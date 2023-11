Vonosis คว้ารางวัล Win-Win Partner Award 2023 คลาวด์คอมพิวติ้งระดับโลกจากหัวเว่ย พร้อมประกาศแผนรุกตลาดคลาวด์รับแนวโน้มโตเท่าตัว

Vonosis หนึ่งใน Business Unit ของ Get On Technology ดิสทริบิวเตอร์รายเดียวของ Huawei Cloud ในประเทศไทย คว้ารางวัล Win-Win Partner Award 2023 คลาวด์คอมพิวติ้งระดับโลกจาก Huawei Cloud ด้วยจุดเด่น บิสเนส ทรานส์ฟอร์เมชัน คลาวด์ และ โซลูชัน เดินหน้าทำตลาดเชิงรุกโค้งสุดท้ายของปี เล็งดันยอดขายด้วยการขยายตลาดกลุ่ม Enterprise และ SMB เพิ่ม พร้อมดึงผู้แทนจำหน่าย สร้าง Partner Ecosystem โตเพิ่ม 2 เท่าในปีนี้ ตอบรับความต้องการตลาดคลาวด์ หนุนธุรกิจปรับตัวยุคดิจิทัล โดยเฉพาะประเทศไทย พบการแข่งขันสูง คาดมีแนวโน้มลงทุนทางธุรกิจเติบโตมากขึ้น โดยโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ โดยในปี 2566 มีการเติบโตมากขึ้น 31.7% จากปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 5.48 หมื่นล้านบาท

นางไกรพิชญ์ พิชญ์พงศา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล Win-Win Partner Award 2023 คลาวด์คอมพิวติ้งระดับโลก จากการมุ่งมั่นให้บริการคลาวด์ รวมถึงโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ครบวงจร ด้วยผลงานการร่วมสร้างความสามารถและสร้างความเชื่อมั่นในบริการที่มีจุดเด่นด้านบิสเนส ทรานส์ฟอร์เมชัน (Business transformation) คลาวด์ และ โซลูชัน ของ Huawei Cloud ที่สอดคล้องกับนโยบาย Grow Cloud, Go Cloud ของ Huawei ทั้งเรื่องของ Back up on cloud, Dev Sec Ops, Data analytic on cloud เป็นต้น นับเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจที่แสดงถึงความพยายาม ความมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจร่วมกันระหว่าง Get On Technology, Vonosis และ Huawei Cloud สู่การเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคลาวด์คอมพิวติ้งให้เติบโต พร้อมตอกย้ำจุดยืนการเป็นดิสทริบิวเตอร์ของ Huawei Cloud ในประเทศไทยเพียงรายเดียว เพื่อให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีคุณภาพสูงและการสนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ Get On ในปี 2566

พร้อมกันนี้ สำหรับแผนตลาดเชิงรุกตลาดคลาวด์ในประเทศไทย ช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 ยังคงยึดแผน 4 ทิศทางหลัก ๆ คือ 1. Expansion channel network เดินหน้าเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์ สร้าง Partner community 2. Capability enablement เน้นสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของพาร์ทเนอร์ในหลากหลายมิติ เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ 3. Policy and Campaign นำเสนอโปรโมชันส่งเสริมการขาย และ 4. SMB strategy ขยายตลาดกลุ่ม SMB ในกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันนับเป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าผลักดันยอดขาย ผู้แทนจำหน่าย สร้างพาร์เนอร์ Ecosystem คาดสามารถเติบโตเพิ่มเป็น 2 เท่าในปีนี้ สอดรับความต้องการตลาดคลาวด์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น

นางไกรพิชญ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ข้อมูลจาก การ์ทเนอร์ อิงค์ (Gartner) บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ IT การเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล ฯลฯ เผยข้อมูลคาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายบริการคลาวด์สาธารณะของผู้ใช้ทั่วโลกในปี 2566 จะเติบโตเพิ่มขึ้น 21.7% คิดเป็นมูลค่า 597,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มจาก 491,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2565 ซึ่งคลาวด์คอมพิวติ้งคือปัจจัยสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจดิจิทัลให้เติบโต สอดรับแนวโน้มการปรับตัวของธุรกิจในการ Marketing transformation ขณะเดียวกันด้านภาพรวมธุรกิจในประเทศไทย คาดว่าองค์กรจะมีปริมาณการใช้จ่ายในบริการคลาวด์สาธารณะปี 2566 เพิ่มขึ้น 31.7% จากปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 5.48 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดคลาวด์ทุกกลุ่มคาดว่าจะเติบโตในปีนี้

“อย่างไรก็ดี ภายใต้การดำเนินธุรกิจ Get On Technology ในการเป็น Value Added Distributor ได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ โดยยึดการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1. เพิ่มมูลค่า เน้นความสำคัญของการเป็นผู้จัดจำหน่ายที่เพิ่มมูลค่า โดยเชื่อมั่นว่าการร่วมธุรกิจไม่เพียงแค่การขายสินค้า แต่ยังเกี่ยวข้องกับทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนคู่ค้า ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในตลาดคลาวด์ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดขึ้นในปัจจุบัน 2. โซลูชันหลากหลาย เน้นความสำคัญด้านโซลูชันที่หลากหลาย ด้วยความเข้าใจทุกความต้องการที่แตกต่างกันไปตามรูปแบบธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายในตลาด ปรับรูปแบบเพื่อเสนอโซลูชันที่หลากหลาย เน้นความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และธุรกิจของพาร์ทเนอร์เชิงลึก ถือเป็นการช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจพาร์ทเนอร์มีทิศทางขยายตัวในตลาดมากขึ้น และ 3. Partner Ecosystem ส่งเสริมการเติบโตของ Partner Ecosystem ร่วมแชร์จุดแข็งผลิตภัณฑ์ บริการของพาร์ทเนอร์ในหลากหลายอุตสาหกรรม” นางไกรพิชญ์ กล่าวทิ้งท้าย