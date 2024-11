ซัมซุง เทคโอเวอร์ลานลิฟต์แก้ว เซ็นทรัลเวิลด์ สร้างปรากฏการณ์ ‘Say it with Galaxy’ ชวนคุณส่งต่อความรู้สึก ‘คิดถึงเท่าจักรวาล’ ผ่านจอยักษ์ 4 ชั้น ใจกลางเซ็นทรัลเวิลด์

ซัมซุง ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญส่งท้ายปีด้วยแคมเปญ “Say it with Galaxy” ที่เปลี่ยนพื้นที่ Central Court (ลานลิฟต์แก้ว) เซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็น จักรวาลแห่งความคิดถึง ชวนทุกคนส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ผ่านจอยักษ์สูงเทียบเท่าตึก 4 ชั้น แคมเปญนี้เปิดโอกาสให้คุณ ถ่าย – แชร์ – โพสต์ โมเมนต์สุดพิเศษของชีวิต พร้อมติด #SayItwithGalaxy เพื่อแบ่งปันเรื่องราวแห่งความรัก ความคิดถึง และความทรงจำที่มีคุณค่า โดยทุกความรู้สึกของคุณจะถูกส่งต่อผ่านจอยักษ์อันตระการตา โดยแคมเปญ “Say it with Galaxy” จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 – 5 มกราคม 2568 ร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและแรงบันดาลใจไปพร้อมกับซัมซุงที่เซ็นทรัลเวิลด์!

พร้อมกันนี้ ซัมซุงยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “คิดถึงเท่าจักรวาล” ถ่ายทอดความรู้สึกของผู้คนที่เคยพลาดโอกาสในการบอกเล่าความรู้สึกดี ๆ ให้กับคนสำคัญ ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนถึงบทบาทของ Samsung Galaxy ในฐานะสื่อกลางที่ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์และส่งต่อความคิดถึงได้อย่างไร้ขีดจำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นของซัมซุงในการเป็นแบรนด์ที่สร้างความทรงจำและความหมายในทุกช่วงเวลาแห่งความพิเศษ

ฉลองปีแห่งนวัตกรรมที่เปลี่ยนโฉมชีวิตผู้คน

ปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของ Samsung Galaxy ด้วยการเปิดตัว AI Phone ครั้งแรกของโลกที่ช่วยยกระดับการสื่อสารให้สนุกและสะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบประสบการณ์ใหม่ผ่านการนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

ในฐานะแบรนด์ที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันมีคุณค่ากับผู้คน ซัมซุงได้สร้างแคมเปญ “Say it with Galaxy” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมโยงความรู้สึกดี ๆ และสร้าง Brand Love ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใคร แคมเปญนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้คนได้ส่งต่อความรัก ความคิดถึง และเรื่องราวสำคัญ แต่ยังตอกย้ำบทบาทของเทคโนโลยีในการเติมเต็มความสัมพันธ์ในทุกมิติ

คุณพรรณวลัย อินทราพิเชฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญ Say it with Galaxy คือบทพิสูจน์อีกครั้งของความมุ่งมั่นของซัมซุงในการสร้างเทคโนโลยีที่มากกว่านวัตกรรม แต่เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เราต้องการให้เทคโนโลยีของเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความสุข และเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ที่เต็มไปด้วยคุณค่า

แคมเปญนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรม แต่คือความตั้งใจของเราในการสร้าง Brand Love และ Brand Engagement ที่ลึกซึ้งและแตกต่าง ซัมซุงหวังว่าแคมเปญนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค รวมถึงช่วยให้ทุกคนได้แบ่งปันความรัก ความคิดถึง และความทรงจำที่มีค่ากับคนสำคัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้”

ส่งของขวัญพิเศษสร้างการมีส่วนร่วม กระชับแบรนด์เลิฟ

แคมเปญ “Say it with Galaxy” เปิดพื้นที่เชิญชวนทุกคนมาร่วมถ่าย – แชร์ – โพสต์ พร้อมติด #SayItwithGalaxy เพื่อแบ่งปันความรู้สึกในทุกโมเมนต์ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความคิดถึง หรือเรื่องราวที่อยากส่งต่อให้คนที่รัก นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงอย่าง Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 และ Galaxy Tab S10 ในการสร้างสรรค์ภาพสวย ๆ พร้อมคำอวยพรจากฟีเจอร์ Galaxy AI อย่าง Sketch to Image โดยภาพ คลิปวิดีโอ หรือข้อความจะปรากฏขึ้นบนจอที่สูงกว่า 4 ชั้น ณ โซนกิจกรรมชั้น 1 บริเวณ Central Court (ลานลิฟต์แก้ว)

นอกจากนี้ ซัมซุงยังมอบสิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าผ่าน Galaxy Gift เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนความไว้วางใจที่มีให้ซัมซุงตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าใหม่ภายในงาน

รับฟรี! กระเป๋า Merry Ville Limited Edition มูลค่า 1,500 บาท สำหรับลูกค้า 200 ท่านแรกที่สมัครแอป Samsung Members

ลุ้นรับดีลพิเศษจากร้านดัง เช่น After You, Guss Damn Good, Karun และ PAUL ผ่าน Galaxy Gift (สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด)

ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ถ่าย – แชร์ – โพสต์ พร้อมติด #SayItwithGalaxy รับทันที! คูปองส่วนลดมูลค่า 400 บาท สำหรับการซื้อสินค้า Samsung ประเภทสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สวมใส่ (นาฬิกา, หูฟัง, แหวน) รุ่นที่ร่วมรายการ มูลค่าขั้นต่ำ 10,000 บาท (ราคาหลังหักส่วนลดแล้ว) โดยคูปองสามารถใช้ได้เฉพาะที่ Samsung Experience Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับลูกค้า 250 ท่านแรก เท่านั้น

พบกับแคมเปญ “Say it with Galaxy” ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 – 5 มกราคม 2568 ณ Central Court ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ แล้วมาร่วมส่งต่อความรู้สึกดี ๆ พร้อมเก็บทุกโมเมนต์สำคัญไว้เป็นความทรงจำที่มีค่าไปด้วยกัน