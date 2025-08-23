realme เตรียมเปิดตัว 2 นวัตกรรมสะเทือนวงการ ฉลองเทศกาล ‘828 Anniversary’ เผยเทคโนโลยีแบตทะลุ 10,000mAh และอีกหนึ่งนวัตกรรมในวันงาน
realme (เรียลมี) แบรนด์สมาร์ตโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เตรียมจัดงานฉลอง “828 Anniversary” สุดยิ่งใหญ่เพื่อเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ ประกาศเตรียมเปิดตัว 2 เทคโนโลยีปฏิวัติวงการมือถือโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการคิดค้นนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งของ realme โดยมีการเปิดเผยหนึ่งในไฮไลท์ก่อนวันงานคือ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ความจุเกิน 10,000mAh เตรียมพลิกโฉมประสบการณ์สมาร์ตโฟนของผู้คนทั่วโลกเป็นครั้งแรก!
แบตใหญ่ทะลุมิติ 10,000mAh และนวัตกรรม Anode Silicon 100% ครั้งแรกของโลก
แบตเตอรี่รุ่นใหม่จะมาพร้อมความจุระดับ 1X000mAh และใช้เทคโนโลยี Silicon Anode เต็มรูปแบบ ถือเป็นพัฒนาการก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่ทำให้ realme บรรลุความหนาแน่นของพลังงานสูงสุดที่ 1,200 Wh/L อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกสมาร์ตโฟน ความก้าวล้ำนี้ช่วยสร้างสมดุลระหว่างความจุพลังงานสูงกับการออกแบบตัวเครื่องที่ยังคงบางเฉียบให้เกิดขึ้นจริง ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการใช้งานสมาร์ตโฟนได้อย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมโปรดแบบต่อเนื่อง การสร้างคอนเทนต์ยาวตลอดวัน หรือการพกพาออกไปเดินทางสู่การผจญภัยของคุณ
realme กับบทบาทผู้นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ระดับโลก
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ realme แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เพราะตลอดปีที่ผ่านมา แบรนด์ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2024 ได้เปิดตัวเทคโนโลยี 320W SuperSonic Charging ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 4,420mAh เต็ม 100% ในเวลาเพียง 4 นาที 30 วินาที และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา realme GT 7 ก็ได้เปิดตัวพร้อมแบตเตอรี่ 7,000mAh ที่ผสานเข้ากับระบบชาร์จเร็วระดับอัลตร้า 120W เป็นครั้งแรกของโลก ล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา realme ได้เผยโฉมคอนเซ็ปต์สมาร์ตโฟนซึ่งใช้แบตเตอรี่ 10,000mAh ที่มีความหนาแน่นสูงถึง 887 Wh/L
ความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่อย่างลึกซึ้งของ realme และความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่ง (Always-On) ของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่ง เล่นเกม หรือออกไปค้นหาประสบการณ์ในโลกกว้าง เผยอีกหนึ่งเทคโนโลยีสุดล้ำ รอเปิดตัวในงาน 828 Anniversary นอกจากการเผยข้อมูลเทคโนโลยีแบตเตอรี่ความหนาแน่นสูง realme ยังแอบกระซิบว่ายังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีพลิกโฉมวงการระดับ “Game-Changing” ที่เตรียมเผยโฉมในวันงาน แต่ขอเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เป็นความลับเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในใหญ่เร็ว ๆ นี้ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมมือถือระดับโลกที่แท้จริง
ติดตามข่าวสารอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่านวัตกรรมใหม่ที่ realme เตรียมไว้ฉลองครบรอบ 7 ปี จะสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการสมาร์ตโฟนได้มากแค่ไหน!