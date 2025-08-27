World ชี้แจงมาตรการด้านความปลอดภัย การสแกนม่านตาเพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์
จากกระแสสังคมและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสแกนม่านตาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทาง World ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และมาตรการด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีดังกล่าวว่า โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นโดย Sam Altman ผู้ก่อตั้ง ChatGPT และ Alex Blania โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถป้องกันตนเองจากการฉ้อโกงทางดิจิทัลและสามารถแยกแยะระหว่างมนุษย์จริงกับบอทหรือปัญญาประดิษฐ์ในโลกออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหานี้ World จึงได้สร้างระบบยืนยันความเป็นมนุษย์ที่ไม่รวบรวม หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เป็นต้น
World ไม่มีการซื้อ เก็บ หรือขายข้อมูลชีวมิติ ระหว่างการยืนยันความเป็นมนุษย์ Orb จะเปลี่ยนภาพม่านตาเป็นรหัสตัวเลขที่เรียกว่า Iris Code ซึ่งเป็นรหัสตัวเลขที่ไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นภาพต้นฉบับได้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งเข้าไปในอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเท่านั้น หลังจากนั้น Orb จะลบภาพทั้งหมดออกทันที
World ได้มีการสร้างเครือข่ายแบบเปิด (Open source) และกระจายศูนย์ (Decentralized) โดยส่วนประกอบหลักของทั้งฮาร์ดแวร์ เช่น อุปกรณ์ Orb และซอฟท์แวร์ ได้รับการเปิดเผยซอร์สโค้ดต่อสาธารณะ และสามารถเข้าตรวจสอบได้ และผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลก เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ที่ https://world.org/th-th/open-source
World ไม่มีการแจกเงินสด ผู้ที่ผ่านการยืนยันความเป็นมนุษย์ มีสิทธิรับโทเคน Worldcoin ที่สามารถแปลงเป็นเงินบาทได้เฉพาะผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
นับตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2568 เทคโนโลยีของ World กำลังพัฒนาเพื่อนำไปใช้โดยองค์กรพันธมิตร อาทิ Pantip.com ที่จะช่วยให้การถาม-ตอบข้อมูลภายในอินเทอร์เน็ตน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น, แอพพ์ Whoscall (Gogolook) เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ และยืนยันว่าเบอร์โทรศัพท์เป็นบุคคลจริงๆ ช่วยลดปัญหามิจฉาชีพและการหลอกลวงต่างๆ, ระบบจองตั๋ว Eventpop ป้องกันบอทในจองตั๋ว เช่น การกดบัตรคอนเสิร์ต, แฟนมีตติ้ง, เวิร์กช็อป, งานสัมมนา และคอร์สเรียน และเกม Ragnarok (Zentry) ทำให้การเล่นเกมกลับมาสนุกอีกครั้ง ขจัดการใช้บอทโกงในการเล่นเกมให้หมดไป แข่งขันกับมนุษย์จริง
และในอนาคตยังมีอีกหลายบริการที่อยู่ระหว่างดำเนินการนำระบบยืนยันความเป็นมนุษย์จาก World ไปร่วมใช้งาน เพื่อทำให้ World ID กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น
World ขอยืนยันว่า ไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต หรือรหัส OTP และไม่มีการว่าจ้างบุคคลที่สาม เพื่อจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างในนามของ World โดยสามารถศึกษารายละเอียดและติดตามข่าวเพิ่มเติมได้จาก Facebook official page: World Thailand