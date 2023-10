“THE GLOBAL TECH TALK @ SCBX NEXT TECH” การวมตัวครั้งสำคัญของผู้นำโลกเทคโนโลยี

เตรียมพบบุคคลสำคัญในแวดวง Tech จากทั่วโลก บนเวที “THE GLOBAL TECH TALK @ SCBX NEXT TECH” ปรากฏการณ์รวมตัวครั้งสำคัญของผู้นำโลกเทคโนโลยี วันที่ 4-8 ต.ค.นี้ ณ ชั้น 4 สยามพารากอน

สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ครั้งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมบุคคลสำคัญระดับโลกของวงการดิจิทัลจากนานาประเทศ อาทิ NFT NOW, THE SANDBOX, HASHED, Microsoft และ Ant Group ยักษ์ใหญ่บริษัทเทคโนโลยีการเงิน หรือฟินเทค มาร่วมเป็น Speaker แบ่งปัน

องค์ความรู้ไว้ในงานเดียวได้มากที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ในกิจกรรม “THE GLOBAL TECH TALK @ SCBX NEXT TECH” ณ SIAM PARAGON NEXT TECH x SCBX เทคคอมมูนิตี้เพื่อการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต หวังจุดประกายขับเคลื่อนผู้คนเพื่อให้ Smarter, Better และ Richer ส่งต่อความรู้ด้านเทคโนโลยีล้ำสมัย ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 -19.00 น. ณ ชั้น 4 สยามพารากอน

• วันที่ 4 ตุลาคม 2566

ภายในงาน จะได้พบกับผู้บริหารระดับสูงจากแวดวงเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมเวที Global Talk กว่า 20 คน เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในอนาคตสำหรับผู้คนทั่วโลกก้าวไปสู่การเป็นบุคคลที่ Smarter, Betterและ Richer โดยมี Keynote Speaker คนดัง อาทิ Sebastien Borget ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งและ บริษัท THE SANDBOX , Alejandro Navia ประธานบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้ง NFT NOW, Simon Kim ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ก่อตั้ง HASHED Brendon Matheson, Solution Area Specialist, App Innovation บริษัท Microsoft

บนเวทีเสวนามีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ ‘The Evolution of Fintech’ โดยได้รับเกียรติจาก บุญยรัตน์ กิตติวรวุธ Country Director, Economics and Sustainable Development สถานฑูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย ร่วมด้วย Reuben Lim ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สมาคมฟินเทค สิงคโปร์ Derrick Loi ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัทThe digital Technology Business Group of Ant Group, โดยมี

ชลเดช เขมะรัตนา ประธานสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

รวมทั้งหัวข้อฟินเทค เทคโนโลยีทางการเงิน เรื่อง Virtual Banking: New landscape of Commerce Tech and Fintech ที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจหัวข้อ Thailand’s Competitive Edge: Unique advantages and opportunities for tech entrepreneurs โดยมี ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งและ CEO แห่ง Ookbee และ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล) โดยมี อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งTechsource เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ ยังมีกูรูเทคคนดัง ได้แก่ Simon Seojoon Kim ซีอีโอและ Managing Partner บริษัทHashed, Atul Harkisanka, Regional Business Head, LinkedIn เป็นต้น

• วันที่ 5 ตุลาคม 2566

ผสานโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ในหัวข้อ Phygital revolution: bridging e-commerce, retail, and financial services – a game changer in luxury lifestyle โดย Mr. Axel Winter (Chief Digital and Technology Officer, Siam Piwat) พร้อมหัวข้อเสวนาสุดพิเศษจาก SCBX กับ Getty Images มาร่วมเวทีพูดคุยในหัวข้อการปลดล็อกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในหัวข้อRevolutionizing Creativity: Trends, Challenges, and Thailand’s Gen AI Debut

• วันที่ 6 ตุลาคม 2566

การประยุกต์ใช้Web3.0 ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและแฟชั่น Web3.0 Adoption for the Lifestyle & Retail Industry โดย ชญาภา จูตระกูล ซีอีโอ บริษัท THE PINK LAB ร่วมกับ Momori Hirabayashi, Business Development and Investments Department Manager บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และเสริมความรู้ด้านการปฏิวัติการค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ช ด้วยการผสานรวมWeb3.0และAIในหัวข้อ Reinnovating Commerce: Web3 and Generative AI Synergy โดย สถาพน พัฒนะคูหา ผู้ก่อตั้ง SmartContract Blockchain Studio และ “Guardian GPT” และ Dave Davani,CEO Blue Resources AI ในหัวข้อ Ai in education sector ( challanges and adaptations )

• วันที่ 7 ตุลาคม 2566

แฟชั่นทอล์กกับหัวข้อ Make ~IM~Possible : OTOP & MSMEs Fashion Go Global Driving Thailand’s local wisdom fashion to the world stage with the concept of sustainable design.โดย นิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “The Psychological Impact of Social Media Algorithms” โดยเอกพล บรรลือ บรรณาธิการ The Standard ร่วมกับ กล้า ตั้งสุวรรณ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของ Wisesight และหัวข้อ NFTs Unlock: Utility and Beyond ” โดยธนวินท์ รัฐเมธา DCEO บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และณัฐ จูงวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วากิว แล็บ จำกัด (Wagyu Lab)

• วันที่ 8 ตุลาคม 2566

“Innovation + Design for Sustainable lifestyles products” คุณศิโรจน์ ไชยสาม นักออกแบบไทยในโครงการ Designer Room นอกจากนี้ยังมีหัวข้อ Driving Social Change: Ooca’s Journey in Expanding Access to Equitable Mental Healthcare โดย กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้ก่อตั้ง Ooca หัวข้อ Future Forward with AXONS: The Global Journey of Agri-Tech โดย สรรเสริญ สมัยสุต ประธาน AXONS และหัวข้อEmerging Technology in Gaming Communities.” โดย อภิวัฒน์ โกกะนุท ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Center To Seconds พร้อมพบกับ เวอร์ชวลคาแร็คเตอร์ อินฟลูเอ็นเซอร์รูปแบบใหม่ เทคโนโลยี และความท้าทายในด้านธุรกิจ โดย ชัญญา ทรายสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทการ์เดียนแองเจิลเอไอ จำกัด

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ จากบุคคลสำคัญของวงการ

เทคระดับโลก “The Global Tech Talk @ SCBX Next Tech” ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2566 เวลา

13.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 4 สยามพารากอน โดยไม่มีค่าใช้จ่า ยพร้อมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/ibG5F81z7K84FUA38 ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook: SiamParagon และ facebook : SCBXNextTech