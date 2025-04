Fusion Solution คว้ารางวัล Microsoft Partner ต่อเนื่อง พร้อมให้บริการ Microsoft365 ครบวงจร

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมถือเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน “Microsoft365” หรือ “M365” ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่องค์กรทั่วโลกไว้วางใจ ด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่แบบครบวงจร ทั้งการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย

ล่าสุด บริษัท Fusion Solution ผู้นำด้านไอทีและเทคโนโลยีของไทย ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงการอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year ต่อเนื่องในปี 2020, 2022, 2023 และ 2024 ตอกย้ำความเชี่ยวชาญและความไว้วางใจจาก Microsoft ในการให้บริการโซลูชั่นระดับโลก

ไม่เพียงเท่านั้น Fusion Solution ยังเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้รับ 6 Designations สำคัญจาก Microsoft ได้แก่: Solutions Partner for Modern Work, Solutions Partner for Security, Solutions Partner for Data & AI (Azure), Solutions Partner for Digital & App Innovation (Azure), Solutions Partner for Infrastructure (Azure) และ Solutions Partner for Business Applications พร้อมด้วยสถานะ Microsoft Cloud Partner ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงศักยภาพในการให้บริการโซลูชั่นคลาวด์แบบครบวงจร รองรับทุกความต้องการขององค์กรในยุคดิจิทัล

ADVERTISMENT

Fusion Solution ผู้นำในการจัดจำหน่ายและให้บริการ Microsoft365 องค์กร แบบครบวงจร โดย Fusion Solution ไม่ได้เป็นเพียงพันธมิตรของ Microsoft เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ “Microsoft365” หรือ “M365” สำหรับองค์กรทุกขนาด ช่วยให้องค์กรไทยสามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม “Microsoft365 ราคา” ที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการขององค์กรได้โดยตรงกับ Fusion Solution

คุณสมบัติเด่นของ Microsoft365 ที่ทำให้เป็นที่นิยมในองค์กรทั่วโลก

1. การทำงานร่วมกันอย่างไร้ขีดจำกัด: ด้วยเครื่องมืออย่าง Outlook, Teams, SharePoint และ OneDrive ช่วยให้ทีมงานสามารถสื่อสาร ประชุม และแชร์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

ADVERTISMENT

2. การจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย: Microsoft365 มาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญจากภัยคุกคามไซเบอร์

3. รองรับการทำงานทุกอุปกรณ์: ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ก็สามารถเข้าถึงและใช้งาน M365 ได้ทุกที่ทุกเวลา

4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: รวมแอพพลิเคชั่นสำคัญอย่าง Word, Excel, PowerPoint ที่องค์กรคุ้นเคยไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

Fusion Solution กับความสำเร็จในการนำ Microsoft365 ไปใช้ขับเคลื่อนองค์กรไทย ซึ่งด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชั่น Microsoft365 องค์กร Fusion Solution ได้ช่วยให้องค์กรชั้นนำหลากหลายภาคส่วนสามารถปรับตัวสู่การทำงานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การสื่อสารภายใน การทำงานแบบ Remote Work หรือ Hybrid Work ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กร “Microsoft365” หรือ “M365” คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ และหากต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร Fusion Solution คือพันธมิตรที่องค์กรไทยไว้วางใจได้ ด้วยรางวัลและการรับรองจาก Microsoft รวมถึงประสบการณ์ในการให้บริการจริง

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Microsoft365 ราคา” และโซลูชั่น Microsoft365 องค์กร ได้ที่ Fusion Solution เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลไปด้วยกันได้ที่ https://www.fusionsol.com/products/microsoft-365/