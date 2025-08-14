ไอที

Perplexity ยื่นซื้อ Chrome จากกูเกิล 1.12 ล้านล้าน หวังเข้าถึงฐานผู้ใช้หลายพันล้านคน

Perplexity ยื่นซื้อ Chrome จากกูเกิล 1.12 ล้านล้าน หวังเข้าถึงฐานผู้ใช้หลายพันล้านคน

สื่อต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม Perplexity AI ได้ยื่นเรื่องเสนอซื้อ “โครม” (Chrome) บราวเซอร์ของกูเกิล เป็นเงิน 34,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.12 ล้านล้านบาท

บริษัท Perplexity AI เป็นหนึ่งในบริษัทเจ้าของเครื่องมือค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ รายงานใหญ่ ในนาม Perplexity ได้ยื่นเสนอซื้อโครมด้วยเงินสด ที่สูงกว่ามูลค่าของบริษัทตัวเองอย่างมาก ในความพยายามที่จะเข้าถึงผู้ใช้งานบราวเซอร์จำนวนหลายพันล้านคน ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันด้านการค้นหาด้วย เอไอ

ขณะที่ เจสซี ดอว์เยอร์ โฆษกของ Perplexity ยืนยันกับซีเอ็นเอ็นว่า รายงานเรื่องดังกล่าว ที่วอลสตรีทเจอร์นัลเป็นผู้รายงานรายแรกนั้น เป็นเรื่องจริง

การเสนอราคาซื้อครั้งนี้ เกิดขึ้นในขณะที่กูเกิลกำลังรอคำตัดสินของศาล หลังจากเมื่อปีที่แล้ว ศาลได้ตัดสินว่า กูเกิลละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐ ในธุรกิจเสิร์ช เอ็นจิ้น และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ได้เสนอให้กูเกิลขายบราวเซอร์โครมของตนเองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ADVERTISMENT

อย่างไรก็ตาม กูเกิลสัญญาว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว และมองว่าการเสนอให้แยก โครม ออกจากระบบ เป็นข้อเสนอที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งกูเกิลระบุว่า จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และความปลอดภัย

พร้อมกันนี้ กูเกิลยังได้ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อซีเอ็นเอ็น เกี่ยวกับข้อเสนอของ Perplexity

ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ข้อเสนอของ Perplexity แม้จะดูเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เมื่อพิจารณาจากการที่กูเกิลต่อต้านการบังคับการขายโครม แต่ก็ถือเป็นตัวอย่างล่าสุดของการที่บริษัทใหม่ๆ กำลังเผชิญหน้ากับผู้เล่นรายใหญ่ในวงการเทคโนโลยี เพื่อพลิกโฉมอินเตอร์เน็ตในยุค เอไอ

Perplexity เป็นสตาร์ทอัพที่อายุเกือบ 3 ปี มีเครื่องมือค้นหาที่ใช้โมเดล เอไอ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาเว็บและคัดสรรคำตอบ โดยปกติแล้ว คำตอบจะถูกโพสต์ในรูปแบบสรุป และมีลิงก์ไปยังแหล่งที่มา