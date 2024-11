อินแกรม ไมโคร เปิดเวทีให้ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก ร่วมขับเคลื่อนอนาคตของ AI ในงาน Ingram Micro Bangkok Roadshow 2024

อินแกรม ไมโคร ผนึกกำลังกับผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก จัดงาน Ingram Micro Bangkok Roadshow 2024 เพื่อนำเสนอนวัตกรรม AI ที่หลากหลาย พร้อมขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจไทย โดยงานนี้ได้รวบรวมผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 200 ราย มาร่วมสัมผัสกับนวัตกรรม AI ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 20 แบรนด์

อินแกรม ไมโคร หรือ Ingram Micro ตัวแทนจัดจำหน่าย ไอที โซลูชัน ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจมาเกือบ 30 ปีในประเทศไทย เหนือระดับด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ภายใต้ระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครอบคลุมตั้งแต่ Edge, Core และ Cloud & cybersecurity และหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชันด้วย AI Stack ครบวงจร ได้จัดงาน “Ingram Micro Bangkok Roadshow 2024” ภายใต้ธีม “AI POWER: Unveiling the Future for Your Business” โดยร่วมกับพันธมิตรระดับโลกชั้นนำด้าน AI และผู้ให้บริการเทคโนโลยีกว่า 20 แบรนด์ นำเสนอสุดยอดโซลูชัน AI ที่จะเข้ามาพลิกโฉมการทำธุรกิจอุตสาหกรรม ในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา

นายพรเทพ วัชรอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “หลังประสบความสำเร็จจากการจัดงานโรดโชว์ในปีที่ผ่านมา จึงได้เดินหน้าจัดงาน Ingram Micro Bangkok Roadshow 2024 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้เราได้เปิดเวทีผนึกกำลังผู้ให้บริการเทคโนโลยี AI ชั้นนำระดับโลก มาแบ่งปันความรู้ และไฮไลท์ของเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนอนาคต และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทย ซึ่งเป็นพาร์เนอร์คนสำคัญของเรา ได้นำเอา AI ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งในองค์กรเอง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจในยุคดิจิทัล”

“อินแกรม ไมโคร ไม่เพียงเป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน AI Stack แบบครบวงจร (End-to-End AI Solution) ในรูปแบบไฮบริด คลาวด์ (Hybrid Cloud) ประกอบด้วย ออน พรีมิส (On Premise) และ ออน คลาวด์ (On Cloud) และ ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และพร้อมผู้เชี่ยวชาญให้บริการที่ปรึกษา โดยมีทีมงาน AI Architecture เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของธุรกิจแต่ละราย ทำให้พันธมิตรทางธุรกิจสามารถนำเสนอโซลูชัน AI ที่ครบวงจรและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายพรเทพ กล่าว

งาน Ingram Micro Bangkok Roadshow 2024 ภายใต้ธีม “POWER AI: Unveiling the Future for Your Business” ได้นำเสนอโซลูชัน AI ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความปลอดภัยของระบบคลาวด์ การเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย หรือการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอตัวอย่างการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมทางด้านการเงินการธนาคาร อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และค้าปลีก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI โดยโซลูชัน AI ที่นำเสนอในงาน ได้แก่

• AI Power in Cloud and Cybersecurity: เป็นการนำเสนอศักยภาพของ AI ในด้าน คลาวด์

และการป้องกันภัยจากไซเบอร์ ที่มาพร้อมกับผู้ช่วยส่วนตัวที่เป็นเครื่องมือทรงพลังอย่างเช่นการเขียนโค้ด สร้างเนื้อหา และด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลในระยะเวลาสั้นๆ AI สามารถระบุพฤติกรรมที่ผิดปกติและภัยคุกคามที่ซ่อนเร้นได้ก่อนที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

• AI Power in Networking and Infrastructure: AI จะเข้ามาพลิกโฉมระบบเครือข่ายให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถช่วยในการสร้างและจัดการเครือข่ายอัตโนมัติ เพิ่มความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน ลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการเครือข่าย ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา สามารถทำนายและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อระบบ

• AI Power in Smart Devices: พบกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ผู้ช่วยเสมือนจริงที่

เข้าใจภาษาธรรมชาติ และอุปกรณ์ IoT อัจฉริยะ ที่เชื่อมต่อกัน เช่น สมาร์ททีวี โน้ตบุ๊ก ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้งานในองค์กร ไปจนถึงการใช้งานในครอบครัว และการใช้งานส่วนบุคคลแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส

• Use Case Solution: นำเสนอแนวโน้ม และการประยุกต์ใช้ ล่าสุดในหลากหลายอุตสาหกรรม

เพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านการเงิน อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมค้าปลีก เป็นต้น

ทั้งนี้ งาน Ingram Micro Bangkok Roadshow 2024 นับเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้ร่วมขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีของประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค AI อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอินแกรม ไมโคร ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านโซลูชันเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยได้นำเอาเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การที่เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอย่างเช่น APC, Honeywell, HP Enterprise, Intel, LG, Microsoft, Lenovo และอีกกว่า 20 แบรนด์ผู้ให้บริการเทคโนโลยีในครั้งนี้ ทำให้เราสามารถนำเสนอโซลูชัน AI ที่ครบวงจรและตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างตรงจุด

“AI คืออนาคตของธุรกิจ และ อินแกรม ไมโคร พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยไปด้วยกัน งาน Ingram Micro Bangkok Roadshow 2024 เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพลิกโฉมอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี AI งานครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์หลักทางธุรกิจของเราที่เป็นผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 ราย จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยี AI ล่าสุด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และความพิเศษในปีนี้ เรายังได้จัดงานมอบรางวัลให้กับพาร์ทเนอร์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนอินแกรม ไมโครมาโดยตลอด ผมขอแสดงความยินดีกับพาร์ทเนอร์ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราทุกภาคส่วน จะได้รับประโยชน์ และนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ และเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง” นายพรเทพ กล่าวในตอนท้าย