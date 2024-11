การ์มิน จับมือ แทมมี่ จัดคลาสเทนนิสสุดพิเศษ ชวนสายแอคทีฟสัมผัสประสบการณ์ LILY 2 Active

ครั้งแรกกับ แทมมี่ แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือ 1 ของไทย จับมือ Garmin จัดคลาสเทนนิสสุดพิเศษ ชวนสายแอคทีฟสัมผัสประสบการณ์ LILY 2 Active สมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ล่าสุด

Garmin ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จีพีเอสสมาร์ทวอทช์ระดับโลก ชวนโค้ชแทมมี – แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย จัดคลาส Functional Tennis for Ladies with Coach Tammy by Garmin สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แฟน Garmin ได้เรียนรู้เทคนิคการตีเทนนิสไปพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ล่าสุด LILY 2 Active ที่ปรับดีไซน์มาใหม่เอาใจสาวๆ สายแอคทีฟ ด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นถึง 38 มม. พร้อม 2 ปุ่มกดข้างตัวเรือนที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานขณะทำกิจกรรมให้กับผู้สวมใส่ จัดเต็มเพิ่มฟีเจอร์ติดตามสุขภาพและการออกกำลังกายยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น การติดตามความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ (HRV) ขณะหลับและตรวจจับการงีบหลับ (Nap Detection) โหมดวัดผลภาพรวมสุขภาพ (Health Snapshot) แอปกีฬาในตัวมากกว่า 31 กิจกรรม อาทิ เทนนิส พิกเคิลบอล กอล์ฟ และการวิ่งในร่ม ฟีเจอร์ Garmin Coach รวมถึงข้อมูลสรุปผลหลังทำกิจกรรม มาพร้อมแบตเตอรี่อายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 9 วันในโหมดสมาร์ทวอทช์ และสูงสุด 9 ชั่วโมงในโหมดจีพีเอส

คุณหรรษา อาภานุกูล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า “LILY 2 Active ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้หญิงที่มีแอคทีฟไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะ จึงมีการปรับดีไซน์และเพิ่มฟีเจอร์ให้ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งาน แต่ยังคงคอนเซ็ปต์ Smart Jewelry อันเป็นเอกลักษณ์ของ LILY 2 ไว้ LILY 2 Active จึงไม่เพียงตอบโจทย์การทำกิจกรรมแต่ยังเป็นเครื่องประดับชิ้นโปรดให้คุณผู้หญิงสวมใส่ได้กับทุกลุคในทุกโอกาส

และเนื่องในโอกาสการเปิดตัว LILY 2 Active เราได้ชวนคุณแทมมี-แทมมารีน มาร่วมกิจกรรม Functional Tennis for Ladies with Coach Tammy by Garmin ซึ่งเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ อีกทั้งยังเป็น 1 ในแอปกีฬาที่เพิ่มเข้ามาใน LILY 2 Active ด้วย โดยแฟนๆ Garmin ที่ได้เข้าร่วมคลาสจะได้รับทั้งความสนุกจากการเรียนรู้เทคนิคกับนักเทนนิสมือโปร และยังได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน LILY 2 Active อย่างจุใจแน่นอน”

กิจกรรม Functional Tennis for Ladies with Coach Tammy by Garmin นอกจากจะเชิญชวน KOL สาวสายแฟชั่นที่ใส่ใจสุขภาพมาแอคทีฟไปกับกิจกรรมกีฬาเทนนิส ภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทักษะการตีเทนนิส กิจกรรมคาร์ดิโอเทนนิส พร้อมสนุกไปกับการมิกซ์แอนแมทช์ชุดให้เข้ากับสมาร์ทวอทช์ LILY 2 Active

พิเศษ สำหรับลูกค้าของการ์มินที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าไปตอบคำถาม “ชวนสาว ๆ มาแชร์ 2 เหตุผลที่ต้องใส่ Lily 2 Active ทุกวัน” ใต้โพสต์กิจกรรมบนหน้า Facebook Page: Garmin Thailand ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เพื่อร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมคลาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

โดยลูกค้าของ Wakingbee ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่าน Line Official ของทางแบรนด์ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2567

ผู้เข้าร่วมคลาสจะได้เข้าร่วมกิจกรรมคาร์ดิโอเทนนิสแบบสนุกและแอคทีฟไปกับโค้ชแทมมี่ อดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติ พร้อมทดลองและรับของรางวัลจากผู้สนับสนุน ได้แก่ Wakingbee Asics และ Lykke Yogurt มูลค่ากว่า 120,000 บาท และยังได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน LILY 2 Active สมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Garmin ที่ปรับดีไซน์และเพิ่มฟีเจอร์เพื่อตอบโจทย์สาวๆ สายแอคทีฟโดยเฉพาะ

ดีไซน์เรียบหรูทันสมัยที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

LILY 2 Active มาพร้อมจอขนาดใหญ่ขึ้นถึง 38 มม. พร้อมเลนส์ลวดลายแพทเทิร์นใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Tropactive (Tropical + Active) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากสวนเซ็นของญี่ปุ่น (Zen Garden) และลู่วิ่ง (Racetrack) เป็นลายเส้นโค้งที่อ่อนช้อยแต่ทันสมัยที่เพียงแตะหรือพลิกข้อมืออย่างรวดเร็วก็จะปรากฏหน้าจอสัมผัสให้ผู้สวมใส่ใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มปุ่มกด 2 ปุ่มข้างตัวเรือนที่ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถกดเริ่ม หรือหยุดกิจกรรมได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มาพร้อมสายซิลิโคนถอดเปลี่ยนง่าย โดยมีตัวเลือก 3 สีด้วยกัน ได้แก่ สี Lunar Gold Bone สี Jasper Green และสี Jasmine Purple



ฟีเจอร์ใหม่ที่สายแอคทีฟจะต้องหลงรัก

ผู้สวมใส่สามารถมอนิเตอร์ความเร็ว เพซ (Pace) และระยะทาง เมื่อวิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำด้วย GPS ในตัว (Built-in GPS) ซึ่ง LILY 2 Active นับเป็นสมาร์ทวอทช์โมเดล LILY รุ่นแรกที่มี GPS ในตัว และนับเป็นจีพีเอสสมาร์ทวอทช์รุ่นเล็กที่สุดของ Garmin

นักวิ่งที่ต้องการฝึกวิ่งในระยะ 5K 10K และฮาล์ฟ มาราธอน สามารถฝึกซ้อมตามแผนการฝึกของ Garmin Coach ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เพิ่มแอปกีฬายอดนิยมในตัวกว่า 31 กิจกรรม (Preloaded Activities) อาทิ เทนนิส พิกเคิลบอล กอล์ฟ สกี

สโนบอร์ด การเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานในร่ม



เพิ่มฟีเจอร์ข้อมูลสรุปผลหลังทำกิจกรรม (Post-Activity Summary) ไม่ว่าจะเป็น การประเมินระดับการรับรู้การออกแรงของร่างกาย (RPE – Rating of Perceived Exertion and Feel) แบตเตอรี่ร่างกาย (Body Battery) ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยในการออกกำลังกาย (Intensity Minute) และ Tracking Effect ที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถฝึกซ้อมได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้สวมใส่สามารถเข้าใจการนอนในแต่ละคืนของตัวเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนอนได้ด้วย การติดตามความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ (HRV) ขณะหลับและตรวจจับการงีบหลับ (Nap Detection) รวมถึงข้อมูลวิเคราะห์การนอนที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังสามารถชำระเงินได้อย่างสะดวกสบายด้วยโซลูชั่นการชำระเงินแบบไร้สัมผัส Garmin Pay ผ่าน Rabbit Card ณ ผู้ให้บริการที่มีสัญลักษณ์ยินดีต้อนรับ Rabbit Card

ไม่พลาดทุกการเชื่อมต่อ

ผู้ใช้ LILY 2 Active สามารถรับอีเมล ข้อความ และแจ้งเตือนต่างๆ ได้โดยตรงเมื่อจับคู่กับสมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งานร่วมกัน ซึ่งใช้ได้ทั้งกับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทั้งยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยและการติดตามที่สามารถส่งข้อความที่มีชื่อและตำแหน่งปัจจุบันของผู้สวมใส่ไปยังรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน เมื่อตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติ นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Garmin Connect เพื่อดูข้อมูลสุขภาพและออกกำลังกายโดยละเอียดจากสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย



LILY 2 Active พร้อมให้ชาวไทยสายแอคทีฟจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ในราคา 10,990 บาท ที่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Garmin ทุกสาขา