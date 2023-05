เอเซอร์เปิดตัวโน้ตบุ๊กสำหรับสายทำงานและเกมมิ่งสายโหด Acer Swift Series และ Predator Helios อัดแน่นด้วยขุมพลังใหม่ 13th Generation Intel® CoreTM เร็ว แรง รองรับทุกการใช้งาน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เปิดตัวโน้ตบุ๊กเพื่อการทำงานในกลุ่ม Thin & Light และกลุ่มสำหรับการเล่นเกม ดีไซน์ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีขุมพลังล่าสุด 13th Generation Intel® CoreTM จากอินเทล มอบประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการทำงานและการเล่นเกม รองรับการทำงานมัลติทาสก์ ให้การใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น Acer Swift 14 โน้ตบุ๊กดีไซน์เรียบหรู แข็งแกร่งด้วยตัวเครื่องอลูมิเนียมระดับ aerospace-grade, Acer Swift Go 14 และ Acer Swift Go 16 โน้ตบุ๊กดีไซน์บางเบาที่พกพาไปได้ทุกที่ ดีไซน์สวยสะดุดตา Predator Helios 16 และ Predator Helios Neo 16 เกมมิ่งโน้ตบุ๊กดีไซน์แข็งแกร่งดุดันที่มอบความเหนือชั้นสำหรับเกมเมอร์และครีเอเตอร์

กชกร เทพเฉลิม ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนซูมเมอร์โน้ตบุ๊ค บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ไลฟ์สไตล์รูปแบบไฮบริดยังคงทำให้เกิดความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านดีไซน์ หรือสีสัน แต่เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงสมรรถนะและประสิทธิภาพการใช้งานยังเป็นปัจจัยที่เอเซอร์มุ่งมั่นสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว Acer Swift Series และ Predator Helios ที่เปิดตัวในวันนี้จึงเป็นโน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง สำหรับโน้ตบุ๊กกลุ่ม Thin & Light นำเสนอด้วยดีไซน์ที่บางเบาเหมาะกับการพกพา วัสดุพรีเมี่ยมเกรด ผ่านมาตรฐาน Intel® Evo™ ด้วยโปรเซสเซอร์ 13th Generation Intel® Core™ H Series และกราฟิก Intel® Iris® Xe ที่ทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานเหนือชั้น การตอบสนองที่เร็ว แบตเตอรี่ใช้งานยาวนานขึ้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เกมมิ่งโน้ตบุ๊กมีดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวในแบบฉบับของพรีเดเตอร์ ดุดันและทรงพลังด้วยโปรเซสเซอร์ 13th Generation Intel® Core™ HX-series processors ให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมในระดับสูงสุด รองรับเวิร์คโหลดอื่นๆ ได้อย่างไม่มีสะดุด สร้างประสบการณ์การใช้งานที่เร็วแรงได้กว่าที่เคยมีมา ตอบรับการทำงานและความบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”.

Acer Swift 14 โน้ตบุ๊กบางเบาพร้อมดีไซน์สุดพรีเมี่ยม บอดี้ผลิตจากอะลูมิเนียมเกรดพรีเมี่ยมระดับ aerospace-grade ที่ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC มาพร้อมความเหนือชั้นสำหรับทุกการใช้งานด้วยโปรเซสเซอร์ 13th Generation Intel® Core™ H-Series ให้ประสิทธิภาพสูงถึง 45W / 14 คอร์ พร้อม กราฟิก Intel® Iris® Xe และได้รับการรับรองว่าเป็นดีไซน์ของ Intel® Evo™ ที่มี Intel® Unison™ ช่วยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับโน้ตบุ๊ก เพื่อจัดการการแจ้งเตือน รับสาย รวมถึงการรับ-ส่งข้อความและถ่ายโอนไฟล์และภาพถ่ายผ่านโน้ตบุ๊ก Acer Swift 14 จอแสดงผลทัชสกรีน 14” 2.5K (WQXGA 2560×1600) พร้อม Antimicrobial Corning® Gorilla® Glass รองรับขอบเขตสี sRGB 100% ขอบจอบางให้อัตราส่วนหน้าจอ 16:10 มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows11 และ Microsoft Office ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้สมบูรณ์แบบ ให้ทุกการประชุม การสื่อสาร ไปจนถึงการสตรีม คมชัด ด้วยกล้อง QHD 1440p เทคโนโลยี TNR (Temporal Noise Reduction) ให้ภาพที่ปรากฎมีคุณภาพสูงแม้อยู่ในสภาพแสงน้อย และ Acer PurifiedVoice™ เทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนจาก AI ระบบระบายความร้อน Twin Air Cooling ที่จัดวางตำแหน่งพัดลมไว้อย่างเหมาะสมช่วยระบายความร้อนอย่างสมดุล ให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น ตอบสนองได้เร็วขึ้น ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น

Acer Swift 14 ชิปประมวลผล 13th Generation Intel® Core™ i5-13500H จำหน่ายในราคา 41,990 บาท และ 13th Generation Intel® Core™ i7-13700H จำหน่ายในราคา 47,990บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Acer Swift Go ดีไซน์ล่าสุดเพื่อการทำงานที่พกพาไปได้ทุกที่ มาพร้อมขนาดหน้าจอ 14” และ 16”

Acer Swift Go 14 พลังโปรเซสเซอร์ 13th Generation Intel® Core™ H-Series พร้อมกราฟิก Intel® Iris® Xe เชื่อมต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนผ่านโน้ตบุ๊กอย่างง่ายดายด้วย Intel® Unison™ ผ่านมาตรฐาน Intel® Evo™ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ตอบสนองได้เร็วขึ้น ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น จอแสดงผล OLED 14” ความละเอียด 2.8 K (2880×1800) อัตราส่วนภาพ 16:10 รองรับขอบเขตสี DCI-P3 100% พร้อมคุณสมบัติถนอมสายตาด้วย Eyesafe® รองรับมาตรฐาน TÜV Rheinland ที่ปล่อยแสงสีฟ้าน้อยกว่าแต่ยังคงให้สีสันคมชัดสมจริง ระบบระบายความร้อน Acer TwinAir ให้ตัวเครื่องเย็นตลอดเวลาการใช้งาน มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 และ Microsoft Office

Acer Swift Go 14 ชิปประมวลผล 13th Generation Intel® Core™ i7-13700H จำหน่ายในราคา 32,990 บาท และ 13th Generation Intel® Core™ i5-13500H จำหน่ายในราคา 29,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Acer Swift Go 16 โน้ตบุ๊กที่พร้อมออกเดินทางไปทุกที่ ให้มุมมองการทำงานที่กว้างขึ้นด้วยจอแสดงผล OLED 16” ความละเอียด 3.2 K (3200×2000) อัตรารีเฟรชที่ 120 Hz รองรับขอบเขตสี DCI-P3 100% ขอบจอบางให้อัตราส่วนจอภาพต่อตัวเครื่อง 90% ระบบประมวลผล 13th Generation Intel® Core™ H-Series มีให้เลือกใช้งานถึง 2 รุ่น ได้แก่ 13th Generation Intel® Core™ i7-13700H และ 13th Generation Intel® Core™ i5-13500H และกราฟิก Intel® Iris® Xe บนมาตรฐาน Intel® Evo™ ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ตอบสนองได้เร็วขึ้น รองรับการทำงานมัลติทาสก์ ให้ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน ระบบความร้อน Acer Twin Air Cooling ให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงถึง 60.7% ด้วยพัดลมคู่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมได้ พร้อมแอปฯ Intel® Unison™ ช่วยเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับโน้ตบุ๊กเพื่อจัดการการแจ้งเตือน รับสาย รวมถึงการรับ-ส่งข้อความและถ่ายโอนไฟล์และภาพถ่ายผ่านโน้ตบุ๊ก รองรับการเชื่อมต่อ KillerTM Wi-Fi 6E ที่รวดเร็วและเสถียร พร้อมพอร์ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 และ USB Type C

Acer Swift Go 16 มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 และ Microsoft Office สามารถเลือกใช้ชิปประมวลผลได้ทั้ง 13th Generation Intel® Core™ i7-13700H จำหน่ายในราคา 35,990 บาท

และ 13th Generation Intel® Core™ i5-13500H จำหน่ายในราคา 32,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Predator Helios เกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างเหนือชั้น

Predator Helios เกมมิ่งโน้ตบุ๊กดีไซน์โฉบเฉี่ยวกับสีนีออน บนระบบปฏิบัติการ Windows 11 มาพร้อมขุมพลังที่อัดแน่นเพื่อเกมเมอร์ด้วยระบบประมวลผล 13th Generation Intel® CoreTM HX-series และ NVIDIA® GeForce® RTX 40 Series ขยายประสิทธิภาพที่เหนือกว่าให้โน้ตบุ๊กเกมมิ่ง Predator Helios แกนประมวลผลที่เร็วขึ้นแบบไฮบริดทำให้การทำงานแบบมัลติทาสก์มีประสิทธิภาพสูงสุด, RAM DDR5 Up to 32 GB และ Up to 2TB PCIe SSD NVMe, สัมผัสประสบการณ์ Ray Tracing ได้เต็มรูปแบบด้วยแสงและเงาสวยสมจริงจาก DLSS 3 ที่เร่งประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI เพื่อสร้างเฟรมที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น เป็นต่อในทุกการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี Reflex ให้ความหน่วงต่ำสุดและการตอบสนองที่ดีที่สุด.

Predator Helios 16 มาพร้อมหน้าจอแสดงผล 16” (16:10) WQXGA (2560×1600) รองรับขอบเขตสี DCI-P3 100% อัตรารีเฟรชสูงสุดถึง 240 Hz. คีย์บอร์ด RGB ที่ปรับแต่งสีของแสงได้ตามต้องการ ไฟแบ็คไลท์ LED ในทุกปุ่มกด ใช้พลังงานน้อยลงและให้สีสม่ำเสมอ พร้อม PREDATORSENSETM สำหรับการตั้งค่าการใช้งานเพียงปลายนิ้วสัมผัส. Predator Helios 16 สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ 4 โหมด (Quiet, Balanced, Performance, และ Turbo) พร้อมระบบระบายความร้อนที่สมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยี 5th Generation AeroBladeTM 3D พัดลมระบายความร้อนแบบคู่ ระบายความร้อนอย่างรวดเร็วด้วยซิลิโคนระบายความร้อนแบบโลหะเหลว

ระบบประมวลผล 13th Generation Intel® CoreTM HX-series ที่มากับ Predator Helios 16 มีให้เลือกใช้ทั้ง 13th Generation Intel® Core™ i7-13700HX และ 13th Generation Intel® Core™ i9-13900HX พร้อมกราฟิกการ์ดให้เลือกทั้ง NVIDIA® GeForce® RTX 4070 และ RTX 4080 จำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่ 79,990 บาท 84,990 บาท และ 102,900 บาท ตามลำดับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Predator Helios Neo 16 มอบความเหนือชั้นให้แก่เกมเมอร์ ที่กำลังมองหา เกมมิ่งโน้ตบุ๊คที่ทรงพลัง ในราคาที่จับต้องได้ ด้วยเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพและกราฟิกจากโปรเซสเซอร์ 13th Generation Intel® Core™ HX-series ที่มีประสิทธิภาพสูงจับคู่กับ NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Predator Helios Neo 16 ให้การแสดงผลที่ยอดเยี่ยม มีจอแสดงผลให้เลือกทั้ง จอ WQXGA (2560×1600) IPS รีเฟรชเรทที่ 165 Hz เวลาตอบสนอง 3ms และ จอ WUXGA (1920×1200) อัตรารีเฟรชเรท 165 Hz รองรับช่วงสี 100% sRGB โดยทั้งสองตัวเลือกรองรับ NVIDIA Advanced Optimus และ G-SYNC เพื่อให้ภาพที่สวยงามและลื่นไหลที่สุดในช่วงเกมเพลย์ที่เร็วด้วย นอกจากนี้ยังเพิ่มความสนุกด้วย Laser-etched encrypted codes โค้ดลับที่สลักด้วยเลเซอร์ บนฝาครอบแบบ abyssal-black anodized ท้าทายเหล่าเกมเมอร์ในการถอดรหัสข้อความ Predator Helios Neo 16 ยังได้รวมเอาระบบระบายความร้อนขั้นสูงของ Acer ที่มีเทคโนโลยีพัดลม AeroBlade™ ที่ทำจากโลหะทั้งหมดซึ่งได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมโดยเฉพาะ รวมทั้งจาระบีระบายความร้อนโลหะเหลวบน CPU เพื่อผลักดันประสิทธิภาพให้มีศักยภาพสูงสุด

Predator Helios Neo 16 มีให้เลือกใช้ทั้ง 13th Generation Intel® Core™ i5-13500HX และ 13th Generation Intel® Core™ i7-13700HX พร้อมกราฟิกการ์ดให้เลือกทั้ง NVIDIA® GeForce® RTX 4050 และ RTX 4060 จำหน่ายในราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 39,990 – 52,990 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)