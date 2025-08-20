เอ้ก ดิจิทัล เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทุกอุตสาหกรรมด้วย AI-Powered MarTech Solution
เอ้ก ดิจิทัล ผู้นำธุรกิจด้านวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรและการตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยพลัง AI อัจฉริยะ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจอันท้าทาย ด้วยแนวคิด “SMART DATA MATCHING TO TURN CHALLENGES INTO GROWTH” เปลี่ยนทุกความท้าทายสู่การสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจผ่านการผสานพลัง AI-Powered MarTech Solution และ EGG ONE Platform เปิดตัว 3 เครื่องมืออัจฉริยะ ได้แก่ “Influmatch.AI Platform” แพลตฟอร์มสำหรับแบรนด์หาอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช่ และเป็น Marketplace สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ “Admatch.AI” แพลตฟอร์มจัดการโฆษณาอัจฉริยะ และ “Lucky Boost Campaign สำหรับ SMEs” แคมเปญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ใช้บริการ MarTech เพิ่มยอดขาย โดยไม่เสียค่าติดตั้งและรายเดือน ชำระเฉพาะค่าบริการตามจริง จำกัดเพียง 100 แบรนด์เท่านั้น
รัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “ในยุคที่การตลาดต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์ ‘MarTech’ กลายเป็นตัวช่วยและ ‘กลยุทธ์สำคัญ’ ที่นักการตลาดยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม เอ้ก ดิจิทัล จึงผสานจุดแข็งด้าน AI และ EGG ONE Platform แพลตฟอร์มการตลาดครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย EGG AI Agent พร้อมยกระดับศักยภาพการตลาดดิจิทัลให้ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ Advanced CRM & Analytic ยกระดับการทำงานแบบ Rule-based ให้คาดการณ์พฤติกรรมลูกค้าได้อัตโนมัติ พร้อมวิเคราะห์แบบเรียลไทม์, Marketing Automation เลือกช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด, Admatch.AI บริหารจัดการโฆษณาออนไลน์ได้ครอบคลุมทุกช่องทางในที่เดียว, Adaptive Communication ปรับรูปแบบการสื่อสารด้วยคอนเทนต์ที่ใช่ และ Influmatch.AI ใช้ AI จับคู่อินฟลูเอนเซอร์ ลดการคาดเดา พร้อมสร้างคอนเทนต์ UGC และ UGB ที่แม่นยำ โดยมุ่งเปลี่ยนทุกอินไซต์ให้เป็นเครื่องมือการตลาดที่ช่วยผู้ประกอบการให้เติบโตได้ในทุกสถานการณ์”
ปัจจุบันผู้ชมโทรทัศน์ลดลงกว่า 7% ขณะเดียวกันผู้บริโภคให้ความเชื่อถือสื่อเฉพาะบุคคลมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจต้องเร่งหากลยุทธ์ใหม่เพื่อตอบพฤติกรรมเหล่านี้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคยุคนี้ชอบมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์จากอินฟลูเอนเซอร์และชอบ Niche Content โดย 30% ของงบโฆษณาถูกนำไปใช้กับอินฟลูเอนเซอร์* โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ FMCG และ Beauty เทรนด์นี้จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตัดสินใจและขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เอ้ก ดิจิทัล จึงเปิดแนวคิด “SMART DATA MATCHING TO TURN CHALLENGES INTO GROWTH” เพื่อเปลี่ยนทุกความท้าทายพร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ
เปิดตัว 3 AI-Powered MarTech Solution ที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพการตลาดยุคเศรษฐกิจอันท้าทาย
1. Influmatch.AI Platform แพลตฟอร์มสำหรับแบรนด์หาอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช่ และเป็น Marketplace สำหรับเหล่าอินฟลูฯ – Perfect Matches, Powerful Brand Growth แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อแบรนด์และอินฟลูฯ มีฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกับอินฟลูฯ มากกว่า 100,000 คน โดยเฉพาะสาย FMCG และ Beauty สอดคล้องกับเทรนด์ข้างต้น Influmatch.AI จะช่วยวิเคราะห์กลุ่มผู้ติดตาม การมีส่วนร่วม และความเหมาะสมกับแคมเปญ ปรับกลยุทธ์และคอนเทนต์แบบเรียลไทม์ มีระบบจัดการแบบครบวงจรตั้งแต่ค้นหาอินฟลูฯ ที่ใช่ บรีฟ รีวิวงาน ไปจนถึงติดตามและวัดผลแคมเปญ ครบจบในที่เดียว ใช้งานง่าย รวดเร็วขึ้น 60% ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความแม่นยำในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการเติบโตให้แบรนด์และอินฟลูฯ อย่างมืออาชีพ
2. Admatch.AI แพลตฟอร์มบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์ได้ครอบคลุมทุกช่องทางในที่เดียว – บริหารจัดการโฆษณาจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ในที่เดียวด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลและแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์ มี 5 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ AdConnect, AdWallet, AdSmart Launch, AdLab และ AdChat 24/7 ให้คำปรึกษาฟรี! พร้อมวางกลยุทธ์แบบเจาะลึกเพื่อสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งจัดเวิร์กช็อปและเทรนนิงโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นักการตลาดเข้าใจเครื่องมือและใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
3. Lucky Boost Campaign สำหรับ SMEs – เครื่องมือเร่งยอดขายผ่านระบบ CRM โมเดลใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะมาช่วยตรวจเช็คใบเสร็จ และสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าหรือร่วมกิจกรรมหลากหลาย มาพร้อมฟีเจอร์ Privileges สิทธิพิเศษที่แลกได้ทั้งของรางวัลและคูปอง, Shop Management บริหารจัดการส่วนกลาง สำหรับบริหารสาขาและบทบาทพนักงาน, การมอบแต้ม,การแลกรางวัล และ Reporting ระบบติดตามผลที่แสดงผลแบบเรียลไทม์ ทั้งการแสดงสมาชิกและผลลัพธ์ของแคมเปญ
“Lucky Boost Campaign” ติดปีก SMEs เสริมยอดขายด้วยระบบ CRM ฟรีค่าติดตั้งและรายเดือน!
เปิดโอกาสให้แบรนด์ธุรกิจ SMEs ได้ทดลองใช้ “ระบบ CRM โมเดล Pay-Per-Use” ในการทำแคมเปญชิงโชคกระตุ้นยอดขาย โดยไม่มีค่าติดตั้งและค่ารายเดือน คิดค่าบริการเฉพาะเมื่อมีลูกค้ามาร่วมกิจกรรมกับแบรนด์เท่านั้น จำกัดเพียง 100 แบรนด์ จ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง โมเดลนี้ มีฟีเจอร์สำคัญเช่นเดียวกับระบบ CRM ระดับองค์กร ใช้ข้อมูลและ AI ในการขับเคลื่อนแคมเปญ โดยธุรกิจ SMEs ที่สนใจสามารถร่วมแคมเปญได้ง่าย ๆ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/TTGgfT46gej4ReR77
“3 เครื่องมือนี้ถูกออกแบบให้ทำงานเสริมกันได้ และนำไปทำงานร่วมกับ EGG ONE Platform ที่เชื่อมต่อข้อมูลผู้บริโภคจากทุกแหล่งไว้ในที่เดียว พร้อมปลั๊กอินเข้ากับระบบอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง TikTok, LINE, Google, Facebook รวมถึง E-Commerce Marketplace ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่า MarTech Solutions ของเราจะสามารถช่วยผู้ประกอบการพลิกโฉมการตลาดสู่การทำ Dynamic Personalization ขยายฐานลูกค้า และเติบโตไปพร้อมกับ เอ้ก ดิจิทัล อย่างยั่งยืน” รัฐธีร์ กล่าวทิ้งท้าย