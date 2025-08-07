‘แอนดรูว์ ทัลลอค’ วิศวกรเอไอมือฉมัง ผู้ปฏิเสธข้อเสนอ 4.8 หมื่นล้าน จาก ‘มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก’
ขณะที่บริษัท เมต้า บริษัทแม่ของเฟซบุ๊ก พยายามที่จะเดินหน้าไปสู่การนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานมากขึ้น มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ของเมต้า จึงได้พยายามดึงตัวผู้มีความรู้ความสามารถด้านเอไอ ให้มาทำงานด้วย
ล่าสุด ซัคเคอร์เบิร์ก ได้พยายามดึงคนจาก บริษัท Thinking Machines Lab (TML) ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน เอไอ ชื่อดัง โดยมีรายงานว่า ซัคเคอร์เบิร์ก ได้พยายามซื้อตัว มิรา มูราติ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ของ TML โดยเสนอซื้อตัวมิรา มูราติ สูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 32,200 ล้านบาท) แต่เธอปฏิเสธ
เมื่อมูราติ ปฏิเสธข้อเสนอ ซัคเคอร์เบิร์ก จึงได้เริ่มการสรรหาพนักงานต่อไปอย่างเต็มรูปแบบ โดยพุ่งเป้าไปที่บริษัทสตาร์ทอัพแห่งเดียวกัน หนึ่งในเป้าหมายแรก คือ “แอนดรูว์ ทัลลอต” นักวิทยาการคอมพิวเตอร์คนเก่งของ TML ที่ ซัคเคอร์เบิร์ก เสนอซื้อตัวเป็นเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 48,000 ล้านบาท) แต่ ทัลลอค ก็ปฏิเสธเช่นกัน โดยอ้างเหตุผลว่า เขามีความภักดีต่อมูราติ และธุรกิจใหม่ของเธอ
อย่างไรก็ตาม ทางเมต้าปฏิเสธที่จะยืนยันความถูกต้องของรายงานดังกล่าว แต่ข้อเสนอนี้ชี้ให้เห็นว่า บริษัทยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อดึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงเข้าทำงานด้วย
ทั้งนี้ มิรา มูราติ เป็นอดีตซีทีโอ ของบริษัท โอเพนเอไอ ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ในการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอหลายอย่างของบริษัท รวมถึง แชตจีพีที ก่อนที่มูราติจะลาออกมา และก่อตั้งบริษัท TML ที่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาเอไอ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เอไอเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
สำหรับ แอนดรูว์ ทัลลอค เป็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชาวออสเตรเลีย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมชชีนเลิร์นนิ่ง เคยเป็นพนักงานของบริษัท โอเพนเอไอ โดยทำหน้าที่เป็นวิศวกรด้านเอไอ ตอนนี้ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง TML ที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เส้นทางของ ทัลลอค เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ โดยสำเร็จการศึกษาที่นี่ด้วยเกียรตินยมอันดับ 1 และเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัย สาขาคณิตศาสตร์ ต่อมา จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสถิติคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์
ทัลลอค ทำงานกับเมต้า สมัยที่ยังใช้ชื่อบริษัทว่า เฟซบุ๊ก ตั้งแต่ปี ค.ศ.2012-2023 โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบแมชชีนเลิร์นิ่ง และการพัฒนา PyTorch และยังมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ PyTorch เป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์กด้านเอไอ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด และอิทธิพลของเขาได้แผ่ขยายไปทั่วโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอหลักของเมต้า
ก่อนที่ทัลลอคจะเข้าทำงานที่โอเพนเอไอ ในปี 2023 ก่อนจะลาออกมาร่วมก่อตั้ง Thinking Machines Lab ในต้นปี 2025
ทัลลอค ไม่เหมือนกับวิศวกรด้านเอไอคนอื่นๆ ที่อยากจะอยู่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เพราะทัลลอคได้มองหาตำแหน่งที่เขาสามารถที่จะกำหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรมเอไอหลักได้อย่างต่อเนื่อง แทนที่จะปรับแต่งระบบที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามรายงานของวอลสตรีทเจอร์นัล ระบุว่า ซัคเคอร์เบิร์ก พยายามโน้มน้าว ทัลลอค ให้กลับมาร่วมงานกับเมต้า ด้วยข้อเสนอระยะเวลา 6 ปี เป็นเงินสูงถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขึ้นอยู่กับโบนัสและผลตอบแทนจากหุ้น อย่างไรก็ตาม ทัลลอค ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว และร่วมกับผู้ก่อตั้ง TML คนอื่นๆ ในการต่อต้านความพยายามซื้อตัวบุคลากรของบริษัทไป
ซึ่งการตัดสินใจของทัลลอค ได้ก่อให้เกิดเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิจัยเอไอ หลายคนมองว่า นี่คือจุดยืนเพื่อเสรีภาพทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ การปฏิเสธอย่างกล้าหาญนี้ กลายเป็นกระแสไวรัล