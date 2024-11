จีเอเบิล รวมกูรูสายเทคเผยศักยภาพสำคัญด้านเทคโนโลยีที่ต้องรู้ ก่อนพาธุรกิจองค์กรเข้าสู่ยุค AI ในงาน DigiTech ASEAN Thailand & AI Connect 2024

จีเอเบิล ยังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพดิจิทัลโซลูชันควบคู่กับการสร้างความพร้อมในการรับมือทุกความท้าทายให้แก่ภาคธุรกิจองค์กร ก้าวสู่เป้าหมายอนาคตด้วย AI Ready Organization จึงได้รวมพลเหล่ากูรูด้านเทคสายต่างๆ ของจีเอเบิลทั้ง Cloud, MarTech, Gen-AI Solution, ERP, CRM และ Cybersecurity มาร่วมเผยทุกศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับ AI เพื่อนำพาทุกธุรกิจองค์กรให้พร้อมสู่ Digital Transformation อย่างยั่งยืน มาโชว์ในงาน DigiTech ASEAN Thailand & AI Connect 2024

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะที่จีเอเบิล เป็นผู้นำด้าน Tech Enabler ในประเทศไทย มองว่าความท้าทายของธุรกิจองค์กรที่จะต้องเจอต่อจากนี้ ไม่ใช่แค่การทำ Digital Transformation ในรูปแบบที่แค่การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในองค์กรเพียงอย่างเดียว เพราะจะไม่เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ แต่จะต้องสร้างความพร้อมในการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในอนาคตอันใกล้ให้พร้อมเสียก่อน ดังนั้นทุกธุรกิจองค์กรจึงควรให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของ AI Readiness อย่างจริงจังก่อน จึงจะสามารถสร้างความพร้อมสู่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจองค์กรได้อย่างยั่งยืน เพราะสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนสู่การเชื่อมต่อเทคโนโลยี AI ในอนาคตที่ธุรกิจองค์กรส่วนใหญ่มักจะมองข้าม คือ ข้อมูล (Data), เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบ Cybersecurity รวมถึง Business Application ที่กำลังเป็นที่ต้องการของธุรกิจองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ฯลฯ

ซึ่งในงาน DigiTech ASEAN Thailand & AI Connect 2024 ในครั้งนี้ จีเอเบิล ได้คัดสรรเหล่ากูรูผู้เชี่ยวชาญตัวท็อปในแต่ละสายงานเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การนำพาธุรกิจองค์กรสู่ยุค AI มาร่วมแชร์หัวข้อที่น่าสนใจบนเวที อาทิ

· เทคโนโลยี Cloud ในหัวข้อ Building a Sustainable Cloud Foundation: The Journey to Cloud and Cost Efficiency โดย คุณธีระพงษ์ จันทร Vice President และคุณศรุต อัศวกุล Vice President – Cloud Business Development บริษัท จีเอเบิล จำกัด มหาชน

· เทคโนโลยี MarTech ในหัวข้อ Leveraging AI & Intelligent Apps for Digital Transformation) โดย คุณนารีรัตน์ แซ่เตียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อินไซท์เอรา จำกัด

· เทคโนโลยี Cybersecurity ในหัวข้อ Securing the AI Frontier: Strategies for Safe and Secure Digital Innovation โดยคุณอัตพล พยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี บริษัท

ไซเบอร์จีนิคส์ จำกัด

· เทคโนโลยี Gen AI ในหัวข้อ Gen-AI Solutions from First Logic โดยคุณรณกร มาเมือง Senior Data Processing & Analytics Solution Manager บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด

· เทคโนโลยี ERP ในหัวข้อ GROW without Limits with SAP โดยคุณวิเชียร ลัญฉนะวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราวด์ ทู โซลูชั่นส์ จำกัด

· เทคโนโลยี CRM ในหัวข้อ Salesforce – Make AI works for your business โดยคุณรบส สุวรรณ-มาศ Salesforce Solution Engineering Manager บริษัท ราวด์ ทู โซลูชั่นส์ จำกัด

“ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการเป็นผู้สร้างระบบเทคโนโลยีที่สำคัญและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรขนาดใหญ่ในหลายภาคอุตสาหกรรมมาตลอด 35 ปีของจีเอเบิล เรามั่นใจในศักยภาพด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรแบบ One Stop Service มาโดยตลอด ซึ่งนับจากนี้ไปการให้บริการของจีเอเบิลจะยิ่งครอบคลุมทุกความต้องการของภาคธุรกิจองค์กรยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะต่อยอดและขยายบริการที่ตอบโจทย์การใช้เทคโนโลยีอย่าง Business Application ในการเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจองค์กรในทุกภาคอุตสาหกรรมให้พร้อมรับกับยุค AI” ดร.ชัยยุทธกล่าวทิ้งท้าย