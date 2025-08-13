ซัมซุง ยื่น 3 ข้อเสนอผู้ใช้มือถือ 11 รุ่นมีอาการเส้นแนวตั้งหน้าจอ ซ่อม-แลกคูปอง-ซื้อเครื่องคืน
แถลงการณ์ร่วมชี้แจง กรณีอาการเส้นแนวตั้งปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง พร้อม 3 ข้อเสนอดูแล ผู้ใช้/เจ้าของโทรศัพท์มือถือฯ
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ สภาองค์กรของผู้บริโภค พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริโภค ได้ข้อสรุปร่วมกันในการดูแลผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจำนวน 11 รุ่นที่มีอาการเส้นแนวตั้งปรากฎบนหน้าจอ โดยบริษัทฯ เสนอ 3 ทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 : ซ่อมแซมเครื่องเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ จะซ่อมแซมโทรศัพท์มือถือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง และมอบการรับประกันงานซ่อมสำหรั[อาการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ และส่งมอบมือถือดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิ
ทางเลือกที่ 2 : แลกคูปองส่วนลดสำหรับซื้อเครื่องใหม่
สามารถนำโทรศัพท์มือถือมาแลกเป็นคูปองส่วนลดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงเครื่อง
ใหม่ตามมูลค่าที่กำหนด ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละรุ่น ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้มีสิทธิต้องตกลงส่งมอบและโอนกรรมสิทธิในเครื่องดังกล่าว
ทางเลือกที่ 3 : รับซื้อเครื่องเดิมคืน
บริษัทฯ จะรับซื้อคืนโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมในราคาเท่ากับร้อยละ 20 (หรือ 20%) ของราคาแต่ละรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ทั้งนี้ การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้มีการตกลงกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นธรรมเป็นสำคัญ
ผู้ใช้เจ้าของโทรศัพท์มือถือที่ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการรับสิทธิ 1 ใน 3 ข้อเสนอผ่านทาง https://samsung.com/th/support/care-offers-registration.html ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 21 กันยายน 2568 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือ สภาองค์กรของผู้บริโภค
มือถือ 11 รุ่น ได้แก่ 1.) Note 20 2.) Note 20 5G 3.) Note 20 Ultra 4.) Note 20 Ultra 5G 5.) S20 Plus 6.) S20 Ultra 7.) S21 FE 8.) S21 Ultra 9.) S22 10.) S22 Plus และ 11.) S22 Ultra