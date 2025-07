Nothing เปิดตัว Phone (3) สมาร์ตโฟนเรือธง และ Headphone (1) หูฟังครอบหูรุ่นแรกพร้อมดีไซน์ล้ำสมัย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 Nothing ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญชาติอังกฤษ ได้เปิดตัว Nothing Phone (3) สมาร์ตโฟนเรือธงรุ่นใหม่ และ Nothing Headphone (1) หูฟังครอบหูรุ่นแรก โดยเน้นย้ำถึงนวัตกรรม ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ และประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่าง

Phone (3): สมาร์ตโฟนที่ปลุกความคิดสร้างสรรค์

Nothing Phone (3) มาพร้อมกับการยกระดับประสบการณ์การใช้งานที่เหนือชั้น ด้วย Glyph Matrix โฉมใหม่ ที่จะทำให้เทคโนโลยีสนุกและแสดงออกถึงตัวตนได้มากขึ้น หน้าจอ Flexible AMOLED ขนาด 6.67 นิ้ว ความละเอียด 1.5K คมชัดทุกมิติ ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8s Gen 4® รันบนระบบปฏิบัติการ Android 15 และ Nothing OS 3.5 พร้อมดีไซน์โปร่งใสอันเป็นเอกลักษณ์

จุดเด่นที่สำคัญของ Phone (3) ได้แก่:

กล้องระดับมืออาชีพ: ออกแบบมาเพื่อครีเอเตอร์ สามารถถ่ายภาพมุมใกล้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดด้วย Optical Zoom และถ่ายภาพคมชัดแม้ในที่แสงน้อยด้วยเซนเซอร์หลักขนาด 1/1.3 นิ้ว บันทึกวิดีโอ 4K 60fps ได้คมชัดและเสถียรจากทุกเลนส์ พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Optical เต็มรูปแบบ

Glyph Matrix อัจฉริยะ: แสดงเฉพาะข้อมูลสำคัญที่ด้านหลังตัวเครื่อง เพื่อลดการใช้เวลาบนหน้าจอ มีฟีเจอร์ Flip to Record ที่สามารถคว่ำเครื่องเพื่อเริ่มถอดเสียงและสรุปบทสนทนาอัตโนมัติ และฟีเจอร์สนุกๆ อย่าง Glyph Toys และ Magic 8 Ball

ประสิทธิภาพทรงพลัง: ชิปเซ็ต Snapdragon 8s Gen 4® รุ่นล่าสุด มอบการประมวลผลภาพล้ำสมัย, AI ที่ทำงานเร็วขึ้น และการเล่นเกมที่ลื่นไหล แบตเตอรี่ขนาด 5150mAh ใช้งานได้นานเกินหนึ่งวัน รองรับ Fast Charge ทั้งแบบมีสาย 65W และไร้สาย 15W มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68

ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์: ผสานรูปทรงเรขาคณิตเข้ากับดีไซน์โมดูลาร์ที่ประณีต ขอบจอบางเฉียบเพียง 1.87 มิลลิเมตรเท่ากันทุกด้าน

Nothing OS 3.5 (AI-driven): ระบบปฏิบัติการที่เน้นความเร็ว ลื่นไหล และลดสิ่งรบกวน พร้อมฟีเจอร์เด่น เช่น Essential Search (แถบค้นหาอัจฉริยะ), Flip to Record และ Essential Space (พื้นที่รวบรวมไอเดีย) Nothing รับประกันการอัปเดต Android เวอร์ชันหลักนาน 5 ปี และอัปเดตความปลอดภัยนาน 7 ปี

Headphone (1): หูฟังครอบหูรุ่นแรกที่สร้างมาตรฐานใหม่

Nothing ได้เปิดตัว Headphone (1) หูฟังแบบครอบหูรุ่นแรก ที่พัฒนาร่วมกับ KEF ผู้นำนวัตกรรมเสียงระดับตำนานของอังกฤษ เพื่อมอบประสบการณ์เสียงที่สมจริง ด้วย Dynamic Driver ขนาด 40 มิลลิเมตร คุณภาพเสียงคมชัดทุกรายละเอียด พร้อมดีไซน์โปร่งใสที่เป็นเอกลักษณ์ และระบบควบคุมแบบ Tactile Controls ที่ตอบสนองแม่นยำ

จุดเด่นที่สำคัญของ Headphone (1) ได้แก่:

ดีไซน์โดดเด่น: โปร่งใสมองเห็นโครงสร้างภายใน ใช้วัสดุพรีเมียม เช่น อะลูมิเนียมขึ้นรูปและเมมโมรี่โฟมเคลือบ PU เพื่อความสวยงามและสวมใส่สบาย

ระบบควบคุม Tactile Controls: ใช้ปุ่มกดจริง (Roller, Paddle, Button) แทนการควบคุมแบบสัมผัส ทำให้ปรับระดับเสียง จัดการเพลง หรือสลับโหมด ANC ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

คุณภาพเสียงระดับพรีเมียม: ร่วมมือกับ KEF ปรับแต่งเสียงด้วย Dynamic Driver ขนาด 40 มม. เพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ รองรับ Hi-Res Audio, LDAC และการเชื่อมต่อแบบมีสาย

เสียงรอบทิศทางและติดตามการเคลื่อนไหว: สามารถเปลี่ยนเสียงสเตอริโอเป็นเสียงรอบทิศทาง 360 องศา และมีฟีเจอร์ติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะ

ระบบตัดเสียงรบกวน (ANC) ขั้นสูง: ไมโครโฟนคู่ช่วยปรับระดับการตัดเสียงรบกวนแบบเรียลไทม์ พร้อมไมโครโฟน ENC 4 ตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อคุณภาพเสียงสนทนาที่คมชัด

แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน: ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 35 ชั่วโมง (เปิด ANC) และชาร์จเร่งด่วน 5 นาที ใช้งานได้ 2.4 ชั่วโมง รองรับ Bluetooth 5.3 และเชื่อมต่อ 2 อุปกรณ์ได้พร้อมกัน

ราคาและการวางจำหน่ายในประเทศไทย

Phone (3) มีให้เลือก 2 สี (Black และ White) และ 2 ความจุ:

12 GB + 256 GB ราคา 27,999 บาท (เริ่มจำหน่าย 2 สิงหาคม)

16 GB + 512 GB ราคา 30,999 บาท (พรีออเดอร์ 26 กรกฎาคม จัดส่ง 15 สิงหาคม พร้อมอัปเกรด Storage ฟรี และของแถมพิเศษ)

Headphone (1) มีให้เลือก 2 สี (Black และ White) ราคา 8,999 บาท (พรีออเดอร์ 26 กรกฎาคม จัดส่ง 2 สิงหาคม พร้อมของแถม Nothing Headphone Protective Cover)

Limited Drop รอบพิเศษ จะจัดขึ้นที่ Nothing Store (One Bangkok) และ Carnival (CentralWorld) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยมีจำนวนจำกัดและให้สิทธิ์ตามลำดับ

Nothing ยังได้ยกระดับบริการหลังการขายด้วย สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง โทร 1800 018 320 พร้อมศูนย์บริการ 10 แห่ง และจุดรับส่งสินค้าทั่วประเทศ