี้สายสุขุมวิท สถานีต่อไป อาจเป็น…สายมิจฉาชีพ โปรดสังเกตเบอร์ก่อนรับสายว่าใครโทรมา” “สถานีต่อไปหมอชิตกรุณาแยกให้ออกเบอร์มิตรหรือเบอร์มิจฉาชีพ” “สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทั้งชาติจะปลอดภัยจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์” (https://youtu.be/-1iMy_Zm-gA)

ฐิตินันท์ สุทธินราพรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาค บริษัท Gogolook กล่าวว่า “เราขอขอบคุณ Adman และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยที่เห็นความตั้งใจของ Whoscall ในการเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มือถือทุกเครื่อง ปกป้องผู้ใช้ไม่ให้เป็นเหยื่อมิจฉาชีพและกลอุบายหลอกลวงโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม โดยแคมเปญนี้จะไม่วันเกิดขึ้นได้หากไม่มีการร่วมมือระหว่างพันธมิตรตัวท็อปของแต่ละวงการ อย่าง SOUR Bangkok ครีเอทีฟเอเจนซี่แถวหน้า และ VGI ผู้นำด้านสื่อโฆษณา ความคิดริเริ่มของแคมเปญ ‘Whoscall The Safety Station” ในการใช้กลยุทธ์การสื่อสารตามสถานีรถไฟฟ้าที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ เพื่อเอาชนะมิจฉาชีพจึงนำมาสู่ความสำเร็จของแคมเปญนี้”

Advertisement

แคมเปญ “Whoscall The Safety Station” กวาด 12 รางวัลแคมเปญโฆษณาสุดครีเอท โดยคว้ารางวัลระดับ Gold จากหมวด Media (Use of Audio) และรางวัลระดับ Silver 4 รางวัล ในหมวด Experience & Activation (Guerrilla Marketing & Stunts), Media (Corporate & Social Responsibility), Media (Innovative Use of Media) และหมวด Radio (Innovative Use of Audio) นอกจากนี้แคมเปญยังได้รับรางวัลระดับ Bronze อีก 7 รางวัล รวมถึงรางวัลระดับ Bronze ในหมวด Ad That Works (Effective Communication) ซึ่งมอบให้กับแคมเปญโฆษณาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโฆษณา โดยรางวัลระดับ Bronze อื่น ๆ อยู่ในหมวด Design (Use of Print & Outdoor), Experience & Activation (Sponsorship & Brand Partnership), OOH (Non-Traditional Billboard & Transit), Public Relations Plan (Sponsorship & Brand Partnership) และรางวัลในหมวด Radio & Audio (Corporate Purpose & Social Responsibility)

“เราภูมิใจที่ Whoscall กลายเป็นแรงผลักดันในการเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพทางโทรศัพท์ โดยแอป Whoscall เป็นเหมือนเกราะป้องกันให้ทุกคน ‘รู้ทันทุกสาย’ เพื่อเอาชนะมิจฉาชีพ เราจะไม่หยุดพัฒนาบริการจาก Whoscall ด้วยการอัปเดตข้อมูลและฟีเจอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปกป้องผู้ใช้ชาวไทยจากการฉ้อโกงและมิจฉาชีพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” ฐิตินันท์ กล่าวเสริม

ปัจจุบัน Whoscall มีการดาวน์โหลดมากกว่า 100 ล้านครั้งทั่วโลก ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด Whoscall ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบน AppStore (iOS) และ PlayStore (Android) เมื่อติดตั้งและตั้งค่าแล้ว Whoscall จะช่วยระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่รู้จักและช่วยสแกนลิงก์จากข้อความ SMS ที่อาจเป็นอันตราย