Nokia C12 ตระกูล C ซีรีส์ พร้อมขาย 2 ก.พ.นี้ ราคาหลักพัน ฟังก์ชั่นครบ ดีไซส์ทันสมัย

เอชเอ็มดี โกลบอล ประเทศไทย เร่งเครื่องเดินหน้าผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน ฟีเจอร์โฟน และแท็บเล็ต ส่ง Nokia C12 ตระกูล C ซีรีส์ พร้อมวางขายทั่วประเทศ 2 ก.พ.นี้ หวังเพิ่มโอกาสเข้าถึงสมาร์ทโฟนฟังก์ชันครบกับคนทุกกลุ่ม ในราคาเพียง 2,990 บาท ด้วยสเปคที่ดีขึ้น มาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 6.3 นิ้ว คมชัด ความละเอียด HD+ ตอบโจทย์การทำงานและความบันเทิง พกพาสะดวก มาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล และกล้องหลังความละเอียด 8 ล้านพิกเซล เก่งทั้งภาพที่มีแสงน้อย และโหมดถ่ายภาพบุคคล บนระบบปฏิบัติการ AndroidTM 12 (Go Edition) ทั้งนี้ ยังมีเทคโนโลยีใหม่อย่าง Virtual RAM ทำให้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การใช้งานระดับสูงได้ ตั้งเป้ากระตุ้นกำลังจับจ่ายสมาร์ทโฟนคึกคัก

Advertisment

นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) เปิดเผยว่า เพื่อขานรับพฤติกรรม และความต้องการผู้บริโภคในตลาด ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวปี 2566 ส่งผลให้สัญญาณตลาดสมาร์ทโฟนเริ่มฟื้นตัว และปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้สมาร์ทโฟนยังรักษาแชมป์ปัจจัยที่ 5 ที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เป็นที่ต้องการกลุ่มผู้ใช้ฟีเจอร์โฟนที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟน และกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่ รวมไปถึงในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในกลุ่มผู้เริ่มใช้สมาร์ทโฟน เช่น นักเรียน และผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันเพิ่มสัดส่วนมากขึ้น แต่ด้วยราคาสมาร์ทโฟนที่ฟังก์ชันการใช้งานครบ และมีคุณภาพนั้น มาพร้อมกับราคาที่สูง ในขณะที่ผู้บริโภคบางส่วนยังมองหาสมาร์ทโฟนราคาสมเหตุสมผล และมีความคงทน ล่าสุด HMD ได้นำ Nokia C12 ตระกูล C ซีรีส์ เข้ามาจำหน่ายในตลาดสมาร์ทโฟนประเทศไทย ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ในราคาเพียง 2,990 บาท เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคเข้าถึงสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่า คุ้มราคา และใช้งานได้นาน ภายใต้แนวคิด Love it. Trust it. Keep it.

Advertisement

ทั้งนี้ สมาร์ทโฟน Nokia C12 เป็นน้องเล็ก ตระกูล C ซีรีส์ พกพาสะดวก แต่สเปคเกินราคาตามแบบฉบับของโนเกีย มาพร้อมหน้าจอที่ตอบโจทย์ในทุกมิติของการใช้งานด้วย LCD ขนาด 6.3 นิ้ว ให้ความคมชัดด้วยความละเอียด HD+ ด้านฟังก์ชันการถ่ายภาพ กล้องหลังความละเอียด 8 ล้านพิกเซล พร้อม LED Flash และกล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ออโต้โฟกัส พร้อมโหมด Night Mode และ Portrait Mode เก็บภาพทุกความประทับใจแม้อยู่ในที่แสงน้อย บนระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุด AndroidTM 12 (Go Edition) พร้อมการติดตั้งชิปเซต Unisoc SC9863A1 ระดับ 8 คอร์ (4x 1.6 GHz + 4x 1.2 GHz) และชิปกราฟิกPowerVR IMG 8322 ด้วยกันนี้เรายังให้ลูกค้าได้ใช้งานแบบเหนือระดับด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่าง Virtual RAM ให้คุณสามารถดึงหน่วย ความจำ 2GB มาใช้งานควบคู่กับ RAM บนตัวเครื่องที่มีมาให้แล้ว 3GB ทำให้การเปิดแอปโปรดของคุณเร็วยิ่งขึ้น และ หน่วยความจำภายใน แบบ eMMC 5.1 ขนาด 64GB C12 รองรับการเชื่อม 4G, Wi-Fi b/g/n และBluetooth 5.2 อีกทั้งยังมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.

ในขณะที่ตัวเครื่องยังคงเน้นดีไซน์เรียบหรู ผลิตด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ให้ลวดลายบนพื้นผิวตัวเครื่อง เพิ่มสัมผัสที่ช่วยให้ผู้ใช้จับได้กระชับมือ ขนาดตัวเครื่อง 160.6 x 74.3 x 8.75 มม. และมีน้ำหนักเพียง 177.4 กรัม สวยหรู เกินราคา พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 3,000 mAhใช้งานได้ยาวนาน ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และยังมีมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP52 โดย Nokia C12 รองรับการอัปเดตความปลอดภัยต่อเนื่อง 2 ปี มั่นใจในความปลอดภัย จากการคุกคามข้อมูลไวรัส หรือมัลแวร์ตลอดระยะเวลาการใช้งาน

Nokia C12 มีให้เลือก 2 สี คือ สีเทาดำ(Charcoal) และสีเขียวมิ้นท์ (Light Mint) เริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ผ่านที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และ Nokia Official Store ช่องทางออนไลน์ อาทิ Shopee , Lazada และ JD Central