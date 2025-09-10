แอร์พอดส์ โปร 3 อัพเกรดครั้งใหญ่ เพิ่มวัดชีพจร แปลภาษาสด แบตอึดขึ้น
เมื่อคืนวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา นอกจากแอปเปิล จะประกาศเปิดตัวไอโฟน 17 ซีรีส์ ใหม่ล่าสุด และไอโฟน แอร์ แล้ว ยังมีการเปิดตัวหูฟัง แอร์พอดสต์ โปร ใหม่ล่าสุด รุ่น โปร 3 (AirPods Pro 3 ) ที่มีการอัพเกรดใหญ่ทั้งคุณภาพเสียงและ ANC, เพิ่มฟีเจอร์สุขภาพ (วัดชีพจร, ฟิตเนส), รองรับการแปลสดผ่าน Apple Intelligence, ดีไซน์กระชับขึ้น, กันน้ำ IP57, แบตเตอรี่นานขึ้น 8 ชม. โดยมีคุณสมบัติเด่นๆ ดังนี้
คุณภาพเสียงและการตัดเสียงรบกวน
-ระบบ Active Noise Cancellation (ANC) ดีขึ้นกว่าเดิม
๐ตัดเสียงรบกวนได้ 2 เท่า เมื่อเทียบกับ AirPods Pro 2
๐ดีกว่า AirPods Pro รุ่นแรกถึง 4 เท่า
-สถาปัตยกรรมเสียงใหม่ multi-port acoustic ควบคุมการไหลของอากาศ เสียงชัด มิติกว้างขึ้น
-Adaptive EQ ปรับเสียงอัตโนมัติ, เสียงเบสดีขึ้น, รายละเอียดครบทุกย่าน
-Transparency Mode ปรับแต่งให้เสียงภายนอกฟังเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น
ดีไซน์ และการสวมใส่
-หูฟังอินเอียร์ดีไซน์ใหม่ ขนาดเล็กลง
-จุกโฟมใหม่ 5 ขนาด (เพิ่มขนาด XXS) กระชับหูได้ดีกว่า
-ใส่สบาย มั่นคงแม้ขณะออกกำลังกายหนัก
-กันน้ำ กันฝุ่น มาตรฐาน IP57
ฟีเจอร์เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย
-มาพร้อม เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (PPG)
๐ใช้แสงอินฟราเรดวัดการเต้นหัวใจ 256 ครั้ง/วินาที
๐ประสานข้อมูลกับ iPhone / Apple Watch / แอป Fitness
-รองรับการติดตามการออกกำลังกาย 50 ประเภท
-ทำงานร่วมกับ Workout Buddy (Apple Intelligence) เพื่อสร้าง insight กระตุ้นกำลังใจ
ฟีเจอร์ใหม่ การแปลภาษาสด (Live Translation)
-รองรับการแปลภาษาสดผ่าน Apple Intelligence
-ใช้งานได้ทั้งการสนทนาตัวต่อตัวและผ่าน FaceTime
-รองรับภาษาหลัก: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส, สเปน
-จะเพิ่มภายในปีนี้: อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีน (ตัวย่อ)
แบตเตอรี่
-ใช้งานพร้อมเปิด ANC ได้นานสุด 8 ชั่วโมง (เพิ่มขึ้น 33% จากรุ่นก่อน)
-ใช้กับเคสชาร์จ ฟังได้นานรวมหลายสิบชั่วโมง
สิ่งแวดล้อม
-ใช้วัสดุรีไซเคิล 40%
๐แบตเตอรี่ใช้โคบอลต์รีไซเคิล 100%
๐ เคสมีพลาสติกรีไซเคิล 65%
-บรรจุภัณฑ์ทำจากเยื่อไม้ 100%
ราคาและการวางจำหน่าย
-ราคาในไทย: 8,490 บาท
-สั่งซื้อล่วงหน้าได้เร็ว ๆ นี้
-สมาชิกใหม่ได้ Apple Music ฟรี 3 เดือน
-รองรับ AppleCare+ สำหรับการคุ้มครองเพิ่มเติม