สมัคร ‘ไพรม์ วิดีโอ’ ผ่านกล่องทรูไอดี ทีวี ดูแบบไม่อั้น 3 เดือน

ทรูไอดี (TrueID) แพลตฟอร์มความบันเทิงคุณภาพระดับเวิล์ดคลาส จับมือ Prime Video ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งระดับโลกเดินหน้าเปิดประสบการณ์การรับชมที่เหนือกว่า ให้เต็มอิ่มกับความบันเทิงระดับพรีเมียมจาก Prime Video ผ่านกล่อง TrueID TV แบบไม่อั้นตลอด 3 เดือน เดือนต่อไปชำระเพียง 149 บาทเท่านั้น คลิกเลย https://trueidtv.trueid.net/th/amazon-prime-video

เต็มอิ่มครบทุกอรรถรสความบันเทิงแบบจัดเต็มกับคอนเทนต์คุณภาพทั้งซีรีส์, ภาพยนต์, อนิเมะ จากฝั่งฮอลลีวูดและเอเชีย รวมถึงกีฬามันส์ระดับโลกจาก TrueID มาพร้อมคอนเทนท์สุดเอ็กซ์คูลซีฟจาก Prime Video ส่งตรงถึงบ้านคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวี ออริจินัลซีรีส์ระดับโลกอย่าง The Lord Of The Rings: The Rings Of Power, The Boys ออริจินัลซีรีส์สุดฮิตของ Amazon อาทิ The Marvelous Mrs. Maisel, รวมถึงภาพยนต์ไทยไอเดียสุดเจ๋งอย่างเรื่อง The 100 กับ The Up Rank และอนิเมะยอดนิยมอย่าง Chainsaw Man ตลอดจนซีรีส์เกาหลียอดฮิตอย่าง Island (เกาะปีศาจ) ซึ่ง Island Part 2 จะกลับมาให้ได้รับชมกันอีกครั้งทาง Prime Video ที่เดียวเท่านั้น

Mr. George Cheng, Group Managing Director of Digital Media, True Digital Group, กล่าวว่า “TrueID แพลตฟอร์มความบันเทิงที่อัดแน่นด้วยคอนเทนต์ระดับเวิลด์คลาสเพื่อคนไทยไม่ว่าจะเป็นหนัง เพลง ซีรีส์ กีฬา ข่าวสาร ทั้งพากย์ไทยและซับไทย อัดแน่นด้วยคุณภาพและยังครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งไทย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, กัมพูชา และเมียนมา ซึ่ง TrueID พร้อมเดินหน้าคัดสรรสุดยอดคอนเทนต์จากพันธมิตรใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบสุดยอดประสบการณ์ความบันเทิงแบบเหนือระดับให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือกับ Prime Video ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งระดับโลก มอบสิทธิ์ทดลองดู Prime Video นานถึง 3 เดือน ผ่านกล่อง TrueID TV ให้ลูกค้า TrueID ได้สัมผัสกับความสนุกเต็มอรรถรส ดื่มด่ำความบันเทิงแบบเวิลด์คลาสจากผู้ให้บริการระดับโลกตัวจริง ตามแนวนคิด The Next World Class Smart Entertainment”

David Simonsen, Director of Prime Video, Southeast Asia “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ TrueID ผู้ให้บริการคอนเทนต์ชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้ลูกค้ากล่องทรูไอดีทีวี และ ลูกค้าทรูออนไลน์กว่าหลายล้านครัวเรือน เข้าถึงคอนเทนต์เอ็กซ์คูลซีฟระดับเวิล์ดคลาสจาก Prime Video ได้อย่างหลากหลายแบบไร้ขีดจำกัดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน จะเดินทาง หรือว่าอยู่ในห้องนั่งเล่น คุณก็สามารถเข้าถึง Prime Video ได้อย่างสะดวกสบาย”

พิเศษยิ่งขึ้น สำหรับลูกค้าใหม่ True Online สมัครแพ็กเกจเน็ตบ้านไฟเบอร์ ความเร็ว 500/500 Mbps พร้อม Prime Video ในราคาเพียงเดือนละ 599 บาท เดือนที่ 4 เป็นต้นไปเพียงเดือนละ 738 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์พิเศษถึง 4 ต่อด้วยกัน

ต่อที่ 1 : เพิ่มสปีดเน็ตบ้านไฟเบอร์ เป็น 1000/300 Mbps

ต่อที่ 2 : รับซิมทรูมูฟ เอช เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ความเร็ว 4 Mbps

ต่อที่ 3 : รับกล่อง TrueID TV พร้อมแพ็กเกจ True Unlock TV เชียร์พรีเมียร์ลีกทีมโปรด ครบทั้งฤดูกาล

ต่อที่ 4 : รับสิทธิ์ทดลองดู Prime Video นานถึง 3 เดือน

เต็มอิ่มกับความบันเทิงไม่อั้นตลอด 3 เดือน จาก Prime Video ผ่านกล่อง TrueID TV หรือรับข้อเสนอพิเศษจาก True Online เต็มอิ่มกับช่วงเวลาแห่งความสุขแบบไม่รู้จบเฉพาะที่ TrueID ที่เดียวเท่านั้น ลูกค้าใหม่สนใจสมัคร ติดต่อ 02-700-8000 หรือทรูช็อปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ลูกค้าปัจจุบัน สมัครง่ายๆด้วยตนเอง คลิก https://trueidtv.trueid.net/th/amazon-prime-video