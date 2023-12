เปิดตัว DJI Experience Store เอ็มสเฟียร์ ยกระดับประสบการณ์การใหม่กับทุกผลิตภัณฑ์ DJI

เปิดตัว DJI Experience Store เอ็มสเฟียร์ สาขาใหม่ล่าสุดใจกลางเมืองหลวง ยกระดับประสบการณ์การใหม่กับทุกผลิตภัณฑ์ของ DJI

DJI (ดีเจไอ) แบรนด์ชั้นนำของโลกด้านโดรน การถ่ายภาพทางอากาศ และเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ เดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างล้นหลาม ล่าสุดจัดงานเปิดตัวร้าน DJI Experience Store ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ บนย่านการค้าการท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางถนนสุขุมวิท ตอบโจทย์ทุกไอเดียสร้างสรรค์ของเหล่า DJI Fans โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมครีเอทประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ DJI แบบมืออาชีพ

นายพีรพล แซ่เหลี่ยว ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอซูรี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “DJI Experience Store ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจาก DJI Fans ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เราจึงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดสาขาใหม่ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ช ชั้น 2 ที่มีโลเคชั่นติดสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ ใจกลางกรุงเทพ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่าน DJI Specialist ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเยี่ยม ในการให้คำแนะนำการใช้งานทุกผลิตภัณฑ์ของ DJI แบบมืออาชีพ พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกคนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกบริการของ DJI”

ภายในงานเฉลิมฉลองเปิดร้าน DJI Experience Store สาขาเอ็มสเฟียร์ ได้รับเกียรติจาก KOL ชื่อดัง ภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์ หรือ บาส Go Went Go มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์ DJI เพื่อการสร้างสรรค์คลิปท่องเที่ยวให้ถูกใจผู้ชมในยุคปัจจุบัน และพลาดไม่ได้! กับโปรโมชั่นพิเศษเฉลิมฉลองการเปิดสาขาใหม่

• DJI Avata Fly Smart Combo (DJI FPV Google V2) ลดเหลือ 30,900 บาท

• DJI Avata Pro-View Combo (DJI Goggles 2) ลดเหลือ 37,500 บาท

• DJI Avata Pro-View Combo (DJI RC Motion 2) ลดเหลือ 38,300 บาท

• DJI Avata Explorer Combo ลดเหลือ 33,700 บาท

• DJI Mini 3 Pro (DJI RC-N1) ลดเหลือ 20,590 บาท

• DJI Mini 3 Pro (DJI RC) ลดเหลือ 24,790 บาท

• DJI Mini 2 SE ลดเหลือ 9,990 บาท

• DJI Mini 2 SE Fly more combo ลดเหลือ 14,090 บาท

• DJI Osmo Pocket 2 ลดเหลือ 9,590 บาท

• DJI Osmo Pocket 2 Creator combo ลดเหลือ 13,590 บาท

สัมผัสประสบการณ์การใช้งานและทดลองสินค้าใหม่จาก DJI ได้ก่อนใคร พร้อมคำแนะนำจาก DJI Specialist ได้แล้ววันนี้ ที่ DJI Experience Store ทั้ง 8 สาขา ได้แก่

– DJI EXPERIENCE STORE @ Central World ชั้น 4 โทร 095-650-2621

– DJI EXPERIENCE STORE @ Central Chiangmai ชั้น 3 โทร 082-826-2888

– DJI EXPERIENCE STORE @ Central Phuket Floresta ชั้น 2 โทร 065-009-9224

– DJI EXPERIENCE STORE @ Central Rama9 ชั้น4 โทร 098-555-2983

– DJI EXPERIENCE STORE @ Fashion Island ชั้น 3 โทร 065-005-5446

– DJI FUTURE PARK RANGSIT @ Future Park Rangsit ชั้น2 โทร 098-851-9938

– DJI | HASSELBLAD @ Siam Paragon ชั้น 3 โทร 090-699-9896

– DJI EXPERIENCE STORE @ Emsphere ชั้น 2 โทร 081-524-6690