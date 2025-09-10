แอปเปิล เปิดตัว ไอโฟน 17 ซีรีส์ และ น้องใหม่ ไอโฟน แอร์ บางสุด
เมื่อคืนวันที่ 9 กันยายน แอปเปิล ได้ประกาศเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด คือ ไอโฟน 17 (iPhone 17) ที่มีรุ่น ไอโฟน 17 , ไอโฟน 17 โปร และ ไอโฟน 17 โปร แม็กซ์ นอกจากนี้ ยังมีไอโฟน รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ใช้ชื่อว่า ไอโฟน แอร์ (iPhone Air) ที่ถือว่าเป็นไอโฟนที่บางที่สุดเท่าที่แอปเปิลเคยออกตัวไอโฟนมา
โดย ไอโฟน แอร์ เป็นไอโฟน ที่บางเพียง 5.6 มม. จอภาพ Super Retina XDR ขนาด 6.5 นิ้ว พร้อมด้วย ProMotion สูงสุด 120Hz และยังเป็นไอโฟน รุ่นที่มีชิปที่ออกแบบโดยแอปเปิล มากที่สุดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น A19 Pro สุดแรง, N1 และ C1X จึงทำให้ ไอโฟน แอร์ เป็น ไอโฟน ที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกับสถาปัตยกรรมภายในที่ออกแบบขึ้นใหม่และการปรับแต่งซอฟต์แวร์อย่างลงตัว iPhone Air จึงมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานตลอดวันอย่างน่าทึ่ง ยิ่งกว่านั้นยังมีกล้องหลัก Fusion 48MP ที่ทรงพลังเทียบเท่าการมีเลนส์ 4 ตัว พร้อมด้วยคุณภาพด้านภาพที่เหนือชั้น และกล้องหน้า 18MP Center Stage อันล้ำสมัยที่จะยกระดับการถ่ายเซลฟี่ไปอีกขั้น
ไอโฟน แอร์ จะมีให้เลือก 4 สีสันสวยงาม ได้แก่ สีดำสเปซแบล็ค สีขาวปุยเมฆ สีทองอ่อน และสีสกายบลู
ที่สำคัญ ไอโฟน แอร์ จะเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกของโลก ที่ใช้ “อี-ซิม” เท่านั้น คือจะไม่มีถาดสำหรับใส่ซิมการ์ดอีกต่อไป
สำหรับในรุ่น ไอโฟน 17 ซีรีส์ จะมี 3 รุ่น คือ ไอโฟน 17 , ไอโฟน 17 โปร และ ไอโฟน 17 โปร แม็กซ์
โดย ไอโฟน 17 มาพร้อมกล้องหน้า Center Stage ใหม่ที่ยกระดับการถ่ายเซลฟี่ให้ล้ำไปอีกขั้น กล้องหลัก Fusion 48 MP อันทรงพลังพร้อมเทเลโฟโต้ 2 เท่า คุณภาพระดับออปติคัล และกล้องอัลตร้าไวด์ Fusion 48MP ใหม่ที่ช่วยให้ถ่ายภาพได้ในมุมกว้าง รวมถึงถ่ายภาพมาโครโดยเก็บรายละเอียดได้มากขึ้น ทั้งยังมีจอภาพ Super Retina XDR ขนาด 6.3 นิ้ว พร้อม ProMotion ที่ใหญ่ขึ้นและสว่างขึ้น ซึ่งช่วยให้เลื่อนดูอะไรได้ไหลลื่นสุดๆ เล่นเกมได้เต็มอิ่มสมจริง แถมยังมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และ Ceramic Shield 2 ใหม่ ก็ทำให้ด้านหน้าแข็งแกร่งยิ่งกว่ากระจกหรือกลาสเซรามิกไหนๆ บนสมาร์ทโฟน ทนการขีดข่วนได้มากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 3 เท่า รวมถึงช่วยลดแสงสะท้อน โดยทุกอย่างใน iPhone รุ่นนี้ล้วนขับเคลื่อนด้วยชิป A19 เจเนอเรชั่นล่าสุดเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
โดยสำหรับ ไอโฟน 17 โปร และ โปร แม็กซ์ ในดีไซน์ใหม่สุดโดดเด่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยทั้งสองรุ่นขับเคลื่อนด้วย A19 Pro ซึ่งเป็นชิปที่ทรงพลังและประหยัดพลังงานมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับไอโฟน ทั้งยังเป็นหัวใจสำคัญของระบบกล้องสุดล้ำ การเล่นเกมบนมือถือที่เหนือชั้นไปอีกขั้น
และ Apple Intelligence อีกทั้งยังมาพร้อม Vapor Chamber ที่ออกแบบโดยแอปเปิล และเชื่อมติดด้วยเลเซอร์เข้ากับตัวเครื่องแบบอะลูมิเนียมชิ้นเดียวที่มีคุณสมบัตินำความร้อน ทำให้ ไอโฟน 17 โปรและ ไอโฟน 17 โปร แม็กซ์ มีประสิทธิภาพดีที่สุดเท่าที่ แอปเปิล เคยมีมา ในขณะที่แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้นานขึ้นแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่
ต่อมาคือระบบกล้อง Fusion 48MP สามตัว ทั้งกล้องหลัก อัลตร้าไวด์ และเทเลโฟโต้แบบใหม่หมด ซึ่งเทียบเท่ากับการมีเลนส์ 8 ตัว รวมถึงการซูมคุณภาพระดับออปติคัลที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาบน ไอโฟน ที่ 8 เท่า พร้อมด้วยกล้องหน้า 18MP Center Stage อันล้ำสมัยที่จะยกระดับการถ่ายเซลฟี่ไปอีกขั้น พร้อมด้วยคุณสมบัติด้านวิดีโอที่สร้างมาสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ProRes RAW, Apple Log 2 และ Genlock จึงสามารถใช้งานไอโฟน ร่วมกับโปรดักชั่นทั้งเล็กและใหญ่ได้ราบรื่นไร้รอยต่อยิ่งขึ้น และทั้งสองรุ่นยังมีด้านหน้าแบบ Ceramic Shield 2 ที่ทนการขีดข่วนได้ดีขึ้น 3 เท่า ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่มี Ceramic Shield ปกป้องด้านหลังของไอโฟนด้วย
ไอโฟน 17 โปร และ ไอโฟน 17 โปร แม็กซ์ มีให้เลือกใน 3 สีใหม่ที่สวยงาม ทั้งสีน้ำเงินเข้ม สีส้มคอสมิก และสีเงิน
สำหรับราคาขาย ไอโฟน 17 เริ่มต้นที่ 29,900 บาท , ไอโฟน แอร์ เริ่มที่ 39,900 บาท , ไอโฟน 17 โปร เริ่มที่ 43,900 บาท และ ไอโฟน 17 โปร แม็กซ์ เริ่มต้นที่ 48,900 บาท
โดย ทุกตัว เริ่มต้นความจุที่ 256 GB และจะเปิดพรีออเดอร์ ในวันที่ 12 กันยายนนี้ ก่อนวางจำหน่ายจริงในวันที่ 19 กันยายน 2568