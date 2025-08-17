LOXLEY คว้า 100 คะแนนเต็ม AGM Checklist ปี 2568 ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน สะท้อนความเป็นเลิศ ด้านธรรมาภิบาลองค์กรระดับประเทศ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM Checklist) เต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2565–2568) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association: TIA) ภายใต้ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนของ LOXLEY ในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด
ผลการประเมินดังกล่าวจัดอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดของการประเมิน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการจัดประชุมที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งความชัดเจนของข้อมูล ความโปร่งใสของกระบวนการลงคะแนนเสียง และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง LOXLEY ยังคงมุ่งมั่นยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นต้นแบบในวงการธุรกิจไทย พร้อมเดินหน้าสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและสังคมอย่างยั่งยืน.