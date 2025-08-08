เปิดตัว Chat GPT-5 ตอบคำถามได้เหมือนผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอก
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท โอเพน เอไอ (OpenAI) ได้ประกาศเปิดตัว แชตจีพีที-5 (ChatGPT-5) ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจากโอเพน เอไอ ที่หลายคนรอคอยสำหรับเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและวัฒนธรรมทั่วโลก
ทั้งนี้ โมเดล GPT ของโอเพน เอไอ คือเทคโนโลยีเอไอ ที่อยู่เบื้องหลังแชตบอต แชตจีพีที และ จีพีที-5 จะเปิดให้ผู้ใช้ แชตจีพีที ทั้ง 700 ล้านคนได้ใช้งานได้ทันที
โดย โอเพน เอไอ ได้เน้นย้ำถึงความสามารถของ จีพีที-5 สำหรับงานระดับองค์กร นอกจากการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว ยังเก่งด้านการเขียน การตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ และการเงิน
แซม อัลท์แมน ซีอีโอของ โอเพน เอไอ กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่า โมเดลหลักของโอเพน เอไอ สามารถตอบคำถามได้เหมือนผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอก และว่า สิ่งที่เจ๋งมากอีกอย่างหนึ่ง คือ มันสามารถเขียนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ทันที แนวคิดซอฟต์แวร์ตามสั่ง จะเป็นหนึ่งในจุดเด่นของ จีพีที-5
ทั้งนี้ แชตจีพีที ได้เปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ 3 ปีก่อน ที่ทำให้ผู้ใช้ถึงกับทึ่งในความสามารถในการเขียนราวกับมนุษย์ จนกลายเป็นหนึ่งในแอพพ์ที่เติบโตเร็วที่สุด และในเดือนมีนาคม 2023 โอเพน เอไอ ได้เปิดตัว จีพีที-4 โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ฉลาดมากขึ้น กว่า จีพีที-3.5
สำหรับความสามารถหลักของ จีพีที-5 ที่น่าสนใจ ได้แก่ เหตุผลแบบเป็นขั้นตอน ที่ช่วยให้คำตอบที่เหมือนผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอก , ลดการให้ข้อมูลผิด มีความแม่นยำสูงขึ้น ตอบคำถามได้แม่นยำ และเชื่อถือได้มากขึ้น , รองรับการประมวลผลข้อมูลยาวๆได้ , รองรับข้อความภาพ เสียง วิดีโอ และเข้าใจข้อมูลจากหลายรูปแบบได้พร้อมกัน
โดยในเวอร์ชั่นฟรี จะใช้ได้ แต่จะมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนการโต้ตอบต่อวัน ส่วนผู้ที่ใช้เวอร์ชั่น พลัส จะได้ขีดจำกัดที่สูงขึ้น ส่วน โปร จะได้ใช้งานไม่จำกัด และอาจมีฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเติม