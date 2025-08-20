เจาะรหัสความสำเร็จ ‘จากแชทสู่ยอดขาย’ ด้วย Chat Commerce บน LINE เปลี่ยนลูกค้าหน้าใหม่ให้กลายเป็นเพื่อนสนิท
LINE ประเทศไทย เผยข้อมูลและแนวทางสำคัญในการทำ “Chat Commerce” ผ่านเครื่องมือดิจิทัลครบวงจรบน LINE โอกาสทองสำหรับธุรกิจไทยทุกขนาด จากเวทีงาน Thailand E-Commerce Expo 2025 เผยในยุคที่ผู้บริโภคไทยกว่า 56 ล้านคน หรือกว่า 78.2% ของประชากรใช้ LINE เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร ส่งผลให้การทักแชทผ่าน LINE Official Account (LINE OA) กับร้านค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปีติดต่อกัน และคาดว่าจะเติบโตเป็น 2 เท่าภายในปี 2568 นอกจากนี้ งานวิจัยจาก Market Intelligence and Future Growth Dynamics Databook (Q3/2024) คาดการณ์ว่า ตลาด Chat Commerce ในประเทศไทยจะโตจาก 493 พันล้านบาทในปี 2567 เป็น 1,164 พันล้านบาทในปี 2572 เปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยสามารถสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางแชทได้อย่างก้าวกระโดด
นางสาวจุฑามาศ สิริเทวัญกุล หัวหน้าฝ่าย Product Marketing Strategy จาก LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “จากมูลค่าตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปิดการขายและโอกาสสร้างรายได้สำหรับผู้ประกอบการไทย โดยการเปลี่ยนแชทให้กลายเป็นยอดขายนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ต้องเข้าใจลูกค้า วางแผนอย่างเป็นระบบ และสร้างความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละขั้นตอนของลูกค้าอย่างเหมาะสม
LINE ส่งเครื่องมือครบวงจรขับเคลื่อนธุรกิจ ครบลูป Full-Funnel Marketing พัฒนาความสัมพันธ์จาก ‘คนแปลกหน้า’ ไปสู่ ‘เพื่อนสนิท’ หรือ Brand Love
1. สร้างการมองเห็น ขยายฐานคนรู้จักแบรนด์ ผ่านโซลูชัน LINE Ads ระบบโฆษณาแบบประมูลบน LINE ช่วยเข้าถึงผู้ใช้งานกว่า 56 ล้านคนทันทีที่เปิดแอปฯ และเพิ่มเพื่อนได้เร็วกว่าที่เคย พร้อมส่งลูกค้าต่อไปยัง LINE Official Account โดยไม่ตกหล่น การยิงโฆษณาสามารถตั้งเป้าเจาะกลุ่มเฉพาะได้ลึกถึง 222 กลุ่มตามพฤติกรรม ความสนใจและความตั้งใจซื้อ ผ่านตำแหน่งโฆษณาที่หลากหลาย ครอบคลุมถึง 8 ตำแหน่งใน LINE ซึ่งระบบจะวิเคราะห์ประมวลผลตำแหน่งตามโจทย์ที่แบรนด์กำหนดไว้ให้ โดยไม่จำกัดงบขั้นต่ำ
ตัวอย่างความสำเร็จจากแบรนด์ PETCHPLOY แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นไทยที่สามารถเพิ่มฐานแฟนด้วยการยิงโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายเพศหญิงตามช่วงอายุ 25-49 ปี ด้วยการทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและการวางกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมายในการลงโฆษณาได้เป็นอย่างดี ทำให้ยอดชมวิดีโอสูงถึงหลักล้านวิวและปิดการขายได้อย่างไว ต้นทุนเพิ่มเพื่อนจากโฆษณาบน LINE เฉลี่ยเพียง 15 บาทต่อคน
2. ปั้นความสนใจ ยกระดับจาก ‘คนที่มองเห็น’ เป็น ‘คนรู้จัก’ โดยใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ มากมายบน LINE Official Account ที่ออกแบบมาให้ร้านค้าสามารถสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการเป็น ‘บัญชีรับรอง’ ได้ สร้างแรงจูงใจลูกค้าด้วย ‘ไอคอนคูปอง’ส่วนลด โปรโมชั่นที่เห็นง่าย ‘เมนูอัตโนมัติในหน้าแชท’ และเมนูลัดด้านล่างแชทอย่าง ‘ริชเมนู’ ที่พร้อมสแตนด์บายให้ลูกค้าได้ทำความรู้จักสินค้า/บริการเองได้ทุกเมื่อ พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยในการจดจำอย่าง ‘Chat Tag’ และ ‘Note’ ให้การสื่อสารระหว่างร้านค้าและลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องลื่นไหล และฟีเจอร์ ‘Broadcast’ เพื่อประกาศแจ้ง ข่าวสารโปรโมชั่น สื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
ตัวอย่างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่าง Doughnut Library ได้นำเอาฟีเจอร์ ‘Chat Tag’ และ ‘Note’ มาช่วยจดจำพฤติกรรม ความสนใจลูกค้าแต่ละคนเอาไว้ เพิ่มประสิทธิภาพการแชทให้ลูกค้าประทับใจ จนทำให้ยอดตอบกลับแชทสูงขึ้นถึง 7.4 เท่า และช่วยให้แอดมินทำงานได้รวดเร็วขึ้น 3 เท่าเลยทีเดียว
3. ปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยน ‘คนรู้จัก’ เป็น ‘เพื่อน’ หรือลูกค้าแบรนด์ได้โดยง่าย ด้วยการเชื่อมต่อ LINE Official Account กับเครื่องมือ MyShop ที่ครบครันด้วย ‘ระบบหน้าร้าน’ เพื่อช่วยร้านค้าออกคูปองส่วนลด โปรโมชันว้าวไอเทม จัดการคอลเล็กชันสินค้าออนไลน์ได้เองโดยง่าย‘ระบบติดตาม’ สถานะออเดอร์ การชำระเงินและการจัดส่งแบบเรียลไทม์ ว่องไว และ ‘ระบบจ่ายเงิน’ให้ร้านค้าสามารถออกออเดอร์ผ่านแชทพร้อมลิงก์ชำระเงินทันใจ รองรับการชำระเงินจากหลากหลายช่องทางได้ เปิดความอิสระให้ร้านค้าเลือกการขนส่งเพื่อควบคุมต้นทุนเองได้ พร้อมค่าธรรมเนียมต่ำสุดในตลาดปัจจุบัน
พร้อมตัวอย่างแบรนด์ SKIN SYRUP BRAND ผู้ใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ จากเครื่องมือ MyShop ได้อย่างครบครันและน่าสนใจ จนมียอดขายจากแชทสูงถึง 70% จากยอดขายทั้งหมดในไลน์ อีกทั้งแบรนด์ยังมีการกระตุ้นยอดซื้อซ้ำด้วยโปรโมชันและคูปองส่วนลดที่มัดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี
4. สร้างสายสัมพันธ์ระยะยาว สู่ ‘เพื่อนสนิท’ เติมเต็มยอดขายจากการซื้อซ้ำ ด้วยการเชื่อมต่อLINE Official Account กับ MyCustomer | CRM ระบบสมาชิก สะสมแต้ม ที่ช่วยแบ่งกลุ่มลูกค้า ออกแบบระบบสมาชิกเป็นระดับต่าง ๆ เพื่อมอบข้อเสนอที่เหมาะสมได้ ควบคู่กับระบบสะสมพอยท์ที่ครบวงจรและง่ายต่อการใช้งานทั้งสำหรับร้านค้าและลูกค้ายุคใหม่ ต่อยอดไปสู่การออกแบบการแจกของรางวัล สร้างกิจกรรมพิเศษตามวันเกิด เทศกาลต่างๆ ให้ลูกค้าแต่ละคน แต่ละกลุ่มได้ เพื่อเป็น Loyalty Program เชื่อมความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งระหว่างแบรนด์กับลูกค้า
ร้านชัยเสรี เบบี้สโตร์ ถือเป็นตัวอย่างแบรนด์ที่ใช้ MyCustomer | CRM เพื่อสร้างระบบสมาชิกและสะสมแต้มได้อย่างน่าสนใจ มีการออกแบบของกำนัล รางวัลกิจกรรมให้ตรงใจลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทำให้ลูกค้าตั้งใจซื้อสินค้าเพื่อเก็บสะสมแต้ม รอรับของรางวัลที่โดนใจ จนยอดขายต่อใบเสร็จเพิ่มขึ้นมากกว่า 9.7%
เตรียมส่ง 2 ฟีเจอร์ใหม่บน MyShop ท้ายปี หนุนร้านค้ามัดใจลูกค้าได้ดีกว่าเดิม
1. ฟีเจอร์แสดงผลข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าพร้อมใช้ โชว์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ระบบประมวลผลให้โดยอัตโนมัติ ทั้งข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ การชำระเงินของลูกค้าที่ผ่านมา และผลวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้าจากระบบ ตรงด้านข้างของหน้าแชทสำหรับแอดมินไว้ให้ ช่วยให้ร้านค้าเข้าใจและรู้ใจลูกค้าได้ฉับไว ต่อยอดการสนทนาให้ลื่นไหล โดยลูกค้าไม่ต้องบอกหรือกรอกข้อมูลซ้ำ
2. ฟีเจอร์แจ้งเตือนลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ ให้ลูกค้าคนสำคัญไม่พลาดข้อมูลหรือโปรโมชันที่รอคอยไว้อย่างทันใจ ลดภาระแอดมินหรือร้านค้าช่วยล็อคใจลูกค้าด้วยข้อความแจ้งเตือนสำหรับส่งให้ลูกค้าที่ตั้งไว้ก่อนได้ เพิ่มโอกาสปิดการขายและช่วยรักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับแบรนด์ได้ยาวนาน