ฟีเจอร์จัดเต็ม! เปิดตัว ChatGPT Go สำหรับชาวอินเดีย พร้อมแพ็กเกจสมาชิก สุดประหยัด สอดรับตลาดใหญ่สุดอันดับ 2
วันที่ 19 สิงหาคม สื่อต่างประเทศ รายงานว่า โอเพน เอไอเปิดตัว แชตจีพีที โก (ChatGPT Go) สำหรับชาวอินเดีย ซึ่งมาพร้อมกับแพ็กเกจ 399 รูปี (ราว 149 บาท) นอกจากนี้ ยังรองรับ จีพีที-5 เอไอใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วย
จากเอกสารแถลงข่าว ระบุว่า แซม อัลท์แมน ซีอีโอ โอเพน เอไอ เพิ่งเปิดตัว แชตจีพีที โก ที่ออกแบบมาเพื่อชาวอินเดียโดยเฉพาะ ซึ่งมาพร้อมกับแพ็กเกจสุดประหยัด สำหรับผู้ที่สนใจสมัครแผนสมาชิกใหม่ จะมีราคาอยู่ที่ 399 รูปีต่อเดือน (ราว 149 บาท) โดยสามารถชำระผ่านระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์ของอินเดีย (UPI) พร้อมย้ำว่า “แชตจีพีที โก ออกแบบมาสำหรับคนอินเดียที่ต้องการเข้าถึงความสามารถขั้นสูงของแชต จีพีที ในราคาที่เอื้อมถึงได้”
สำหรับฟีเจอร์ของเอไอดังกล่าว ยังได้พัฒนาการให้บริการด้านข้อความที่กำจัด การสร้างรูปภาพ ศักยภาพในการอัปโหลดไฟล์ หน่วยความจำแชต รวมถึงปรับปรุงภาษาท้องถิ่นของอินเดียให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากจีพีที-5
นิค เทอร์ลีย์ รองประธานโอเพน เอไอ กล่าวว่า “ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ผู้คนนับล้านในอินเดีย ที่ใช้แชต จีพีที ทุกวัน ในการเรียนรู้ การทำงาน การสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา”
รองประธานโอเพน เอไอ กล่าวต่อว่า “สิ่งที่ชาวอินเดียทำกับแชตจีพีทีนั้นยอดเยี่ยมมาก ทั้งการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับชีวิตของผู้คน เรามุ่งเน้นนำเสนอสิ่งใหม่เข้าสู่อินเดีย และทำงานร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอินเดีย”
ทั้งนี้ อินเดียนับเป็นตลาดใหญ่อันดับสองที่ใช้บริการแชตจีพีที มากที่สุด และอาจเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของบริษัทในเร็วๆนี้ เนื่องจาก โอเพน เอไอ สามารถเติบโตในประเทศได้อย่างรวดเร็ว