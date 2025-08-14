Perplexity ยื่นซื้อ Chrome จากกูเกิล 1.12 ล้านล้าน หวังเข้าถึงฐานผู้ใช้หลายพันล้านคน
สื่อต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม Perplexity AI ได้ยื่นเรื่องเสนอซื้อ “โครม” (Chrome) บราวเซอร์ของกูเกิล เป็นเงิน 34,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.12 ล้านล้านบาท
บริษัท Perplexity AI เป็นหนึ่งในบริษัทเจ้าของเครื่องมือค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ รายงานใหญ่ ในนาม Perplexity ได้ยื่นเสนอซื้อโครมด้วยเงินสด ที่สูงกว่ามูลค่าของบริษัทตัวเองอย่างมาก ในความพยายามที่จะเข้าถึงผู้ใช้งานบราวเซอร์จำนวนหลายพันล้านคน ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันด้านการค้นหาด้วย เอไอ
ขณะที่ เจสซี ดอว์เยอร์ โฆษกของ Perplexity ยืนยันกับซีเอ็นเอ็นว่า รายงานเรื่องดังกล่าว ที่วอลสตรีทเจอร์นัลเป็นผู้รายงานรายแรกนั้น เป็นเรื่องจริง
การเสนอราคาซื้อครั้งนี้ เกิดขึ้นในขณะที่กูเกิลกำลังรอคำตัดสินของศาล หลังจากเมื่อปีที่แล้ว ศาลได้ตัดสินว่า กูเกิลละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐ ในธุรกิจเสิร์ช เอ็นจิ้น และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ได้เสนอให้กูเกิลขายบราวเซอร์โครมของตนเองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม กูเกิลสัญญาว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว และมองว่าการเสนอให้แยก โครม ออกจากระบบ เป็นข้อเสนอที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งกูเกิลระบุว่า จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และความปลอดภัย
พร้อมกันนี้ กูเกิลยังได้ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อซีเอ็นเอ็น เกี่ยวกับข้อเสนอของ Perplexity
ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ข้อเสนอของ Perplexity แม้จะดูเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เมื่อพิจารณาจากการที่กูเกิลต่อต้านการบังคับการขายโครม แต่ก็ถือเป็นตัวอย่างล่าสุดของการที่บริษัทใหม่ๆ กำลังเผชิญหน้ากับผู้เล่นรายใหญ่ในวงการเทคโนโลยี เพื่อพลิกโฉมอินเตอร์เน็ตในยุค เอไอ
Perplexity เป็นสตาร์ทอัพที่อายุเกือบ 3 ปี มีเครื่องมือค้นหาที่ใช้โมเดล เอไอ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาเว็บและคัดสรรคำตอบ โดยปกติแล้ว คำตอบจะถูกโพสต์ในรูปแบบสรุป และมีลิงก์ไปยังแหล่งที่มา