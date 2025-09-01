ตั้งสติก่อนส่ง! ไลน์ เปลี่ยนกฎใหม่ เกิน 1 ชั่วโมง ยกเลิกข้อความไม่ได้แล้ว

ตั้งสติก่อนส่ง! ไลน์ เปลี่ยนกฎใหม่ ลดเวลายกเลิกข้อความ จากภายใน 24 ชม. เหลือ 1 ชม.
เมื่อวันที่ 1 กันยายน เฟซบุ๊ก LINE Thailand – Official ได้ออกมาโพสต์เปลี่ยนแปลงกฎการใช้ไลน์ว่า
“เรียนผู้ใช้ LINE เราจะปรับระยะเวลาที่สามารถยกเลิกข้อความได้ของฟีเจอร์ยกเลิกข้อความดังต่อไปนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ทุกท่าน
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ก่อนเปลี่ยนแปลง: ยกเลิกข้อความได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังส่ง
หลังเปลี่ยนแปลง: ยกเลิกข้อความได้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังส่ง
* การเปลี่ยนแปลงนี้จะทยอยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2568 เป็นต้นไป”
ADVERTISMENT
ทั้งนี้ การยกเลิกข้อความ ไม่เหมือนกับการลบข้อความ การยกเลิกนั้น จะลบข้อความทั้งในห้องแชตของตัวเองและคู่สนทนา ขณะที่ “ลบ” เป็นฟังก์ชั่นลบข้อความเฉพาะในห้องแชตของตนเอง ไม่มีผลต่อห้องแชตคู่สนทนา