TICTA2023 เผยโฉมสุดยอดผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลไทย พร้อมสู่เวทีนานาชาติ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ประกาศรางวัลเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่น Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2023 มอบรางวัลชนะเลิศ 12 รางวัล และรองชนะเลิศ 14 รางวัล โชว์ศักยภาพผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลไทย เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก

นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ประธานในพิธี เปิดเผยว่า ‘โครงการประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งชาติที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาครัฐ ได้ร่วมผลักดันให้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกและสนับสนุนผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไทย เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศร่วมประกวดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ด้วยตระหนักถึงประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไทย รวมถึงการขยายตลาดเครือข่ายทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก TICTA2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Empowering Lives through Innovative Technology”

“สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) อย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ และเกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และที่สำคัญยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเรียนรู้ และต่อยอดศักยภาพและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากลด้วย

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านในดำเนินโครงการ Thailand ICT Awards ในปีนี้ ซึ่งแสดงถึงการ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การดำเนินโครงการในปีนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษา โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมสมัครจำนวน 201 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 12 ผลงาน และรางวัลรองชนะเลิศ 14 ผลงาน”

ผลการประกวด Thailand ICT Awards 2023

1. หมวด Consumer

– รางวัลรองชนะเลิศ บริษัท ทริปไนซ์เดย์ จำกัด ชื่อผลงาน TripNiceDay

2. หมวด Inclusion and Community Services

– รางวัลชนะเลิศ บริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด ชื่อผลงาน DIETZ, seamless telemedicine for hospitals.

– รางวัลรองชนะเลิศ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน BiTNet ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีและช่วยวินิจฉัยความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนด้วยภาพถ่ายอัลตราซาวน์

3. หมวด Business Services

สาขาย่อย Marketing Solutions

– รางวัลชนะเลิศ BOOKOLA Co., Ltd. ชื่อผลงาน BOOKOLA AI Chatbot

– รางวัลรองชนะเลิศ SABLE Co., Ltd. ชื่อผลงาน SABLE: AI Ads Automation

สาขาย่อย Professional Services Solutions

– รางวัลชนะเลิศ AppMan Co., Ltd. ชื่อผลงาน Background Checker

สาขาย่อย ICT Services Solutions

– รางวัลชนะเลิศ Blendata Co., Ltd. ชื่อผลงาน Blendata Enterprise

– รางวัลรองชนะเลิศ InDistinct Co., LTd. ชื่อผลงาน Your ID , automate digital id ekyc

4. หมวด Public Sector and Government

สาขาย่อย Government & Citizen Services

– รางวัลชนะเลิศ Betimes Solutions Co., Ltd. ชื่อผลงาน Police Online

– รางวัลรองชนะเลิศ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.) ชื่อผลงาน Health Link

สาขาย่อย Digital Government

– รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร

– รางวัลรองชนะเลิศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อผลงาน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Document System (E-DOCs )

5. หมวด Student Project

สาขาย่อย Junior Student

– รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชื่อผลงาน Bok Box

– รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน PasX+ (personal analysis snoring)

– รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ชื่อผลงาน ระบบแจ้งเตือนการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์แบบ Real-Time

สาขาย่อย Senior Student

– รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน EIPCA : Electrocardiogram Interpretation Pattern for Cardiovascular Abnormalities prediction

– รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชื่อผลงาน FitnessForge

– รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน RECiSE (Retinal Examination App and Device for Cataract Screening in the Elderly with Artificial Intelligence)

สาขาย่อย Tertiary Student

– รางวัลรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อผลงาน Sign Sense

6. หมวดCross Category: Research and Development

– รางวัลชนะเลิศ Blue Oak Co., Ltd. ชื่อผลงาน Blue Oak Vibration-Based Home Health Hub

– รางวัลรองชนะเลิศ AppMan Co., Ltd. ชื่อผลงาน Background Checker

7. Cross Category: Start Up

– รางวัลชนะเลิศ BOOKOLA Co., Ltd. ชื่อผลงาน BOOKOLA AI Chatbot

– รางวัลรองชนะเลิศ BeNew Tech Co., Ltd. ชื่อผลงาน ERTIGO

8. Technology Award: Artificial Intelligence

– รางวัลชนะเลิศ H Lab Co., Ltd. ชื่อผลงาน CORTEX SHIFT by H Lab

9. Technology Award: Big Data Analytics

– รางวัลรองชนะเลิศ BeNew Tech Co., Ltd. ชื่อผลงาน ERTIGO

10. Technology Award: Internet of Things

– รางวัลชนะเลิศ One Ten Plus Co., Ltd. ชื่อผลงาน BeaRiOT: Shopfloor IoT Solution