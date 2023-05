โนเกีย ส่ง Nokia C32 ราคาสุดคุ้ม สเปคแรง กล้องปัง ถ่ายภาพคมชัดแม้แสงน้อย

เอชเอ็มดี โกลบอล ประเทศไทย พร้อมวางจำหน่าย Nokia C32 สมาร์ทโฟนตระกูล C ซีรีส์ หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Mobile World Congress (MWC 2023) เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ปลื้มผลตอบรับในงานดี ชูจุดเด่นราคาสุดคุ้ม ในงบเพียง 3,590 บาท ให้ความเร็วแรงด้วย RAM 7GB* (RAM4GB+หน่วยความจำเพิ่มเติม (Virtual RAM) 3GB) พร้อมกล้องหลังความละเอียด 50MP และ Macro ความละเอียด 2MP กล้องหน้าความละเอียด 8MP เก็บทุกโมเม้นภาพสวยคมชัดแม้ที่แสงน้อย สัมผัสหน้าจอ IPS-LCD ขนาด 6.5 นิ้ว ความละเอียดคมชัด 1600 x 720 พิกเซล ตัวเครื่องด้านหลังเป็นกระจก ดีไซน์ หรูหรา พรีเมียมเกินราคา สนองการใช้งานราบรื่น ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การถ่ายภาพอย่างลงตัว จับตลาดระดับกลาง กลุ่มนักเรียนและกลุ่มวัยทำงาน คาดช่วยกระตุ้นความต้องการ รับกำลังจับจ่ายช่วงไตรมาส 2 ปี 66

นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) เปิดเผยว่า หลังเปิดตัว Nokia C32 ตระกูล C ซีรีส์ สมาร์ทโฟนน้องใหม่อย่างเป็นทางการ ในงาน Mobile World Congress (MWC 2023) ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างมากจากผู้เข้าชมงาน พร้อมกับได้สำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคมากกว่า 50% เน้นให้ความสำคัญและสนใจสินค้าที่มีคุณภาพคุ้มค่าเกินราคามากขึ้น เช่นเดียวกับการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในแต่ละครั้ง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยคำนึงถึงคุณภาพการใช้งานระยะยาวหลายปี แต่ต้องการฟังก์ชันที่ครบ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ในงบประมาณที่จำกัด ล่าสุด โนเกียพร้อมวางจำหน่าย Nokia C32 ในตระกูล C ซีรีส์ ให้คนไทยได้เข้าถึงสมาร์ทโฟนราคาสุดคุ้ม แต่ให้ฟังก์ชันครบ เน้นคุณภาพทนทาน ใช้งานได้นาน ภายใต้แนวคิด Love it. Trust it. Keep it. ในราคาจับต้องได้เพียง 3,590 บาท นับเป็นราคาที่ต่ำกว่าการเปิดตัวในตลาดต่างประเทศ คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นกำลังจับจ่าย พร้อมช่วยสร้างบรรยากาศคึกคักให้ตลาดสมาร์ทโฟนประเทศไทย

สมาร์ทโฟน Nokia C32 ตระกูล C ซีรีส์ อัดแน่นด้วยฟังก์ชันคุ้มเกินราคา มุ่งจับตลาดผู้บริโภคกลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน รวมไปถึงผู้สูงอายุ ที่กำลังมองหา หรือต้องการสมาร์ทโฟนที่ฟังก์ชันครบ คุณภาพดี ในงบ จำกัดไม่เกิน 4,000 บาท ที่มาพร้อมหน้าจอ IPS-LCD ขนาดใหญ่ 6.5 นิ้ว เพิ่มอรรถรสการใช้งานด้วยความละเอียดคมชัด 1600 x 720 พิกเซล ด้านหน้าครอบทับด้วยผิวกระจก 2.5D ดีไซน์รอยแหว่งแบบทรงหยดน้ำ เพิ่มความรู้สึกระดับพรีเมียม แข็งแกร่งตลอดการใช้งาน สัมผัสประสบการณ์การถ่ายภาพที่เหนือระดับด้วยกล้องหน้าความละเอียด 8MP ในขณะที่กล้องหลังติดตั้งมา 2 ตัว ประกอบไปด้วย กล้องหลักความละเอียด 50MP และ Macro ความละเอียด 2MP ไม่พลาดเก็บทุกโมเม้นภาพสวยคมชัดแม้ที่แสงน้อย

“ด้านระบบปฏิบัติการบน Android 13 การันตีอัปเดตระบบความปลอดภัย 2 ปีเต็ม ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Unisoc SC9863A รุ่นที่จำหน่ายรองรับ RAM สูงสุด 7GB (RAM 4GB + ขยายหน่วยความจำเพิ่มเติมสำหรับ (Virtual RAM4) 3GB) สามารถเพิ่ม MicroSD Card เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นสนองการใช้งานอย่างทันใจ ไม่ว่าจะทำงาน เล่นเกม หรือกิจกรรมเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ พร้อมย้ำจุดแข็งด้วยขนาดแบตเตอรี่ 5000mAh2 รองรับกำลังชาร์จไว 10W พอร์ต USB Type-C อึดทนใช้งานได้เพลิดเพลินยาวนานถึงสามวันต่อหนึ่งการชาร์จ พร้อมกันนี้ ด้านระบบความปลอดภัยยังรองรับการสแกนใบหน้าแม้ว่าสวมใส่ Mask และสแกนลายนิ้วมือข้างตัวเครื่อง” นายภราดร กล่าวทิ้งท้าย

Nokia C32 มีให้เลือก 2 สี คือ สีเขียว (Autumn Green) และสีดำ (Charcoal) พร้อมจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ร้าน TG FONE (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) และ Nokia Official Store ในช่องทางออนไลน์