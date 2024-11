ฟูจิฟิล์ม จัดอีเวนต์ Touch & Try ชวนสัมผัส Fujifilm X-M5 กล้องคู่ใจสายคอนเทนต์

ฟูจิฟิล์ม จัดอีเวนต์ Touch & Try สุดปังใจกลางสยาม! ชวนสัมผัส “Fujifilm X-M5” กล้องคู่ใจสายคอนเทนต์ที่แต่งแต้มสีสันให้ทุกโมเมนต์ พร้อมชวนอินฟลูฯ ชื่อดังแชร์ไอเดียสร้างผลงานให้โดดเด่นกว่าใคร ด้วยกล้องใช้ง่าย-ฟังก์ชันครบ-ตอบโจทย์มือใหม่ 23 – 24 พ.ย. นี้ มาลองเล่นกล้องสุดเท่ ร่วมเวิร์กชอป และพบเซอร์ไพรส์พิเศษจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ที่งาน “Fujifilm X-M5: Color Your Moment” ณ Lido Connect

ฟูจิฟิล์ม ประเทศไทย เดินหน้าแต่งแต้มสีสันและเติมความพิเศษให้ทุกโมเมนต์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดอีเวนต์ Touch & Try สุดปังใจกลางสยามกับงาน “Fujifilm X-M5: Color Your Moment ชวนสายโซเชียลและสายคอนเทนต์มาทดลองใช้ฟีเจอร์สุดเจ๋งของกล้อง X-M5 กล้องมิเรอร์เลสตัวดังที่เรียกเสียงฮือฮาในวงการกล้องหลังเปิดตัวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ชวนทุกคนมาอัปสกิลการถ่ายภาพให้มีเอกลักษณ์และน่าจดจำด้วยฟังก์ชันใช้ง่ายเอาใจมือใหม่หัดเล่นกล้อง งานครั้งนี้ยังชวนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมาย มาร่วมแชร์เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ ให้มีสไตล์โดดเด่นกว่าใคร พร้อมให้แฟน ๆ ได้เอ็นจอยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินขวัญใจคนรุ่นใหม่ที่จะมาเรียกเสียงกรี๊ดทุกวัน เซอร์ไพรส์ยังไม่หมด! นอกจากโซน Touch & Try และโซนพบปะพูดคุยกับเหล่าอินฟลูฯ แล้ว ทุกคนที่มางาน Fujifilm X-M5: Color Your Moment สามารถแวะเช็กอิน 3 สเตชั่นสำหรับครีเอตคอนเทนต์สุดคูล ทุกสเตชั่นตกแต่งใน 3 สไตล์สุดยูนีคให้เหล่าครีเอเตอร์ได้ใช้เป็นฉากไว้ทดลองฟังก์ชันของตัวกล้องและพาทุกคนกลับไปสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายของยุค 90 พร้อมพบกับโฟโต้บูธไว้เก็บความทรงจำแสนพิเศษและร่วมเวิร์กชอปสุดคูลเพื่อรับของที่ระลึกฟรี อีเวนต์ดี ๆ แบบนี้ ห้ามพลาด! เจอกัน 23 -24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ Lido Connect

Fujifilm X-M5 กล้องสุดเท่ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของ “Jaymeen” และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์บรรยากาศภายในอีเวนต์ Fujifilm X-M5: Color Your Moment รอบสื่อมวลชนเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอัดแน่นด้วยโชว์พิเศษจากฟูจิฟิล์มในคอนเซปต์ “Your One Day Lifestyle by Fujifilm” โดยมี “Jaymeen (เจมีน-จรัสรวี)” ศิลปินและไลฟ์สไตล์อินฟลูเอนเซอร์สุดเท่ที่เชื่อในเสน่ห์ของการเก็บทุกโมเมนต์พิเศษของชีวิต และ “อะตอม ปกรณ์ (Atompakon)” อาร์ติสต์และครีเอเตอร์ชื่อดัง มาร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งานกล้อง Fujifilm X-M5 พร้อมเผยฟังก์ชันที่ชื่นชอบ นอกจากนี้ ทั้งสองคนยังบอกเล่าทริคดี ๆ ในการครีเอตคอนเทนต์ที่น่าจดจำด้วยกล้องที่ใช้งานง่ายและพร้อมเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนและโซเชียลมีเดียได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุด อีเวนต์สุดพิเศษยังมีเจ้าของเพจดังและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมสัมผัสฟังก์ชันสุดปังของกล้องตัวดังกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็น “เราตาย ภาพยังอยู่” เพจพาเที่ยวที่เล่าการเดินทางผ่านภาพสุดสวยในโทนฟิล์มเป็นเอกลักษณ์, “Intend to Travel: สัญญาจะตั้งใจเที่ยว” ครีเอเตอร์สายเที่ยวที่มักมีเคล็ดลับดี ๆ ในการถ่ายภาพมาแชร์กับผู้ติดตามเสมอ, “หมวย YinxMuayy” อินฟลูฯ สาวกับไลฟ์สไตล์สนุกๆ และลุคสุดคิวต์, ต๊อด-ปนพงศ์ หนุ่มหล่อสุดเท่ และ แบมแบม-นีวิรินทน์ อินฟลูฯ ลุคคูลขวัญใจโลกโซเชียล พร้อมปิดท้ายอีเวนต์สุดพิเศษด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวง GOOD MOOD อีกด้วย

ร่วมสัมผัสสุดยอดกล้องที่ครบจบทุกงานเพื่อสายโซเชียล 23-24 พ.ย. นี้ ที่ Lido Connect ในงาน Touch & Try สุดพิเศษใจกลาง Lido Connect แลนด์มาร์กรวมไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ สายโซเชียลจะได้ทดลองเล่นฟังก์ชันใช้ง่ายทั้งหมดของ Fujifilm X-M5 ที่คิดมาแล้วว่าตอบโจทย์ครีเอเตอร์มือใหม่ พร้อมเช็กอินทำคอนเทนต์กับ 3 สเตชั่นใน 3 สไตล์ไม่ซ้ำกัน ได้แก่ Y2K, ปิกนิกสุดคิวต์กลางทุ่งดอกไม้ และคาเฟ่เรียบหรูสีครีมละมุนตา พร้อมร่วมพูดคุยกับอินฟลูฯ ชื่อดังทั้งสองวัน

• วันที่ 23 พ.ย. 67: พบกับ มายด์-ณัฏฐ์ (Mild.natt) อินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์ที่หลายคนชื่นชอบที่จะมาเล่าเทคนิคการทำคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ให้ปังกว่าใคร และมินิคอนเสิร์ตสนุก ๆ จาก Paramount Band

• วันที่ 24 พ.ย. 67: ฟังเทคนิคการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันต่าง ๆ ของกล้องคู่ใจที่หลายคนอาจไม่รู้กับ

“ลีโอเบียร์ ตากล้องชื่อดัง (Leobeerr)” พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากดูโอ้สุดน่ารัก “Serious Bacon”

ความว้าวยังไม่หมด! เมื่อลองเล่น X-M5 กันอย่างจุใจแล้ว อย่าลืมมาเก็บโมเมนต์ดี ๆ กับโซน Photobooth ที่ใช้ X-M5 ในการถ่ายด้วยโหมด Film Simulation ที่ปรับโทนสีสไตล์ฟิล์มได้มากถึง 20 แบบ พร้อมเชื่อมต่อกับ instax Link Series ที่นำมาให้ทุกคนได้สัมผัสในงานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ฟูจิฟิล์ม ยังเก็บเซอร์ไพรส์พิเศษไว้ให้สายคราฟต์ เพียงเช็กอินครบทุกโซนภายในงาน ก็สามารถร่วมเวิร์กชอป “DIY Keychain” เพื่อออกแบบพวงกุญแจสุดชิคในสไตล์ของตัวเองได้แบบฟรี ๆ ในงานนี้ นอกจากจะได้ไอเดียการถ่ายคอนเทนต์สุดคูล รับรูปถ่ายสุดปังแล้ว ยังได้ของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วย ย้ำอีกครั้ง ความสนุกแบบนี้มีแค่ที่งาน Fujifilm X-M5: Color Your Moment ณ Lido Connect ในวันที่ 23 – 24 พ.ย. 67 นี้เท่านั้น!